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Тренди 07 листопада 2026 · 09:58

Маша Єфросиніна показала стильний образ зі шкіряним пальтом на холодний сезон (фото)

Чорна шкіра та блакитний денім - поєднання, яке завжди привертає увагу
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Маша Єфросиніна показала стильний образ зі шкіряним пальтом на холодний сезон (фото)

Маша Єфросиніна (колаж: Styler)

Телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала, як поєднати шкіряний верхній одяг із базовими речами гардероба. Її варіант з джинсами та класичною сорочкою підійде для повсякденних виходів у прохолодну погоду.

Styler з посиланням на Instagram ведучої розповідає детальніше про цей "лук".

Яке пальто обрала Маша Єфросиніна

Головною деталлю аутфіту стало подовжене шкіряне пальто темного кольору. Модель має приталений силует, чітку лінію плечей, класичний комір і ґудзики по всій довжині.

Додаткові деталі - накладні кишені та виразна фактура шкіри - надають верхньому одягу стриманого, але водночас ефектного вигляду.

Завдяки приталеному крою пальто підкреслює силует і не створює зайвого об'єму. Це вдалий варіант для тих, хто хоче додати гардеробу виразності, але не готовий відмовлятися від класичних фасонів.

Шкіряний плащ можна поєднувати не лише з джинсами, а й зі штанами прямого крою, спідницями міді та трикотажними сукнями. Особливо ефектно він виглядає з базовими речами, які не відволікають увагу від фактурного верхнього одягу.

Марія Єфросиніна
Марія Єфросиніна (скриншот)

З чим телеведуча поєднала шкіряний плащ

Маша Єфросиніна зробила ставку на поєднання елегантності та повсякденного комфорту. Під пальто вона одягнула стриману сіру сорочку, яка стала нейтральною основою комплекту.

Такий прийом допомагає збалансувати виразний шкіряний верх і зробити образ менш формальним. Сорочка також добре вписується в багатошарові стилізації, які залишаються актуальними в холодний сезон.

Нижню частину комплекту телеведуча доповнила блакитними джинсами кльош. Модель має легке розширення від колін донизу та акуратні декоративні шви.

Джинси такого фасону візуально подовжують ноги, особливо якщо поєднувати їх із взуттям на підборах. Крім того, розширені донизу штанини створюють гармонійні пропорції з приталеним верхнім одягом.

Яке взуття підійде до шкіряного пальта

Образ Маша завершила чорними шкіряними ботильйонами з гострим носком. Вони ледь помітні з-під джинсів, але саме ця деталь додає комплекту графічності та робить його більш елегантним.

Гостроносе взуття - вдалий вибір для поєднання з джинсами кльош, адже воно візуально витягує силует і додає образу витонченості.

Якщо хочеться створити більш розслаблений аутфіт, шкіряний тренч також можна носити з лоферами, черевиками на масивній підошві або мінімалістичними кросівками. У такому разі образ матиме менш формальний і більш повсякденний вигляд.

Марія Єфросиніна
Марія Єфросиніна (скриншот)

Як повторити образ Єфросиніної

Стиль телеведучої можна легко адаптувати до власного гардероба. Для цього достатньо підібрати кілька речей у стриманій кольоровій гамі.

  • Вибирайте подовжений шкіряний верхній одяг. Приталений тренч або пальто з чіткою лінією плечей стане головним акцентом комплекту.
  • Поєднуйте шкіру з денімом. Блакитні джинси кльош або прямі моделі пом'якшать строгість верхнього одягу.
  • Додавайте базову сорочку. Біла, сіра або блакитна модель допоможе створити стриманий багатошаровий образ.
  • Підбирайте взуття з гострим носком. Ботильйони або чоботи на підборах зроблять силует візуально стрункішим.
  • Не перевантажуйте комплект аксесуарами. Шкіряний тренч сам по собі привертає увагу, тому краще залишити інші деталі лаконічними.

Раніше ми писали про речі, які роблять образ дешевим.

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