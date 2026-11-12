Алое жовтіє в листопаді: причини пожовтіння та правила догляду восени

У листопаді алое може почати жовтіти, втрачати пружність або вкриватися плямами. Причиною буває неправильний догляд, але іноді зміна кольору листя є природним процесом. Тому перш ніж поливати або пересаджувати рослину, потрібно з'ясувати, що саме з нею відбувається.

Styler розповідає, чому алое жовтіє восени та як допомогти кімнатній рослині відновитися.

Чому алое жовтіє в листопаді

Восени через скорочення світлового дня ріст алое сповільнюється, а потреба у воді зменшується. Якщо продовжувати поливати рослину так само часто, як улітку, можна спровокувати загнивання коренів.

Як пояснюють у The Old Farmer's Almanac, визначити ймовірну причину пожовтіння може допомогти стан листя:

Жовте та м'яке. Якщо ґрунт довго залишається вологим, причиною може бути надмірний полив. Водянисте листя іноді свідчить про загнивання.

Жовте та зморщене. Якщо земля повністю пересохла, рослині, імовірно, бракує вологи.

Бліде та витягнуте. Алое може отримувати недостатньо світла, особливо якщо стоїть далеко від вікна.

Жовтувате, але пружне. Якщо рослину нещодавно переставили під інтенсивне пряме сонце, причиною може бути надмірне освітлення.

Пожовтіння одного старого нижнього листка не завжди свідчить про проблему. Алое може природно втрачати старе листя, якщо решта рослини залишається здоровою.

Як врятувати алое в листопаді

Перевірте вологість ґрунту

Не поливайте алое за фіксованим графіком. Спочатку переконайтеся, що субстрат просох не лише зверху, а й углиб.

Як зазначають у матеріалі Університету штату Південна Дакота, нестача води може спричиняти пожовтіння та зморщування листя.

Якщо ґрунт повністю сухий, ретельно полийте рослину, щоб вода почала витікати через дренажні отвори. Після цього злийте її залишки з піддона. Якщо земля ще волога, відкладіть полив. У холодні місяці алое потребує менше води.

Огляньте корені

Якщо листя стало водянистим, а ґрунт довго не просихає, обережно дістаньте рослину з горщика.

Фахівці Університету Меріленду пояснюють, що здорові корені зазвичай світлі та пружні, тоді як уражені гниллю темніють і розм'якшуються.

Пошкоджені частини потрібно обережно видалити чистим інструментом. Якщо залишилися здорові корені, пересадіть алое у свіжий субстрат для сукулентів. Горщик повинен мати дренажні отвори.

Якщо коренева система сильно загнила, врятувати рослину вдається не завжди. За відсутності пошкоджень пересаджування краще відкласти до весни.

Захистіть від холоду

Восени алое потребує достатнього освітлення, проте холодне підвіконня може зашкодити рослині.

У матеріалі Університету Віконсину зазначають, що більшість видів алое чутливі до тривалого зниження температури нижче 10 градусів. Тож тримайте горщик біля світлого вікна, але подалі від холодного скла та протягів. Якщо рослина стояла в затінку, привчайте її до інтенсивнішого освітлення поступово.

Не поспішайте з підживленням

Не намагайтеся усунути пожовтіння добривами, доки не з'ясували причину.

За рекомендаціями RHS, алое потребує помірного підживлення під час активного росту. Восени та взимку добрива зазвичай не потрібні.

Також не варто обприскувати листя. Надлишкова волога може підвищувати ризик загнивання.

Чи відновиться пожовкле листя алое

Листя, яке вже пожовкло, зазвичай не повертає попереднього зеленого кольору навіть після усунення причини.

Як пояснює фахівчиня Мірі Талабак, рослина може поступово позбуватися пошкодженого листя, попередньо використовуючи частину накопичених у ньому поживних речовин.

Тому не потрібно одразу зрізати кожен пожовклий листок. Повністю відмерлі частини можна обережно видалити чистим інструментом. Якщо після зміни догляду пожовтіння не поширюється, а нове листя росте здоровим, це свідчить про поступове відновлення рослини.