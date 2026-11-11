Потап заступився за Каменських і заявив, що її слова про українську вирвали з контексту

Український продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на скандал навколо дружини Насті Каменських та її слів про кісту. У своїх соцмережах артист опублікував відео, у якому вирішив пояснити ситуацію та заступитися за співачку.

Styler з посиланням на допис Потапенка в Instagram розповість про це детальніше.

Емоційна та особлива людина

На початку відео репер наголосив, що Настя має "особливий характер" і дуже емоційно висловлює свої думки. За його словами, через таку манеру спілкування оточення не завжди правильно розуміє її наміри.

"Настя - особлива людина. Вона надзвичайно емоційна, незвичайна", - зазначив Потап.

Він також пояснив, що співачка може здаватися надто різкою людям зі спокійнішим темпераментом.

"Спокійнішим слов'янським людям може здаватися, що вона переходить межу. Через це складається враження, ніби вона злиться, кричить або поводиться погано", - додав він.

До всього Потап переконаний, що таке враження оманливе. Він закликав уважніше придивитися до характеру дружини, а не робити висновки лише за окремими емоційними висловлюваннями.

"Якщо придивитися до Насті, то вона дуже тонка, вразлива, ніжна й добра дівчина. Вона абсолютно не вміє брехати", - сказав репер.

Потап і Настя (фото: instagram.com/kamenskux)

"Кісту" вирвали з контексту

Окремо артист зупинився на історії, яка й спричинила хвилю критики. За його словами, розповідь Насті була набагато довшою, ніж той фрагмент, який обговорювали в мережі.

Потап наголосив, що дружина нібито не пов'язувала появу кісти безпосередньо з українською мовою, а також не стверджувала, що психолог запропонував їй перейти на російську саме через це.

"Уся розповідь Насті була зовсім не про те, що у неї через українську мову з'явилася кіста, а психолог попросив перейти на російську. Ні, звісно! Про таку дурницю не йшлося", - сказав він.

За словами репера, в опублікованому фрагменті не вистачало важливих подробиць, які пояснювали переживання співачки.

"Її розповідь була значно довшою. Ба більше, там був монтаж, а насправді Настя говорила про стресову ситуацію, війну, свої панічні атаки, про те, що відбувалося з її родичами", - наголосив Потап.

Саме сукупність цих обставин, як стверджує Олексій, і була головною частиною історії дружини.

"Саме цей ланцюг подій і спричинив захворювання", - додав він.

Чому слова Анастасії сприйняли негативно

Потап також звернув увагу на манеру спілкування Каменських. За його словами, співачка швидко говорить, перескакує між темами та не завжди встигає повністю сформулювати думку.

Через це, вважає він, слухачі можуть неправильно зрозуміти її слова або сприйняти окрему фразу зовсім не так, як вона задумувалася.

"Вона любить недоговорювати, дуже швидко говорить, а думки в її голові біжать швидше, ніж вона встигає висловити їх словами", - аргументував він поведінку дружини.

Він також згадав, що Настя може швидко змінювати напрямок розмови.

"Перестрибує з теми на тему та швидко змінює хід розмови, то стає зрозуміло, чому через це спотворюється зміст", - акцентував він.

Наприкінці Потап звернувся до тих, хто критикує Каменських, і заявив, що негативне ставлення до людини може впливати на те, як сприймають її слова.

"Якщо ця людина вас дратує, ви, звісно, вихопите найгірше з її слів і навісите на неї ярлик: "кнчна дурепа", - резюмував продюсер.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Через що розгорівся скандал із Настею Каменських

Приводом для резонансу стало інтерв'ю Насті Каменських російській журналістці Катерині Гордєєвій. Співачка розповіла, що після початку повномасштабної війни близько пів року намагалася розмовляти виключно українською мовою.

За її словами, у той період у неї виникли проблеми з голосом, а також виявили кісту. Каменських стверджувала, що психолог порадив їй повернутися до російської, оскільки її тіло нібито не сприймало українську мову.

Ці слова викликали обурення та хвилю критики в українському інформаційному просторі. Користувачі соцмереж поставили під сумнів таке пояснення проблем зі здоров'ям і розкритикували позицію артистки щодо мовного питання.