Як носити звичайне осіннє пальто: стильний прийом від Анни Саліванчук (фото)

Українська акторка Анна Саліванчук показала осінній образ, який легко повторити з речей, що є у базовому гардеробі. Її "лук" доводить: навіть просте пальто може стати основою елегантного та актуального комплекту.

Styler з посиланням на її фото в Instagram детальніше розповідає про цей образ.

Який "лук" вибрала Саліванчук

Анна позує в затишному трикотажному молочному костюмі, який складається з широких штанів-палацо та светра на блискавці з акцентними рукавами з пір’ям.

Зверху акторка одягла довге пальто такого ж відтінку, що і костюм, а поверх нього накинула ще один светр у кольорі марсала або, як його ще називають, бургунді.

Світла палітра додає образу витонченості, а вільний крій забезпечує комфорт і не обмежує рухів. Водночас ансамбль не виглядає надто стриманим завдяки деталям (пір’я, светр поверх пальта).

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Також акторка приділила особливу увагу аксесуарам.

Це, по-перше, сумка кольору марсала. Її насичений відтінок перегукується з осінньою палітрою природи та створює виразний контраст із молочним одягом.

По-друге, у тон до сумки акторка підібрала рукавички та ботильйони на каблуках з гострим мисом. Такий прийом допомагає об'єднати різні елементи гардероба в цілісний ансамбль.

Завершують образ молочний капелюх, який додає йому елегантності та робить стилізацію цікавішою, а також окуляри у незвичній оправі.

Саліванчук показала, з чим носити пальто (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Чому це вдалий образ для холодної осені та зими

Образ акторки вдало поєднує естетику та практичність. Довге пальто захищає від прохолодного вітру, светр додатково зігріває, а широкі штани дозволяють почуватися комфортно протягом дня.

Молочний колір освіжає зовнішній вигляд навіть у похмуру погоду, а марсала додає глибини та осіннього настрою. До того ж насичений винний відтінок легко вписується в гардероб холодного сезону й добре поєднується з бежевим, кремовим, сірим та коричневим.

Ще одна перевага такого комплекту - можливість носити його як разом, так і окремо. Пальто можна поєднувати з джинсами, светр - зі спідницею або класичними брюками, а сумка та рукавички стануть стильними акцентами для інших повсякденних образів.

Анна Саліванчук, показала базові речі на осінь (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Чому поєднання молочного та марсала виглядає дорого

Секрет такого образу - у вдалому поєднанні благородних відтінків і стриманого силуету. Молочний колір додає ансамблю легкості та елегантності, а глибокий відтінок марсала створює виразний акцент, який робить образ візуально дорожчим.

Важливу роль відіграють і фактури: об'ємне пальто, м'який трикотаж та аксесуари з виразною текстурою додають комплекту глибини. При цьому кольори не конкурують між собою, а гармонійно доповнюють один одного. Саме така продуманість деталей, якісні матеріали та відсутність надмірного декору створюють ефект стриманої розкоші.