Ці знаки Зодіаку пробачать навіть зраду: Терези та Тельці готові дати партнеру ще один шанс

Не всі сприймають невірність як остаточний кінець стосунків: для когось почуття виявляються сильнішими за образу. Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку за готовністю пробачати партнеру зраду та почати все спочатку.

12 місце - Овен

Овни не з тих, хто мовчки терпітиме невірність. Їхня гордість і прямолінійність не дозволяють заплющувати очі на зраду, тому навіть сильні почуття рідко змушують їх повертатися до людини, яка завдала болю.

11 місце - Скорпіон

Для Скорпіонів зрада - це не просто помилка, а серйозне порушення довіри. Вони можуть вислухати слова вибачення, але забути про пережите їм надзвичайно складно, адже підозри та образа ще довго нагадуватимуть про себе.

10 місце - Водолій

Водолії не люблять емоційних маніпуляцій і не збираються триматися за стосунки будь-якою ціною. Дізнавшись про зраду, вони можуть швидко відсторонитися від партнера та вирішити, що краще почати все спочатку, ніж жити з постійною недовірою.

9 місце - Лев

Леви можуть дуже сильно кохати, але ще більше цінують повагу до себе. Зрада боляче б'є по їхньому самолюбству, тому навіть якщо вони погодяться на примирення, повернути колишнє ставлення до партнера буде непросто.

8 місце - Стрілець

Стрільці не схильні зациклюватися на минулому й можуть спробувати сприйняти зраду як неприємний епізод. Однак вони не терпітимуть постійної брехні, а якщо партнер зловживає їхньою довірою, підуть шукати щастя в іншому місці.

7 місце - Діва

Діви не ухвалюють рішень на емоціях, тому після зради довго аналізуватимуть ситуацію. Вони можуть дати партнеру шанс, якщо побачать щире каяття, але контролювати кожен його крок і згадувати про минуле можуть ще дуже довго.

6 місце - Рак

Раки надзвичайно прив'язуються до людей, з якими будують спільний побут і майбутнє. Через це їм буває важко відмовитися від стосунків навіть після зради, особливо якщо вони вірять, що партнер справді змінився.

5 місце - Козоріг

Козороги не люблять руйнувати те, що створювали роками, тому іноді готові спробувати почати все спочатку. Вони можуть пробачити невірність заради спільних планів і родини, але вдруге такої помилки партнеру вже не подарують.

4 місце - Риби

Риби схильні ідеалізувати кохану людину й бачити в ній більше хорошого, ніж поганого. Навіть після зради вони можуть шукати пояснення чужому вчинку, сподіватися на зміни та довго не наважуватися поставити крапку.

3 місце - Телець

Тельці дуже цінують стабільність і не готові легко відмовлятися від стосунків, у які вклали душу. Навіть після зради вони можуть дати партнеру ще один шанс, адже вірять, що люди здатні усвідомлювати помилки та змінюватися. Проте повторну невірність Телець навряд чи пробачить.

2 місце - Терези

Терези понад усе прагнуть гармонії та часто намагаються зберегти стосунки навіть тоді, коли для цього доводиться поступатися власними інтересами. Вони можуть виправдовувати невірного партнера, шукати причини його поведінки й переконувати себе, що все ще можна повернути, як було раніше.

1 місце - Близнюки

Близнюки можуть здивувати своєю здатністю пробачати те, що інші вважають неприйнятним. Вони нерідко намагаються подивитися на ситуацію з різних боків, переконують себе, що одна помилка не перекреслює всіх щасливих моментів, і дають партнеру ще один шанс. А іноді й не один.