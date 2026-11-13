Ірина Федишин повернулася до роботи після втрати доньки: її чоловік розчулив зізнанням

Українська співачка Ірина Федишин, яка втратила донечку на 35-му тижні вагітності, поступово повертається до роботи. Її чоловік Віталій Човник розповів, як артистка намагалася знайти сили, щоб заспівати вперше після трагедії.

Чоловік Федишин розповів про її стан після втрати доньки

Як написав Човник на своїй сторінці в Instagram, що після пережитого їхнє сімейне життя змінилося. Зовні все залишилося звичним, однак удома тепер зовсім інша атмосфера та відчуття життя.

Він зізнався, що особливо важко йому було спостерігати за переживаннями дружини, але водночас він захоплюється її силою та здатністю поступово повертатися до творчості.

"Для мене особливим є бачити, як після важкої втрати Ірина знаходить у собі сили знову творити. Я сам не знаю, де вона бере цю силу", - написав чоловік співачки.

Він також розповів, що композиція "Біль" народилася після того, як Ірина повернулася додому з пологового будинку без їхньої донечки.

Ірина Федишин не змогла стримати сліз під час роботи у студії

Повернення до музики виявилося для артистки надзвичайно складним випробуванням. Чоловік розповів, що бачив, скільки сліз вона виплакала та скільки душевних сил їй знадобилося, щоб знову переступити поріг студії, стати перед мікрофоном і спробувати заспівати.

Перші спроби запису були невдалими: щойно Ірина починала співати, емоції переповнювали її, і вона не могла продовжити.

"Першого разу вона не змогла… почала співати, і сльози не дали продовжити. Здавалося б, звична для неї справа. Скільки разів вона заходила у студію, ставала перед мікрофоном, одягала навушники й починала співати… Прийшла вдруге - і знову не змогла", - поділився чоловік.

Однак артистка не відмовилася від спроб. Попри біль і сльози, вона знову й знову поверталася до роботи.

Чоловік зізнався, що особисто був присутній у студії та бачив, наскільки важко дружині давалося кожне слово. Під час співу до неї поверталися спогади, а пережитий біль знову накривав її.

"Вона співала і плакала. Я теж не міг стримати сліз", - написав він.

Чоловік Федишин сподівається, що музика допоможе іншим пережити втрату

За словами чоловіка артистки, ця історія ще раз показала йому, наскільки сильною може бути музика. Іноді вона здатна передати те, для чого не вистачає звичайних слів.

Він сподівається, що композиція "Біль" стане підтримкою для людей, які також пережили втрату близьких, допоможе їм виплакати власний біль і хоча б на мить відчути полегшення.

"Я дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе комусь виплакати і свій біль. Можливо, хоча б на мить стане легше на душі. Стане підтримкою для тих, хто пережив втрату. Для тих, хто сьогодні плаче наодинці і не знає, де знайти сили для завтрашнього дня", - написав чоловік Ірини.

Він також подякував усім, хто надсилає родині слова підтримки, пише повідомлення та слухає нову композицію.

Що відомо про вагітність та пологи Ірини Федишин

Ірина Федишин не приховувала, що вони з чоловіком Віталієм Човником мріють про донечку. Подружжя вже виховує двох синів - Юрія та Олега, а тому звістка про третю вагітність стала для родини особливою радістю.

У серпні 2026 року співачка повідомила, що вони з чоловіком чекають на поповнення. Тоді артистка опублікувала зворушливе відео, на якому позувала у білій сукні з букетом квітів, а згодом повернулася до камери боком, продемонструвавши округлий животик.

У вересні Федишин разом із чоловіком та синами влаштувала гендер-паті, під час якого родина дізналася стать майбутньої дитини. На опублікованих кадрах вони позували біля білих куль із написом "Boy or Girl". Коли з'явився рожевий дим, стало зрозуміло, що подружжя чекає на дівчинку.

"Це Боже благословення. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок", - поділилася тоді співачка.

Співачка всю вагітність не переставала гастролювати та давати концерти, адже почувала себе добре. 6 жовтня вона випустила пісню "Серденько", яку присвятила донечці.

Однак 13 жовтня родина повідомила трагічну звістку: Ірина втратила донечку на 35-му тижні вагітності.

Першим про трагедію розповів чоловік артистки. Він зізнався, що родина переживає одні з найважчих днів у житті, а сама Ірина перебуває у важкому стані.

Згодом Ірина сама вийшла на зв'язок і поділилася подробицями пережитого. Співачка розповіла, що через наркоз не змогла притиснути донечку до грудей після народження. Побачити свою дитину вона змогла лише на фотографії, яку зробив чоловік.

За словами артистки, дівчинка була дуже схожою на тата: смуглява, з темним волоссям, маленьким носиком і пухкенькими губами. Вона також розповіла, що донечка народилася зі зростом 48 сантиметрів і вагою 2600 грамів.

Подружжя назвало дівчинку Веронікою. Це ім'я має особливе значення для родини, адже пов'язане з християнським переданням про святу Вероніку, яка витерла хустинкою обличчя Ісуса Христа під час його хресної дороги на Голгофу.

Що сталося з Іриною Федишин

Через майже через місяць після трагедії співачка наважилася розповісти, що саме відбувалося того дня та за яких обставин вона втратила дитину.

За словами Ірини, спочатку ніщо не віщувало біди. Це була неділя, 11 жовтня, вона почувалася добре та проводила час із родиною. Перші больові відчуття з'явилися ввечері, коли вони перебували в кінотеатрі. Спочатку артистка подумала, що це тренувальні перейми, однак згодом біль почав посилюватися.

Співачка зв'язалася з лікаркою, яка спостерігала її вагітність, та отримала рекомендації щодо препаратів. Коли полегшення не настало, додому приїхала інша медикиня, яка мала приймати пологи. За словами Федишин, під час огляду критичних ознак не виявили, тому вона залишилася вдома.

Однак уночі біль став нестерпним. Близько 3:55 чоловік привіз Ірину до пологового будинку у Львові. Там медики не змогли прослухати серцебиття дитини, а УЗД підтвердило, що донечка загинула.

Як розповіла артистка, чоловік зв'язався ще з одним лікарем через відеозв'язок. Той запідозрив повне відшарування плаценти та наголосив, що потрібне термінове хірургічне втручання.

Під час операції медики виявили значну внутрішню кровотечу. Щоб урятувати життя співачки, їй видалили матку. За словами Ірини, у медичній виписці також зазначений діагноз геморагічний шок III ступеня.