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Люди 14 листопада 2026 · 12:52

ALEKSEEV заступився за Віру Брежнєву після критики через російські пісні: "Гуртом і палкою"

Співак пояснив, чому не побоявся записувати з артисткою спільну композицію
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
ALEKSEEV заступився за Віру Брежнєву після критики через російські пісні: "Гуртом і палкою"

ALEKSEEV і Віра Брежнєва (колаж: Styler)

Український співак ALEKSEEV (Микита Алєксєєв) висловився про співпрацю з Вірою Брежнєвою, яка продовжує виконувати російськомовні хіти на концертах за кордоном. Артист зізнався, чи хвилювала його можлива реакція українців на дует, а також розповів про благодійну допомогу співачки Україні.

Детальніше Styler розповість про це із посиланням на коментар виконавця програмі "Ранок у великому місті".

Чому ALEKSEEV не злякався критики

Нещодавно артисти представили спільну композицію під назвою "Ти і Я", яка увійшла до україномовного альбому Віри Брежнєвої. Однак співпраця викликала інтерес не лише через музичну новинку, а й через неоднозначне ставлення частини української аудиторії до співачки.

Після початку повномасштабної війни Брежнєва припинила співпрацю з Росією та почала випускати україномовні композиції. Водночас за кордоном вона продовжує виконувати старі російськомовні хіти, що й стає приводом для критики.

ALEKSEEV запевнив, що не боявся негативної реакції через спільну роботу. Він вважає, що оцінювати людину лише за публічними враженнями неправильно.

"Мені здається, що нема такої людини, до якої всі однозначно ставляться. На жаль, є дуже багато українців, які дуже люблять засуджувати людей, не знаючи їх особисто. Мені оце теж не дуже подобається. Гуртом і палкою, звісно, бити легше, але людину треба знати", - сказав співак.

Допомога Україні від Брежнєвої

Окремо виконавець заговорив про благодійну діяльність співачки. За його словами, вона підтримує Україну власними коштами, але не робить із цього публічної історії та не розповідає про всі свої внески.

"У неї дуже добре серце і особливо, якщо ми кажемо про допомогу, про яку вона просто не розказує, а вона дуже суттєва і дуже велика. Я вам не буду говорити, адже ми про гроші сьогодні не говоримо, але повірте мені, це дуже велика сума своїх власних коштів", - наголосив ALEKSEEV.

Чи виправдовує допомога Україні виконання пісень російською - відповідь співака

Однак розмова торкнулася й питання, яке залишається найбільш дискусійним у творчості Брежнєвої. Ведуча зауважила, що з таких слів можна зробити висновок, ніби благодійна допомога дає артистці право й надалі співати російською мовою.

На це ALEKSEEV не став давати однозначної оцінки її репертуару та підкреслив, що не збирається виступати адвокатом співачки в цьому питанні.

"Я не знаю, це питання... Я тут не адвокат, розумієте? Ви мене спитали, чи не боявся. Я - ні. Тому що вона прекрасна, дуже добра, щира людина. І я радий, що вона є в моєму житті, ми познайомились на цьому тлі. Мені б дуже хотілося, щоб побільше було таких людей, які так щиро і по-доброму ставляться, по-перше, до мене, а по-друге, до всіх оточуючих", - відповів артист.

Як змінилася мовна позиція Віри Брежнєвої

До повномасштабної війни артистка не вважала себе українською співачкою, адже не мала пісень українською.

Після 2022 року (рік, коли росія розпочала повномасштабну війну проти України) вона публічно засудила агресію ворога, долучилася до допомоги Україні та почала випускати україномовні композиції.

Водночас від російськомовного репертуару на закордонних концертах Брежнєва не відмовилася, пояснюючи це тим, що спілкується і співає цією мовою все життя.

Нагадаємо, як раніше відомий продюсер Михайло Ясинський пояснив, як бачить майбутню музичну кар'єру співачки Віри Брежнєвої на українській сцені.

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