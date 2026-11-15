Олена Шоптенко зізналася, що вони з чоловіком-австрійцем планують спільну дитину

Українська хореографиня Олена Шоптенко розповіла про можливе поповнення в родині. Зірка "Танців з зірками" підтвердила, що вони з її третім чоловіком, австрійцем Крістіаном, уже обговорюють народження спільної дитини.

Про це пише Styler із посиланням на інтерв'ю Олени Шоптенко для Люкс ФМ .

Олена Шоптенко розповіла про плани на спільну дитину

Під час інтерв'ю хореографиню запитали, чи хотіли б вони з Крістіаном поповнення в родині.

Шоптенко підтвердила, що подружжя вже обговорює таку можливість.

"Так, ми з Крістіаном говоримо про спільну дитину", - зізналася артистка.

При цьому Олена не уточнила, коли саме вони планують поповнення, та не розкрила інших подробиць.

Хореографиня вже виховує сина Олексія від попереднього шлюбу. Її нинішній чоловік Крістіан також має трьох дітей від попереднього шлюбу.

Під час розмови Шоптенко запитали, як складаються стосунки між дітьми та чи вдалося їм знайти спільну мову. Але танцівниця вирішила не розкривати подробиць, пояснивши, що поважає приватність дітей та їхніх рідних.

"Це та частина нашого сімейного життя, яку я не хотіла б коментувати публічно", - зазначила вона.

За словами Олени, ця історія стосується не лише її родини, а й дітей Крістіана, у яких є мама. Тому вона не вважає правильним обговорювати їхнє особисте життя без відповідної згоди.

Олена Шоптенко та її чоловік Крістіан (фото: instagram/alena_shoptenko)

Що Шоптенко розповіла про характер чоловіка

В інтерв'ю хореографиня також пояснила, чим відрізняються їхні з Крістіаном характери та як це впливає на стосунки.

За словами Олени, вона звикла ретельно обдумувати рішення, аналізувати можливі наслідки та зважувати всі переваги й недоліки. Через це іноді їй потрібно більше часу, щоб визначитися. Її чоловік, навпаки, схильний діяти швидше та не завжди заглиблюється в усі деталі.

Шоптенко пояснила, що така особливість Крістіана пов'язана з його роботою у сфері кризового менеджменту. За характером професійної діяльності йому часто доводиться швидко оцінювати ситуацію та ухвалювати рішення. При цьому різницю в характерах танцівниця не вважає проблемою.

"Ми просто по-різному мислимо, і я вважаю, що це наше поєднання - велика перевага", - розповіла Олена.

За її словами, з часом вони навчилися розуміти, у яких ситуаціях краще покластися на підхід Крістіана, а коли варто прислухатися до неї.

Хореографиня також пригадала один із найприємніших компліментів від чоловіка. Крістіан якось зізнався, що захоплюється її інтелектом і тим, як вона мислить. Саме ці слова особливо запам'яталися артистці.

Говорячи про сімейний побут, Шоптенко наголосила, що вони не намагаються відповідати стереотипам щодо стосунків із чоловіками-іноземцями.

Для подружжя важливо, щоб обом було комфортно, а рішення відповідали їхнім власним домовленостям.

Як пройшло весілля Олени Шоптенко та Крістіана

Нагадаємо, що у вересні 2026 року Олена Шоптенко втретє вийшла заміж. З своїм коханим Крістіаном, вона познайомилася після переїзду до Австрії.

Для весілля пара обрала старовинний замок Schloss Hagenberg у Нижній Австрії, розташований приблизно за годину їзди від Відня.

Закохані вирішили відмовитися від масштабного святкування та запросили лише найближчих родичів і друзів.

Підготовка до церемонії тривала близько півтора місяця. За словами хореографині, для Австрії це досить короткий термін, адже там весілля часто планують за пів року або навіть раніше.

Олена Шоптенко та її чоловік Крістіан (фото: instagram/alena_shoptenko)

Особливістю свята стало поєднання українських та австрійських традицій.

Під час церемонії Олена та Крістіан стали на традиційний український рушник. Саме цей момент хореографиня назвала одним із найбільш зворушливих.

Також молодята виконали австрійський весільний звичай - разом розпиляли дерев'яну колоду двосторонньою пилою. Така традиція символізує готовність подружжя спільно долати життєві труднощі.