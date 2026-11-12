Гонорари українських артистів: скільки коштують виступи Сердючки, MONATIK та Klavdia Petrivna

Виступ української зірки на приватному заході може коштувати десятки тисяч доларів. При цьому артисти не завжди мають фіксовані розцінки, а вартість концерту може залежати від місця проведення та умов замовлення.

Скільки коштує запросити відомих українських виконавців на корпоратив та які гонорари вони називали, розповідає Styler.

Вєрка Сердючка

Продюсер Юрій Нікітін в інтерв'ю Василю Тимошенку розповів, скільки може коштувати виступ Вєрки Сердючки на приватному заході.

За його словами, фіксованої вартості немає, тому що кожне замовлення розглядають індивідуально.

"Нема сталої цифри у жодного артиста. Це залежить від того, де ти працюєш. Це залежить від того, для кого ти працюєш", - пояснив продюсер.

Нікітін зазначив, що вартість виступу може становити від 30 до 100 тисяч доларів.

Він також наголосив, що Сердючка виступає з повним складом колективу, а організація таких концертів передбачає повноцінну сценічну програму.

Виступ Верки Сердючки (фото: з відкритих джерел)

MONATIK

Співак Дмитро Монатік особисто назвав свій гонорар за корпоративний виступ під час розмови у FEDORIV VLOG.

За словами артиста, стандартна вартість такого виступу становить 30 тисяч євро, але остаточна вартість може змінюватися залежно від домовленостей із замовником.

"Корпоратив коштує 30 000 євро, але, як правило, можна домовитись і за менше", - розповів MONATIK.

Виконавець також пояснив, що в його команді передбачена агентська винагорода в розмірі 10%. Такий підхід, за словами співака, мотивує представників, які займаються організацією виступів.

Виступ MONATIK (фото: з відкритих джерел)

Klavdia Petrivna

Вартість приватного виступу співачки Klavdia Petrivna підтвердили представники артистки у відповідь на запит журналістів програми "Сніданок з 1+1".

Як повідомляє офіційний сайт телеканалу 1+1, менеджер співачки назвав суму 25 тисяч євро за виступ на новорічному корпоративі.

Виступ Klavdia Petrivna (фото: з відкритих джерел)

Курган і Agregat

Гонорар гурту "Курган і Agregat" також перевірили журналісти "Сніданку з 1+1", звернувшись безпосередньо до представників колективу.

За інформацією телеканалу, вартість виступу гурту на новорічному корпоративі становила 15 тисяч євро. Окремо організаторам необхідно враховувати технічні вимоги та райдер артистів.

Виступ Курган і Agregat (фото: з відкритих джерел)

Від чого залежить гонорар артиста

Оприлюднені суми не завжди відображають повний бюджет приватного заходу. Крім оплати виступу, організаторам можуть знадобитися додаткові кошти на транспорт, проживання, сценічне обладнання та виконання технічного райдера.

Вартість також залежить від місця проведення, дати, тривалості програми та індивідуальних домовленостей.

Важливо враховувати, що наведені гонорари були оприлюднені в різний час. Вони відображають конкретні публічні заяви артистів, продюсерів та їхніх представників, а не єдиний чинний прайс на всі корпоративні виступи у 2026 році.