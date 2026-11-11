Заблокували банківську картку в Польщі: що робити українцям і як повернути доступ до рахунку

Українці, які живуть у Польщі, можуть зіткнутися із ситуацією, коли банківська картка раптово перестає працювати: не вдається оплатити покупки, зняти готівку або здійснити переказ. Причини можуть бути різними - від тимчасового обмеження з міркувань безпеки до перевірки банківського рахунку.

Що робити в такій ситуації, чи можна повернути доступ до грошей і куди звертатися, якщо банк не допомагає, розповідає Styler.

Чому банк у Польщі може заблокувати картку

Банківська картка може перестати працювати з кількох причин. Не кожне блокування означає, що рахунок закрито або гроші стали недоступними.

Як пояснює PKO Bank Polski, картку можна тимчасово заблокувати, а згодом відновити її роботу. Якщо ж картку втрачено, викрадено або її дані потрапили до сторонніх осіб, банк рекомендує остаточно її заблокувати.

Серед можливих причин обмеження доступу:

Підозрілі операції. Банк може відреагувати на незвичну активність, щоб запобігти шахрайству.

Неправильно введений PIN-код. Після кількох помилкових спроб можуть застосовуватися обмеження на використання картки.

Втрата або крадіжка. Картку можуть заблокувати на прохання власника, щоб сторонні особи не змогли скористатися грошима.

Проблеми з перевіркою особи. Банк може попросити клієнта оновити персональні дані або підтвердити документи.

Необхідність перевірити операції. Якщо виникають питання щодо походження коштів чи характеру переказів, банк може проводити додаткову перевірку відповідно до законодавства.

Блокування рахунку на правовій підставі. Доступ до окремих коштів може бути обмежений через виконавче провадження або інші передбачені законом обставини.

Важливо з'ясувати, що саме заблоковано: пластикову картку, доступ до мобільного банкінгу чи сам рахунок. Від цього залежатимуть подальші дії.

Що робити, якщо картка раптово перестала працювати

Насамперед не потрібно багаторазово повторювати невдалу операцію або переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень.

Рекомендуємо діяти в такій послідовності:

Перевірте банківський застосунок. Знайдіть повідомлення про статус картки, можливі обмеження або необхідність підтвердити операцію. Перегляньте історію платежів. Якщо бачите незнайомі списання, негайно повідомте банк. Зв'яжіться з банком. Використовуйте номер із його офіційного сайту або функцію зв'язку в застосунку. Уточніть причину блокування. Запитайте, чи обмеження стосується лише картки, чи також рахунку. Дізнайтеся, як відновити доступ. Залежно від ситуації може знадобитися підтвердження особи, оновлення документів або оформлення нової картки.

Якщо проблема виникла через підозрілу операцію, банк може попросити підтвердити, чи справді ви намагалися здійснити платіж.

Якщо ж обмеження пов'язане з документами або перевіркою рахунку, варто уточнити перелік необхідних підтверджень і спосіб їх подання.

Чи можна самостійно розблокувати картку

У Польщі потрібно розрізняти два поняття: blokada czasowa та zastrzeżenie karty.

Blokada czasowa - тимчасове блокування картки.

Таке обмеження за певних умов можна скасувати. Наприклад, якщо власник самостійно заблокував картку, оскільки не міг її знайти, а згодом знайшов, банк може дозволити відновити її використання.

За інструкцією mBank, тимчасово заблокувати та розблокувати картку можна через мобільний застосунок, інтернет-банкінг або службу підтримки.

Але якщо блокування встановив сам банк через перевірку безпеки, можливість його скасування залежатиме від причини обмеження.

Zastrzeżenie karty - остаточне блокування картки.

Це незворотна дія. Таку картку вже не можна використовувати повторно, навіть якщо вона фізично залишилася у власника.

У цьому випадку потрібно замовити нову картку. Вона може бути прив'язана до того самого рахунку, якщо він продовжує діяти.

Тому перед вибором функції блокування в застосунку варто уважно перевірити її назву.

Що робити українцям, якщо банк просить оновити документи

Для українців у Польщі окремою причиною труднощів із банківським обслуговуванням може бути необхідність актуалізувати персональні дані.

Наприклад, людина відкрила рахунок за одним документом, а згодом отримала новий закордонний паспорт або карту побиту. Якщо банк запитує оновлення інформації, ігнорувати таке повідомлення не варто.

Для підтвердження особи можуть знадобитися:

чинний закордонний паспорт;

карта побиту, якщо вона є;

номер PESEL, якщо банк його запитує;

документ, що підтверджує адресу проживання, якщо він потрібен для конкретної процедури;

додаткові відомості про джерело доходу або характер операцій, якщо банк проводить відповідну перевірку.

Точний перелік документів залежить від банку та причини перевірки.

Важливо: завершення строку дії карти побиту не означає автоматичного блокування банківського рахунку в усіх польських банках. Значення мають актуальність документів, правила ідентифікації клієнта та конкретні обставини.

Якщо банк повідомив про необхідність оновити дані, потрібно уточнити, чи можна зробити це онлайн, чи необхідно особисто відвідати відділення.

Чи можна зняти гроші, якщо картку заблокували

Це залежить від того, чи доступний сам банківський рахунок.

Якщо заблокована лише картка, гроші можуть залишатися доступними через інші способи обслуговування. Наприклад, клієнт може мати можливість здійснити переказ через інтернет-банкінг або отримати готівку у відділенні після підтвердження особи.

Якщо заблоковано рахунок, ситуація складніша. Перекази, зняття готівки та інші операції можуть бути частково або повністю обмежені.

У такому випадку оформлення нової картки саме по собі не розв'яже проблему.

Потрібно звернутися до банку й уточнити:

яка саме операція або частина коштів заблокована;

на якій підставі встановлено обмеження;

чи можна користуватися незаблокованими коштами;

які документи потрібні для перевірки;

чи може банк повідомити орієнтовний строк розгляду.

Якщо йдеться про стягнення боргу або інше юридичне обмеження, порядок доступу до коштів визначатиметься відповідними правовими нормами.

Куди звертатися, якщо банк не розблоковує картку

Якщо звернення до служби підтримки не допомогло, клієнт може подати офіційну скаргу - reklamacja.

За роз'ясненням польського фінансового омбудсмена Rzecznik Finansowy, із 13 лютого 2026 року фінансові установи зобов'язані приймати скарги також в електронній формі.

Подати рекламацію можна письмово, усно або електронно через доступні канали банку.

У зверненні варто зазначити:

дату, коли виникла проблема;

які саме операції стали недоступними;

чи отримували ви повідомлення від банку;

коли зверталися до служби підтримки;

якого вирішення ситуації очікуєте.

До скарги бажано додати підтвердження звернень, повідомлення банку та інші документи, які стосуються проблеми.

Скільки часу банк має на відповідь?

Загальний строк розгляду рекламації становить до 30 днів. У складних випадках його можуть продовжити до 60 днів із відповідним повідомленням клієнта.

Для скарг, які стосуються платіжних послуг, діють коротші строки - 15 робочих днів, а у складних випадках до 35 робочих днів.

Якщо банк відмовив у задоволенні скарги або не відповів у встановлений строк, можна звернутися до Rzecznik Finansowy. Це польська державна інституція, яка допомагає клієнтам фінансових установ захищати свої права. Звернення щодо втручання омбудсмена є безоплатним.

Як не потрапити на шахраїв після блокування картки

Блокування банківської картки може стати приводом для шахрайства.

Зловмисники іноді телефонують клієнтам, представляються працівниками банку та повідомляють, що рахунок нібито перебуває під загрозою. Після цього пропонують терміново переказати кошти на інший рахунок або повідомити конфіденційні дані.

У Rzecznik Finansowy попереджають, що справжні працівники банку не повинні вимагати переказу грошей на так званий безпечний рахунок.

Щоб захистити свої кошти:

не повідомляйте стороннім PIN-код, паролі та коди підтвердження;

не встановлюйте програми віддаленого доступу на прохання незнайомців;

не переходьте за посиланнями з підозрілих SMS;

не переказуйте гроші на інший рахунок за телефонною інструкцією нібито працівника банку;

якщо сумніваєтеся в особі співрозмовника, завершіть розмову та самостійно зателефонуйте до банку.

Якщо ви вже передали шахраям банківські дані або помітили несанкціоновані операції, потрібно негайно повідомити банк. Також варто звернутися до поліції та повідомити про інцидент польську команду реагування на кіберзагрози CERT Polska.