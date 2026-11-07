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Гороскопи 07 листопада 2026 · 12:41

Скорпіон, Діва чи Козоріг: який знак Зодіаку завжди говорить правду

Є люди, які не пробачають обману, але чи завжди вони самі готові бути відвертими?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Скорпіон, Діва чи Козоріг: який знак Зодіаку завжди говорить правду

Дівчина роздумує, сказати правду чи збрехати (колаж: Styler)

Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку за схильністю до чесності та відвертості. Вони з'ясували, хто не терпить лицемірства, хто уникає незручних розмов, а хто приховує правду заради спокою.

Styler розповідає, хто з представників зодіакального кола очолив цей рейтинг.

12 місце - Близнюки

Близнюки вміють підлаштовуватися під співрозмовника, тому не завжди поспішають говорити всю правду. Вони можуть прикрасити історію, змінити акценти або промовчати про незручні подробиці, якщо це допоможе уникнути конфлікту.

11 місце - Риби

Риби часто приховують правду не через бажання обдурити, а через небажання завдавати болю іншим. Вони можуть сказати те, що людина хоче почути, або промовчати про неприємну деталь, аби зберегти гармонію у стосунках.

10 місце - Терези

Терези не люблять конфліктів і намагаються нікого не образити, навіть якщо для цього доводиться приховувати власну думку. Вони можуть довго добирати слова, уникати прямої відповіді або погоджуватися лише заради миру.

9 місце - Рак

Раки дуже чутливі до емоцій інших людей, тому не завжди наважуються сказати неприємну правду вголос. Якщо відвертість може поранити близьку людину, вони радше промовчать або спробують делікатно обійти гостру тему.

8 місце - Лев

Леви люблять справляти враження чесних і впевнених у собі людей, але іноді можуть приховувати правду, щоб не втратити авторитет. Водночас вони не дуже люблять, коли хтось обманює їх самих, і часто очікують від оточення такої ж відвертості.

7 місце - Стрілець

Стрільці відомі прямолінійністю та не завжди думають про те, наскільки делікатно звучать їхні слова. Проте навіть вони можуть промовчати, якщо розуміють, що відвертість лише створить зайві проблеми або зіпсує важливі стосунки.

6 місце - Водолій

Водолії цінують свободу думки й не люблять удавати когось іншого заради схвалення. Вони зазвичай не бачать сенсу в безглуздій брехні, але можуть приховувати особисті переживання, якщо не хочуть впускати когось у свій внутрішній світ.

5 місце - Телець

Тельці не люблять заплутаних історій і зазвичай віддають перевагу простій та зрозумілій правді. Вони можуть не розповідати всього, особливо про особисте життя, але відверту брехню заради ввічливості використовують нечасто.

4 місце - Овен

Овни рідко приховують свою думку й можуть сказати правду просто в очі, навіть якщо співрозмовник не готовий її почути. Їм складно довго грати роль або підтримувати неправду, хоча імпульсивність іноді змушує їх перебільшувати.

3 місце - Діва

Діви цінують факти, логіку та конкретику, тому не люблять перекручувати інформацію. Вони можуть бути надто критичними й помічати навіть найменші неточності, а коли бачать неправду, часто не можуть втриматися від зауваження.

2 місце - Козоріг

Козороги серйозно ставляться до репутації та власного слова, тому намагаються не давати обіцянок, яких не зможуть виконати. Вони не завжди розповідають усе, що знають, але зазвичай не бачать сенсу в брехні, яка може зруйнувати довіру.

1 місце - Скорпіон

Скорпіони в цьому рейтингу посідають перше місце завдяки нелюбові до фальші та лицемірства. Вони можуть бути дуже відвертими й без зайвих прикрас говорити те, що думають, хоча власні секрети та справжні почуття розкривати зовсім не поспішають.

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку має талант заробляти великі гроші.

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