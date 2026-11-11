Високобілковий салат із тунцем, нутом та йогуртовою заправкою: рецепт без світла за 10 хвилин (фото)

Під час відключення світла не обов'язково обмежуватися бутербродами чи перекусами. Навіть без плити та духовки можна приготувати ситний салат із високим вмістом білка, котрий можна приготувати за 10 хвилин.

Салат із тунцем та нутом - рецепт

Цього разу хотілося поекспериментувати та поєднати консервований тунець із нутом, свіжими овочами та йогуртовою заправкою. Мені сподобався результат: салат вийшов смачним, а приготування не потребувало плити, духовки чи блендера.

Інгредієнти:

молодий шпинат - 30 г

консервований нут - 45 г

болгарський перець - 20 г

помідор - 10 г

цибуля - 5 г

оливки без кісточок - 10 г

тунець у власному соку - 80 г

помідори чері - 40 г.

Для соусу:

грецький йогурт 4% без доданого цукру - 100 г

в'ялені томати - 5 г

лимонний сік - приблизно 1 ч. л.

прованські трави - за смаком

сіль - дрібка.

Час приготування: 10 хвилин.

Кількість порцій: 1.

Спосіб приготування

Промийте та обсушіть шпинат, викладіть на тарілку. Із консервованого нуту злийте рідину. Болгарський перець, помідор, цибулю та оливки наріжте невеликими шматочками. Викладіть нут з овочами поверх шпинату. З тунця злийте рідину. Обережно розділіть рибу виделкою на великі шматочки та додайте до салату. Помідори чері розріжте та розкладіть навколо тунця. Для соусу промокніть в'ялені томати паперовим рушником, щоб прибрати зайву олію. Дрібно наріжте. Змішайте грецький йогурт, в'ялені томати, лимонний сік та прованські трави. Викладіть густу заправку невеликими порціями поверх салату. Подавайте одразу.

Салат із тунцем, нутом та йогуртовою заправкою, який я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Калорійність і БЖВ салату з тунцем

Завдяки тунцю та грецькому йогурту салат містить багато білка. Нут і овочі додають страві клітковину та роблять її поживнішою.

Орієнтовне КБЖВ однієї порції:

калорійність - 265 ккал

білки - 32 г

жири - 7 г

вуглеводи - 18 г.

Розрахунок зроблено на основі поживної цінності продуктів, які я використовувала. Фактичне КБЖВ може відрізнятися залежно від виробника та пропорцій інгредієнтів.

Алергени: риба, молоко та молочні продукти (лактоза).