Хліб, молоко та яйця: скільки доведеться заплатити за базові продукти 16 листопада

Ціни на повсякденні продукти в українських супермаркетах можуть помітно відрізнятися навіть за однакової ваги чи об'єму товарів. На кінцеву суму покупки впливають виробник, торговельна марка та знижки, які діють у конкретній мережі.

Styler порівняв пропозиції АТБ, Сільпо, NOVUS та Ашану станом на 16 листопада 2026 року, щоб з'ясувати, скільки коштують хліб, молоко, яйця, соняшникова олія та гречка.

Скільки коштує хліб

Для аналізу взяли фасований хліб та батони вагою від 350 до 380 г.

За даними онлайн-каталогів, 16 листопада ціни були такими:

АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес", тостовий із висівками, 350 г - 33,60 грн .

Сільпо - хліб "Цар-хліб" "Президентський", столичний, 350 г - 18,01 грн .

NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга", нарізний, 350 г - 28,49 грн .

Ашан - батон "Київхліб" "Золотистий", нарізаний, 380 г - 25,80 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 16 листопада (колаж: Styler)

Молоко

У молочній категорії порівняли продукцію жирністю 2,5-2,6% у пакуванні по 900 г.

Вартість у супермаркетах:

АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризоване, 2,5%, 900 г - 44,50 грн .

Сільпо - молоко "Галичина" "З чистих Карпат", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 39,99 грн .

NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн .

Ашан - молоко "Галичина", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 42,90 грн.

Яйця

Для порівняння обрали курячі яйця категорії С1 в упаковках по 10 штук.

Станом на 16 листопада ціни становили:

АТБ - яйця "Своя лінія", категорія С1, 10 шт. - 58,40 грн .

Сільпо - яйця "Пашот", категорія С1, 10 шт. - 55,64 грн .

NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 58,99 грн .

Ашан - яйця Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Соняшникова олія

Для аналізу використали рафіновану соняшникову олію об'ємом 500 мл.

Ціни на 16 листопада:

АТБ - олія "Своя лінія", рафінована соняшникова, 500 мл - 53,13 грн .

Сільпо - олія "Премія", рафінована соняшникова, 500 мл - 56,99 грн .

NOVUS - олія "Щедрий Дар", рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн .

Ашан - олія Auchan, рафінована соняшникова, 500 мл - 49,40 грн.

Гречка

Окремо перевірили вартість гречаної крупи у фасуванні по 1 кг.

Ціни на гречку:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн .

Сільпо - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн .

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн .

Ашан - гречана крупа Auchan, швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.

У скільки обійдеться продуктовий кошик

Щоб оцінити загальну вартість покупки, ми склали умовний кошик із п'яти товарів: однієї упаковки хліба, 900 г молока, десятка яєць, 500 мл соняшникової олії та кілограма гречки.

Для кожної мережі використали ціни на конкретні товари, представлені в огляді.

Вартість набору станом на 16 листопада:

АТБ - 275,53 грн.

Сільпо - 225,62 грн.

NOVUS - 275,58 грн.

Ашан - 266,70 грн.

Найменшу суму за сформований набір отримали в Сільпо - 225,62 грн. Найдорожчим виявився кошик із NOVUS - 275,58 грн.

Але підсумкові суми АТБ та NOVUS практично однакові - різниця між ними становить лише 5 копійок.

На результати суттєво вплинули знижки. У Сільпо за акційними цінами продавалися молоко та гречка, а в Ашані - молоко. Без цих пропозицій співвідношення вартості кошиків могло б бути іншим.

Що потрібно враховувати під час порівняння

Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і Ашану.

До огляду увійшли продукти зі схожими характеристиками, проте вони можуть відрізнятися виробником, рецептурою, способом виготовлення та іншими особливостями.

Тому наведені результати показують вартість конкретних товарів, а не загальний рівень цін у кожній торговельній мережі.

Ціни перевірено 16 листопада 2026 року. Вони можуть змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності продукції та терміну дії знижок.