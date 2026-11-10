UA / RU
rbc.ua
Останні новини
20:04 Гороскопи
Скорпіон, Терези та Лев: цим знакам Зодіаку астролог Хейл прогнозує успіх до кінця тижня
19:50 Тренди
"Пшонка-стайл" відпочиває! Хто такий Владислав Соколов і чому від його фото нудить увесь Threads
19:41 Смачно
Домашній торт "Зебра" з шоколадною глазур'ю: покроковий рецепт (фото)
19:11 Тренди
Сі-Джей із GTA: San Andreas: хто подарував голос Карлу Джонсону і чим відомий Young Maylay
18:42 Люди
Спільні вечері та кулінарні конфлікти: Маріанна Буданова розкрила секрети сімейного життя з чоловіком
18:20 Холостяк
Чи платять учасницям "Холостяка" гонорар: Марія Захватова розкрила деталі
17:58 Корисне
При підключенні роутера до павербанка немає інтернету: причини та рішення
17:17 Люди
З каблучками на безіменних пальцях: Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк поділилися кадрами домашнього вечора
17:01 Холостяк
Марія Захватова про "Холостяк", сварки поза камерами, Горняк і Кравцова: "Було дуже негарно"
16:26 Люди
Зірка українських серіалів став військовим ЗСУ: що відомо про мобілізацію Єгора Козлова
Всі новини
Головна Гороскопи Скорпіон, Терези та Лев: цим знакам Зодіаку астролог Хейл прогнозує успіх до кінця тижня
Гороскопи 10 листопада 2026 · 20:04

Скорпіон, Терези та Лев: цим знакам Зодіаку астролог Хейл прогнозує успіх до кінця тижня

Після періоду сумнівів з'явиться можливість повернути впевненість і взятися за те, що відкладали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Скорпіон, Терези та Лев: цим знакам Зодіаку астролог Хейл прогнозує успіх до кінця тижня

Астролог пише гороскоп на цей тиждень (колаж: Styler)

До 15 листопада три знаки Зодіаку можуть відчути помітні позитивні зміни в житті. Астролог Леслі Хейл пов'язує цей період із завершенням ретроградного руху Меркурія та Венери.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, у яких сферах очікувати важливі зміни.

Скорпіон

Для Скорпіонів починається період, коли можна поступово повертатися до важливих справ і професійних цілей. За прогнозом Леслі Хейл, прямий рух Меркурія у вашому знаку допоможе використати попередній досвід, хоча спочатку можливі непорозуміння та зміни планів. Не витрачайте сили на суперечки з колегами й намагання будь-що довести свою правоту. До наступного тижня ситуація може помітно покращитися, якщо ви зосередитеся на головних завданнях.

Лев

Левам кінець тижня може принести більше впевненості у власних силах і бажання реалізувати давні задуми. З'єднання Марса та Юпітера посилить амбіції, допоможе активніше заявити про себе та привернути увагу до своїх ідей. Водночас Леслі Хейл застерігає від зайвої самовпевненості, конфліктів і суперечок, у яких немає сенсу. Найкраще зараз спрямувати енергію на конкретні цілі, а не намагання контролювати інших.

Терези

Для Терезів цей тиждень може стати можливістю покращити фінансову ситуацію та повернути впевненість у собі. Прямий рух Венери у вашому знаку та Меркурія у Скорпіоні допоможе розібратися з питаннями, які останнім часом викликали сумніви. Астролог радить уважно переглянути бюджет і витрати, якщо ви відчуваєте фінансове напруження. Наприкінці тижня вплив Марса та Юпітера може додати рішучості для нових кроків і перегляду особистих цілей.

Раніше ми писали, якому знаку Зодіаку найважче піти від партнера.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Марія Захватова про "Холостяк", сварки поза камерами, Горняк і Кравцова: "Було дуже негарно" Холостяк Марія Захватова про "Холостяк", сварки поза камерами, Горняк і Кравцова: "Було дуже негарно"
Чи безпечно залишати смартфон на зарядці на всю ніч: пояснення експертів
Чи безпечно залишати смартфон на зарядці на всю ніч: пояснення експертів Корисне
Зірка українських серіалів став військовим ЗСУ: що відомо про мобілізацію Єгора Козлова
Зірка українських серіалів став військовим ЗСУ: що відомо про мобілізацію Єгора Козлова Люди
Більше цікавого
Ідеальний домашній хліб у рукаві за 60 хвилин: Styler перевірив, чи справді цей трендовий рецепт працює (фото) Ідеальний домашній хліб у рукаві за 60 хвилин: Styler перевірив, чи справді цей трендовий рецепт працює (фото) Наталя Крижанівська · 10 листопада 2026, 14:26
Даша Астаф'єва отримала орден княгині Ольги від Зеленського: як відреагувала співачка (відео) Даша Астаф'єва отримала орден княгині Ольги від Зеленського: як відреагувала співачка (відео) Наталя Крижанівська · 10 листопада 2026, 12:42
Шоколадний омлет із карамелізованими яблуками: швидкий рецепт за 15 хвилин (фото) Шоколадний омлет із карамелізованими яблуками: швидкий рецепт за 15 хвилин (фото) Юлія Люшньова · 10 листопада 2026, 13:03
"Пшонка-стайл" відпочиває! Хто такий Владислав Соколов і чому від його фото нудить увесь Threads "Пшонка-стайл" відпочиває! Хто такий Владислав Соколов і чому від його фото нудить увесь Threads Анна Шиканова · 10 листопада 2026, 19:50