Рецепт медовика без духовки та міксера: як приготувати торт під час відключень світла

Під час відключень електроенергії приготування домашніх десертів стає складнішим, особливо якщо для них потрібні духовка або міксер. Проте медовик можна зробити без випікання, використавши готові коржі та крем, який легко приготувати вручну.

Як приготувати такий десерт і що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Що потрібно для медовика без випікання

Для класичного медовика зазвичай потрібно замісити тісто, розкачати тонкі коржі та випекти їх окремо. Але цей етап можна пропустити, якщо скористатися готовими медовими коржами, які часто можна знайти у звичайних супермаркетах, зокрема у відділах із товарами для випічки.

Для торта достатньо приготувати крем, зібрати шари та залишити десерт просочуватися. Активне приготування займає приблизно 15–20 хвилин, а електроприлади не знадобляться.

Медовик у розрізі (фото: Остапова Анастасія)

Інгредієнти для торта діаметром приблизно 18–20 см:

Готові медові коржі - 400–500 г (6–8 штук).

Густа сметана жирністю 25–30% - 600 г.

Цукрова пудра - 100 г.

Ванільний цукор - 10 г (за бажанням).

Волоські горіхи - 40 г (за бажанням).

Якщо коржі дуже сухі або товсті, для їхнього просочування може знадобитися додатково 100–150 г сметани.

Для крему краще обирати густу сметану. Продукт із низьким вмістом жиру може бути рідким, через що торт гірше триматиме форму.

Як приготувати медовик без духовки та міксера

Крок 1. Приготуйте сметанний крем

У глибоку миску викладіть холодну сметану. Додайте цукрову пудру та ванільний цукор. Перемішуйте вінчиком або звичайною ложкою, поки маса не стане однорідною.

Використовувати звичайний цукор замість пудри небажано, адже його кристали повільніше розчиняються в холодній сметані.

Не потрібно інтенсивно збивати крем протягом тривалого часу. Достатньо ретельно змішати інгредієнти, щоб отримати гладку консистенцію.

Крок 2. Підготуйте медові коржі

Дістаньте готові коржі з упаковки та обережно розділіть їх. Якщо краї нерівні, можна підрівняти їх ножем. Обрізки залиште для прикрашання.

Не хвилюйтеся, якщо коржі здаються твердими. Після просочування кремом вони мають стати м'якшими.

Крок 3. Зберіть торт

Покладіть перший корж на велику тарілку або підставку.

Нанесіть частину крему та рівномірно розподіліть його по всій поверхні, включно з краями.

На кожен корж орієнтовно знадобиться 3–4 столові ложки крему, але точна кількість залежить від його діаметра.

Накрийте наступним коржем і повторюйте, поки не використаєте всі шари.

Не притискайте коржі надто сильно, щоб крем не витікав із боків.

Крок 4. Прикрасьте медовик

Для прикрашання я використала розтоплений шоколад, залишки медових коржів і волоські горіхи.

Спочатку полила верхівку торта розтопленим шоколадом, рівномірно розподіливши його по поверхні. Потім подрібнила волоські горіхи та посипала ними медовик. На завершення розкришила залишки коржів і прикрасила торт отриманою крихтою.

Крок 5. Залиште торт просочуватися

Поставте готовий медовик у холодильник щонайменше на 6–8 годин. За цей час коржі вберуть вологу з крему та стануть ніжнішими.

Якщо є можливість, залиште торт у холодильнику на ніч. Тоді його буде легше нарізати на акуратні шматочки.

Який крем можна зробити без електроприладів

Сметанний крем - один із найпростіших варіантів для медовика, оскільки не потребує нагрівання чи збивання міксером. Та його можна замінити іншими кремами, які також легко приготувати вручну.

Крем із вершковим сиром

Для нього знадобляться:

Вершковий сир - 400 г.

Густа сметана - 200 г.

Цукрова пудра - 80 г.

Спочатку розімніть вершковий сир ложкою, потім поступово додайте сметану та пудру. Перемішайте до однорідності.

Такий крем має щільнішу консистенцію та легку кислинку. Він добре підходить для медовика, якщо хочеться отримати більш виразні шари.

Сметанний крем зі згущеним молоком

Для приготування потрібні:

Густа сметана - 500 г.

Згущене молоко з цукром - 180 г.

Змішайте інгредієнти вінчиком до однорідності. Додатковий цукор не потрібен.

Такий крем буде солодшим за класичний сметанний. Якщо коржі вже мають насичений медовий смак, кількість згущеного молока можна трохи зменшити.

Обидва варіанти крему потребують охолодження, тому використовувати їх варто лише за можливості безпечно зберігати молочні продукти.

Що врахувати під час відключень електроенергії

Головна перевага такого медовика полягає в тому, що для його складання не потрібні духовка, плита чи міксер. Усі інгредієнти можна змішати вручну, а готові коржі не потребують термічної обробки.

Але сметана, вершковий сир та готовий торт із молочним кремом належать до швидкопсувних продуктів.

За рекомендаціями FoodSafety, зачинений холодильник під час відключення електроенергії зазвичай зберігає безпечну температуру приблизно чотири години.

Якщо температура швидкопсувних продуктів перевищувала 4 °C протягом понад двох годин, їх слід викинути. Тому готувати медовик краще тоді, коли є можливість забезпечити охолодження крему та готового десерту.

Якщо світла немає тривалий час, а холодильник уже нагрівся, не варто залишати торт зі сметанним кремом за кімнатної температури для просочування.