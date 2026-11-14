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Гороскопи 14 листопада 2026 · 20:03

Діви, Близнюки та Скорпіони забудуть про негаразди: прогноз астролога Бробек з 15 листопада

Те, що місяцями не вдавалося вирішити, нарешті зрушить із мертвої точки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Діви, Близнюки та Скорпіони забудуть про негаразди: прогноз астролога Бробек з 15 листопада

Дівчина мріє про майбутнє (колаж: Styler)

Астролог Елізабет Бробек прогнозує позитивні зміни для трьох знаків Зодіаку після завершення ретроградного руху Меркурія. Із 15 листопада на них чекають нові можливості у фінансах, кар'єрі та особистому житті.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, у кого закінчується чорна смуга.

Близнюки

Для Близнюків завершення ретроградного Меркурія стане особливо важливою подією, адже ця планета є їхнім управителем. Уже з 15 листопада представники знаку можуть помітити, що проблеми у спілкуванні поступово зникають, а домовлятися з людьми стає набагато легше.

Якщо останнім часом виникали непорозуміння з партнером або труднощі на роботі, ситуація почне змінюватися на краще. За словами Елізабет Бробек, Близнюки переходять до нового етапу життя, у якому з'явиться більше можливостей для розвитку та приємних змін.

Діва

Для Дів 2026 рік міг видатися непростим: справи просувалися повільно, у стосунках виникали труднощі, а кар'єрні плани не завжди вдавалося реалізувати. Проте після переходу Меркурія у прямий рух ситуація почне покращуватися, особливо у фінансовій сфері.

Астролог прогнозує можливість додаткових надходжень, приємних подарунків і професійного визнання, зокрема підвищення на роботі. Також Діви зможуть розраховувати на підтримку людей, які допоможуть їм подолати перешкоди та рухатися вперед.

Скорпіон

Для Скорпіонів 15 листопада може стати початком довгоочікуваних змін. Останні тижні дали представникам знаку можливість переосмислити власні бажання, цілі та зрозуміти, у якому напрямку вони хочуть рухатися далі.

Тепер, коли Меркурій завершить ретроградний рух, Скорпіонам буде легше переходити від роздумів до конкретних дій. Елізабет Бробек вважає, що попереду на них чекає період активного розвитку, а готовність змінюватися та працювати над собою допоможе скористатися новими можливостями.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку посміхнеться фінансова удача з середини листопада.

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