"Холостяк 2026" з В’ячеславом Кравцовим: що відомо про 15 сезон і його героїнь

У 2026 році героєм "Холостяка-15" став баскетболіст В’ячеслав Кравцов . В одному з випусків він запросив до проєкту Діану Зотову, знайому глядачам із попереднього сезону.

Styler зібрав головне про "Холостяк 2026": хто продовжує участь, хто вже залишив шоу, коли виходять нові епізоди та де їх дивитися.

Хто головний герой "Холостяка 2026"

Героєм 15-го сезону став В’ячеслав Кравцов - професійний баскетболіст і підприємець з Одеси. Йому 39 років, його зріст - 212 сантиметрів. Спортсмен грав у NBA за Detroit Pistons і Phoenix Suns, а також розвиває бізнес у сфері морської логістики.

Кравцов був одружений і виховує доньку. На проєкті він прагне побудувати близькі стосунки після років переїздів та спортивних контрактів. Серед важливих для нього якостей партнерки - щирість, власні інтереси та повага до особистого простору.

Про знайомство з учасницями та несподівані відкриття про себе баскетболіст розповів Раніше. Styler вже писав про перші враження Кравцова від знімань у "Холостяку".

В’ячеслав Кравцов (фото: instagram.com/slava5555)

Коли виходить "Холостяк-15" і де дивитися

Прем’єра сезону відбулася 16 жовтня 2026 року. Нові випуски виходять:

на СТБ - щоп’ятниці о 19:00;

на Netflix в Україні - того самого вечора о 20:30, через півтори години після початку телевізійного ефіру.

На стримінговій платформі епізоди доступні без телевізійних рекламних пауз. Подробиці читайте у матеріалі про показ "Холостяка" з Кравцовим на Netflix.

За щотижневим графіком наступний, п’ятий випуск, припадає на 13 листопада.

В'ячеслав та Христина Горняк у першому випуску (скриншот)

Учасниці "Холостяка 2026" - хто вони

Після першої церемонії троянд участь продовжили 15 дівчат. У наступних двох випусках шестеро з них залишили проєкт, натомість до сезону приєдналася Діана Зотова.

Нижче - всі учасниці, які потрапили на першу Церемонію троянд, яку показали у другому випуску. Вік наведений за представленням дівчат у матеріалах проєкту.

Тетяна Бевз

Лія Янголенко

Ліза Проценко

Єлізавета (Lisa Muse)

Вікторія Хилюк

Дар'я Харитонова

Анна Мишак

Дар'я Дандік

Катерина Петренко

Дарина Заінчуковська

Марія Пейзак

Марія Захватова

Христина Горняк

Любов Конате

Валерія Полянська

Ольга Алейнікова

Тетяна Тесленко

Марина Колісник

Марія Іванова

Катерина Дойчева

Інна Міллер

Христина Ціолковська

Катерина Мельник.

Знайомство більшості героїнь із Кравцовим показали в першому випуску. Деякі учасниці привернули увагу ще до першої церемонії. Тетяна Бевз та Лія Янголенко самі організували зустрічі з героєм і прийшли на вечірку вже з квітами. Єлизавета Проценко обрала троянду з імунітетом, яка водночас зобов’язувала виконувати бажання інших дівчат. Більше про них - у матеріалі про перших фавориток "Холостяка-15".

Христина Горняк підготувала для знайомства жартівливий "Договір симпатії", а Валерія Полянська здивувала героя побаченням із картоплею та тюлькою.

Троянду першого враження отримала інша Єлизавета Колношенко, відома як Lisa Muse. Кравцова зацікавили її гра на фортепіано та особиста розмова.

Єлизавета Колношенко та Кравцов (фото: instagram.com/holostyakstb)

Хто залишив "Холостяк 2026": результати за випусками

У першому випуску, 16 жовтня, прощань не було: знайомство з учасницями продовжилося наступного тижня.

У другому випуску, 23 жовтня, шоу залишили вісім учасниць:

Ольга Алейнікова , 40 років - власниця модельної агенції.

, 40 років - власниця модельної агенції. Тетяна Тесленко , 26 років - власниця магазину для дорослих.

, 26 років - власниця магазину для дорослих. Марина Колісник , 25 років - акторка й режисерка.

, 25 років - акторка й режисерка. Марія Іванова , 31 рік - власниця бренду одягу.

, 31 рік - власниця бренду одягу. Катерина Дойчева , 27 років - організаторка заходів.

, 27 років - організаторка заходів. Інна Міллер , 24 роки - косметологиня.

, 24 роки - косметологиня. Христина Ціолковська , 24 роки - футбольна відеографка.

, 24 роки - футбольна відеографка. Катерина Мельник, 25 років - спортсменка, чемпіонка з бодибілдингу.

Після знайомств і особистих розмов Кравцов визначився, з ким хоче продовжувати спілкування. Його пояснення та перебіг вечора - у підсумках першої церемонії троянд.

У третьому випуску, 30 жовтня, пішли:

Марія Пейзак , 22 роки - SMM-менеджерка.

, 22 роки - SMM-менеджерка. Марія Захватова , 31 рік - тренерка з повітряної гімнастики.

, 31 рік - тренерка з повітряної гімнастики. Анна Мишак, 32 роки - інженерка дронарні.

Після цього в сезоні залишилися 12 учасниць. Про рішення Кравцова та події вечора - у матеріалі про третій випуск.

Уже після виходу Марія Захватова дала Styler окреме інтерв’ю, у якому розповіла про Кравцова, конфлікти та життя поза камерами.

У четвертому випуску, 6 листопада, участь завершили:

Катерина Петренко , 32 роки - колишня професійна баскетболістка. Кравцов попрощався з нею після індивідуального побачення, пояснивши, що відчуває лише дружній зв’язок.

, 32 роки - колишня професійна баскетболістка. Кравцов попрощався з нею після індивідуального побачення, пояснивши, що відчуває лише дружній зв’язок. Дар’я Дандік , 24 роки - лікар-інтерн. Герой не прийняв її троянду, оскільки не побачив розвитку романтичних стосунків.

, 24 роки - лікар-інтерн. Герой не прийняв її троянду, оскільки не побачив розвитку романтичних стосунків. Дарина Заінчуковська, 32 роки - автоблогерка. Кравцов пояснив своє рішення тим, що, на його думку, дівчина надто зосередилася на суперництві.

Після ефіру дівчата поділилися враженнями від участі та прощання з героєм. Styler зібрав реакції Петренко, Дандік і Заінчуковської на вихід із шоу.

Чому Діана Зотова знову на "Холостяку"

Модель Діана Зотова брала участь у 14-му сезоні з Тарасом Цимбалюком. У новому проєкті вона спочатку з’явилася як гостя благодійного баскетбольного матчу.

Після гри модель поспілкувалася з Кравцовим. Він вирішив подарувати їй троянду й запропонував приєднатися до учасниць. Діана погодилася, а її поява в будинку стала несподіванкою для інших дівчат. Подробиці - у матеріалі про повернення Зотової на "Холостяк".

Діана Зотова (фото: instagram.com/holostyakstb)

На матч також прийшла фіналістка сезону з Олександром "Тереном" Анастасія Юзьвак. Однак вона не стала учасницею 15-го сезону. Про її спілкування з баскетболістом і реакцію дівчат - у матеріалі Styler про появу Юзьвак на проєкті.

Хто веде "Холостяк 2026"

Ведучим сезону залишається Григорій Решетнік. Він знайомить героя з учасницями, проводить церемонії та допомагає розібратися в ситуаціях, які виникають на проєкті.

В інтерв’ю Styler Григорій Решетник розповів про "Холостяк" і залаштунки телебачення.

В’ячеслав Кравцов та Григорій Решетнік (фото: instagram.com/holostyakstb)

Хто був "Холостяком" у попередніх сезонах

До В’ячеслава Кравцова головними героями українського реаліті були:

1-4 сезони : Максим Чмерковський, Френсіс Метью, Андрій Іскорнєв, Костянтин Євтушенко.

: Максим Чмерковський, Френсіс Метью, Андрій Іскорнєв, Костянтин Євтушенко. 5-8 сезони : Сергій Мельник, Іраклі Макацарія, Дмитро Черкасов, Рожден Анусі.

: Сергій Мельник, Іраклі Макацарія, Дмитро Черкасов, Рожден Анусі. 9-12 сезони: Нікіта Добринін, Макс Михайлюк, Михайло Заливако, Алекс Топольський.

Про їхні історії після знімань Styler розповідав в огляді долі головних героїв попередніх сезонів.

Героєм 13-го сезону був Олександр "Терен" Будько, а 14-го - Тарас Цимбалюк.