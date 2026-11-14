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Корисне 14 листопада 2026 · 07:38

Коли Святвечір у 2026 році: точна дата за новим церковним календарем

Цей вечір в українських родинах має особливе значення
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Коли Святвечір у 2026 році: точна дата за новим церковним календарем

Традиційна вечеря напередодні Різдва з кутею та іншими пісними стравами (колаж: Styler)

У грудні українці готуються до одного з найважливіших сімейних свят року - Різдва Христового. Його переддень має особливу назву - Святвечір, коли рідні збираються за спільним столом, згадують близьких і дотримуються давніх звичаїв.

Styler розповідає, коли українці відзначатимуть Святвечір у 2026 році за новим церковним календарем, які традиції пов'язані з цим днем і що варто знати про походження святкових обрядів.

Коли Святвечір у 2026 році

За новим церковним календарем Святвечір припадає на четвер, 24 грудня 2026 року. Наступного дня, 25 грудня, у п'ятницю, християни відзначатимуть Різдво Христове.

Ці дати використовують Православна церква України та Українська греко-католицька церква в Україні після календарних змін, запроваджених ще 2023 року.

Зокрема, згідно з даними, розміщеними на офсайті, ПЦУ перейшла на новоюліанський календар із 1 вересня 2023 року. Водночас церква передбачила можливість для окремих громад і монастирів, які бажають зберегти старий юліанський календар, продовжувати ним користуватися.

В УГКЦ в Україні також перейшли на новий стиль для нерухомих свят із 1 вересня 2023 року, залишивши чинний порядок обчислення дати Великодня.

Це означає, що для громад, які дотримуються старого стилю, Святвечір у сезоні 2026-2027 років припаде на 6 січня 2027 року, а Різдво - на 7 січня.

Що означає Святвечір і чому він особливий

Святвечір, або Навечір'я Різдва Христового - це день перед одним із найбільших християнських свят. Він завершує період Різдвяного посту та присвячений духовній підготовці до зустрічі Різдва.

У церковних звичаях, згідно з матеріалом УГКЦ про традиції Святвечора, цей час пов'язаний із молитвою, богослужіннями та очікуванням народження Ісуса Христа. Саме тому Святвечір вважають не просто родинною вечерею, а важливою частиною різдвяного святкування.

За традицією, родина збирається за столом увечері, коли на небі з'являється перша зірка. Вона символізує Вифлеємську зорю, яка, згідно з євангельською історією, сповістила про народження Спасителя.

При цьому, звичай чекати на першу зірку є, в першу чергу, народною традицією. Головний "зміст" вечора - спільна молитва, вдячність і родинна єдність.

Чому на Святвечір готують 12 страв

Одна з найвідоміших українських традицій - готувати на Святвечір 12 пісних страв. Як зазначається в матеріалі Львівського національного університету ім. І. Франка - "Звичаї та обряди українців на Святвечір", це число часто пов'язують із дванадцятьма апостолами Ісуса Христа.

Водночас в етнографічних поясненнях можна зустріти й інше трактування: 12 страв символізують дванадцять місяців року.

Важливо, що єдиного обов'язкового переліку страв немає. За даними освітнього проєкту "СловОпис" Київського університету ім. Б. Грінченка, меню відрізняється залежно від регіону, сімейних звичаїв і місцевих кулінарних традицій.

Серед найпоширеніших страв:

  • Кутя - головна страва вечора, яку зазвичай готують із пшениці або іншого зерна, маку, меду та горіхів.
  • Узвар - напій із сушених фруктів, найчастіше яблук, груш і слив.
  • Пісний борщ - часто з квасолею, грибами або вушками.
  • Вареники - з картоплею, капустою чи грибами.
  • Голубці - з пісною начинкою з крупи, рису або картоплі.
  • Риба - запечена, смажена або тушкована.
  • Квасоля та горох - традиційні страви з бобових.
  • Тушкована капуста - із грибами або без них.
  • Картопля - варена чи запечена.
  • Грибна юшка - одна з поширених страв у багатьох регіонах.
  • Пампухи - пісна випічка, часто з начинкою.
  • Пироги або інша домашня випічка - залежно від місцевих звичаїв.

Які традиції дотримуються на Святвечір

Крім спільної вечері, зазначають у Бібліотеці Уманського національного університету, українці здавна зберігали низку звичаїв, пов'язаних із підготовкою оселі та святкового столу.

  • Дідух у домі. Одним із символів українського Різдва є дідух - сніп із колосся, який традиційно ставили на почесному місці в оселі. Він символізував урожай, добробут, пам'ять про предків і зв'язок поколінь.
  • Сіно під скатертиною. У деяких регіонах під святкову скатертину клали сіно. Цей звичай пов'язують із яслами, у яких, за біблійною історією, народився Ісус Христос.
  • Спільна молитва. Перед початком вечері родина може помолитися, подякувати за прожитий рік і згадати тих, хто не зміг приєднатися до святкування.
  • Кутя першою на столі. У багатьох родинах саме з неї починають Святу вечерю. Ця страва має особливе символічне значення та вважається одним із головних атрибутів Різдва.
  • Колядування. Після вечері або вже на Різдво люди ходять від оселі до оселі, співають колядки та вітають господарів зі святом. У деяких місцевостях колядувати починають безпосередньо у Святвечір.

Про те, як ці звичаї зберігають у сучасних українських родинах, розповідає й Українська греко-католицька церква. В одному з матеріалів церкви сім'я з Київщини ділиться власними традиціями: від приготування куті за родинним рецептом до спільної молитви та вечері з дітьми й онуками.

Як святкували Святвечір понад сто років тому

Цікаві свідчення про різдвяні звичаї українців збереглися в історичних документах. Зокрема, Центральний державний історичний архів України у Львові підготував виставку про те, як святкували Різдво мешканці міста та області на початку XX століття.

З архівних матеріалів видно, що традиція 12 страв була поширеною і тоді, хоча конкретне меню залежало від достатку родини та місцевих звичаїв. Навіть у документальній виставці Центрального державного історичного архіву України у Львові під тематичною назвою "З Різдвом Христовим! Святкування Різдва у Львові на початку ХХ століття", на столах могли бути кутя, узвар, вареники, голубці, риба, тушкована капуста, борщ і пампухи.

А ще в заможніших львівських родинах уже використовували скляні ялинкові прикраси. Деякі господарі навіть прикріплювали до ялинкових гілок маленькі свічки.

Є й цікавіший історичний факт: Різдво не від самого початку було окремим святом у християнській традиції. За матеріалами Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ, окреме святкування народження Ісуса Христа вперше встановили в Римській церкві за Папи Юлія I в середині IV століття. Згодом ця традиція поширилася на Схід.

Тож Святвечір, який сьогодні об'єднує українські родини за спільним столом, має не лише глибоке релігійне значення, а й багату історію, у якій переплелися християнські символи та місцеві народні звичаї.

Раніше ми розповідали про те, чи матимуть кияни вихідні на Новий рік і Різдво - у КМДА прийняли остаточне рішення.

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