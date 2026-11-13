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Гороскопи 13 листопада 2026 · 09:42

Що означає плакати уві сні: тлумачення сліз від горя чи щастя за сонниками Міллера та Задкієля

Тлумачення цього сну у старих сонниках трактуються зовсім по-різному
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Що означає плакати уві сні: тлумачення сліз від горя чи щастя за сонниками Міллера та Задкієля

Сльози уві сні можуть символізувати переживання, полегшення або радість (колаж: Styler)

Сновидіння, в яких людина плаче, досить часто запам'ятовуються на тривалий термін. Особливо, якщо доводиться буквально ридати від горя, переживати сильну образу або, навпаки, проливати сльози щастя. У популярних тлумачах такий сюжет має кілька трактувань - від попередження про неприємності до символу майбутньої радості.

Детальніше цікавими трактовками снів про сльози поділиться Styler.

До чого сниться плакати: тлумачення Міллера та Задкієля

У соннику американського тлумача Густава Міллера плач уві сні має не дуже сприятливе значення. Спеціаліст пов'язував такі сновидіння з можливими прикрощами, сімейними негараздами та розчаруваннями. Якщо ж людина бачить, як плачуть інші, це, на його думку, може символізувати майбутнє примирення після періоду непорозумінь.

Інакше трактував цей образ Задкієль. У його Universal Dream Book плач і ридання розглядався як так званий сон навпаки: сльози можуть передвіщати радісні події, успіх у справах і приємні зміни. Навіть якщо зараз у житті є трудні моменти, вони, за цим трактуванням, можуть завершитися сприятливо.

З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, у цих двох сонниках емоційно схожий сюжет отримує різні значення. Міллер акцентує на можливих переживаннях, а Задкієль - на радості, яка може прийти після них.

До чого сниться плакати жінці

Для жінок плач уві сні у старих сонниках здебільшого пов'язували з особистими переживаннями, романтичними стосунками та сімейними обставинами.

  • Плакати від горя або образи. За трактуванням Міллера, такий сон може символізувати напруження у стосунках, непорозуміння з коханою людиною або емоційні труднощі. Для молодої жінки тлумач прямо згадує сварку з коханим, після якої можливе примирення.
  • Ридати гіркими сльозами. У символічному прочитанні це може відображати накопичені переживання, страх втратити близькість або потребу в підтримці. У соннику Задкієля сльози, навпаки, трактуються як передвісник радості після непростого періоду.
  • Плакати від щастя. Такий сюжет можна прочитати як символ полегшення, здійснення бажання або завершення тривалого очікування. У традиції Задкієля плач загалом має сприятливе значення.
  • Бачити, як плаче інша жінка. За Міллером, чужі сльози можуть вказувати на примирення та відновлення стосунків після непорозумінь.

Що означає плакати уві сні чоловікові

У чоловічих тлумаченнях плач часто пов'язують із діловими справами, відповідальністю, сімейними обставинами та переживаннями, які людина не завжди показує відкрито.

  • Плакати від горя. За Міллером, це може бути символом прикрощів або напруження у сімейному житті. Сон пропонує звернути увагу на обставини, які викликають тривогу.
  • Лити сльози від щастя. У традиційному трактуванні Задкієля плач віщує радість, сприятливі зміни та успіх у справах. Такий сюжет символічно пов'язують із полегшенням після важкого періоду.
  • Плакати через невдачу. Якщо чоловік уві сні переживає втрату або розчарування, це можна трактувати як відображення страху не виправдати очікувань чи не впоратися з відповідальністю. У сонниковій традиції Міллера плач має попереджувальний характер.
  • Бачити сльози близької людини. Такий образ може символізувати примирення, відновлення контакту або потребу приділити увагу комусь із близьких. Міллер пов'язував чужий плач із возз'єднанням після сумних непорозумінь.

Що означає сон, у якому ви плачете від щастя

Що ж стосується сліз радості, то такий сюжет також є не менш емоційним для того, хто спить. У символічному тлумаченні вони можуть означати звільнення від внутрішньої напруги, здійснення давнього бажання або відчуття, що складний етап нарешті позаду.

За Задкієлем, плач уві сні має сприятливе значення: людина може отримати привід для радості, побачити результати своїх зусиль або пережити приємні зміни. Водночас сонник Міллера не дає такого однозначно позитивного трактування самого плачу.

Якщо ж після пробудження залишається відчуття легкості та спокою, сновидіння можна сприймати як символ емоційного розвантаження.

Зверніть увагу, що сонники належать до народних вірувань і символічних тлумачень. З огляду на це, жодних наукових доказів того, що плач уві сні все ж передбачає майбутні події, немає. Такі сюжети науковці пов'язують із пережитими емоціями, стресом або враженнями від повсякденного життя.

Раніше ми розповідали, що означають сни про вибухи і кінець світу - трактовки за популярними тлумачами.

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