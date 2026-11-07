Культові ігри-перегони, які досі пам'ятають: Most Wanted, FlatOut 2 та Blur

Колись ці ігри змушували годинами сидіти перед монітором, намагаючись обігнати суперників, утекти від поліції або встановити новий рекорд. Деякі запам'яталися неймовірною швидкістю, інші - автомобілями, музикою та можливістю влаштовувати справжній хаос на дорогах.

Need for Speed: Most Wanted (2005)

Need for Speed: Most Wanted - гоночна аркада від студії EA Black Box, яка поєднала нелегальні вуличні перегони, відкритий світ та поліцейські переслідування. Події розгортаються у вигаданому місті Рокпорт, де головний герой прагне повернути свій BMW M3 GTR та стати найкращим вуличним гонщиком. Для цього йому доведеться поступово перемогти 15 суперників із так званого Чорного списку, на вершині якого перебуває Рейзор.

Машина в Need for Speed: Most Wanted (скриншот із гри)

Гравцеві доступні різноманітні автомобілі, які можна вдосконалювати, змінюючи їхній зовнішній вигляд та технічні характеристики. Однак найбільше напруження виникає під час погонь із поліцією. Правоохоронці перекривають дороги, використовують шиповані стрічки, викликають підкріплення та намагаються зупинити автомобіль будь-якою ціною. Чим вищий рівень розшуку, тим складніше відірватися від переслідування. Іноді навіть успішний заїзд може завершитися тривалою втечею через усе місто.

Особливу атмосферу Most Wanted створюють її жовтуваті осінні пейзажі, індустріальні райони Рокпорта та музичний супровід, який легко впізнати навіть через багато років. Водночас історія з викраденим BMW перетворює звичайну боротьбу за перше місце на особисте протистояння.

FlatOut 2 (2006)

FlatOut 2 - аркадні перегони від фінської студії Bugbear Entertainment, у яких зіткнення та руйнування стали невіддільною частиною змагань. На відміну від традиційних гоночних ігор, тут зовсім не обов'язково намагатися проїхати трасу без жодної подряпини. Навпаки, пошкоджені автомобілі, розбиті огорожі та суперники, які вилітають із дороги, створюють особливу атмосферу автомобільного безладу.

Зіткнення автомобілів під час перегонів у FlatOut 2 (скриншот із гри)

Гравці можуть брати участь у звичайних заїздах, змаганнях на виживання та незвичайних мінііграх. Останні стали однією з найпам'ятніших особливостей FlatOut 2: водій вилітає через лобове скло автомобіля, після чого його потрібно спрямувати до цілі. Наприклад, відправити в баскетбольний кошик або якомога далі запустити в повітря. Усе це супроводжується перебільшеною фізикою, видовищними аваріями та роковою музикою. Перегони відбуваються на різних трасах, де навколишні предмети можуть перетворитися на додаткову перешкоду.

Найцікавіше у FlatOut 2 те, що програш не завжди означає відсутність задоволення. Навіть невдалий поворот може закінчитися настільки видовищною аварією, що вона запам'ятається більше, ніж перемога. Тут не потрібно бути ідеальним водієм, щоб отримувати задоволення від гри. Саме цей баланс між змаганням та безладом зробив FlatOut 2 особливою.

Test Drive Unlimited (2006)

Test Drive Unlimited - гоночна гра з відкритим світом від французької студії Eden Games, яка вперше вийшла на Xbox 360 у 2006 році, а згодом з'явилася на інших платформах. Замість вигаданого міста розробники запропонували гравцям досліджувати острів Оаху на Гаваях. Тут можна їздити тропічними дорогами, милуватися океаном, відвідувати автомобільні салони та відкривати нові маршрути без необхідності постійно брати участь у змаганнях.

Мальовничі дороги Гаваїв у Test Drive Unlimited (скриншот із гри)

На острові представлені автомобілі та мотоцикли від відомих виробників, серед яких Ferrari, Lamborghini, Aston Martin та Ducati. Зароблені під час перегонів гроші можна витрачати на новий транспорт, його вдосконалення, одяг і нерухомість. Будинки тут виконують не лише декоративну функцію, адже дозволяють зберігати власну колекцію машин у гаражах. Окрім одиночних заїздів, оригінальна гра пропонувала мережеві змагання та зустрічі з іншими водіями на дорогах острова.

На мою думку, головна особливість Test Drive Unlimited полягає в тому, що вона дозволяла насолоджуватися самою поїздкою, а не лише результатом перегонів. Можна було придбати омріяний автомобіль, виїхати на прибережну дорогу та просто досліджувати острів без конкретної мети. Для 2006 року такий підхід виглядав особливо амбітним. Згідно з оригінальним описом гри, розробники відтворили понад 1000 миль гавайських доріг. Завдяки цьому Test Drive Unlimited нагадувала не стільки звичайні перегони, скільки віртуальну автомобільну подорож.

Burnout Paradise (2008)

Burnout Paradise - аркадна гоночна гра від британської студії Criterion Games, яка перенесла видовищні автомобільні зіткнення у великий відкритий світ. Події розгортаються у вигаданому Paradise City - місті з широкими автомагістралями, вузькими вулицями, промисловими районами та численними трамплінами. Тут майже кожне перехрестя може стати початком нового змагання, а звичайна поїздка легко перетворюється на небезпечну гонитву.

Швидкісні перегони вулицями Paradise City у Burnout Paradise (скриншот із гри)

Гравцеві доступні різні типи випробувань: класичні перегони, виконання трюків, заїзди на виживання та змагання, у яких потрібно виводити автомобілі суперників із ладу. Особливістю Burnout Paradise стала система руйнувань: машини деформуються після сильних зіткнень, а аварії супроводжуються ефектними кінематографічними повторами. Окремої уваги заслуговує режим Showtime, який дозволяє влаштовувати масштабні дорожні аварії, заробляючи очки за завдані пошкодження.

У Burnout Paradise особливо відчувається свобода, адже гра не змушує постійно рухатися визначеним маршрутом. Можна шукати короткі шляхи, відкривати приховані проїзди, стрибати з трамплінів або просто досліджувати місто. За задумом розробників, навіть світлофори стали точками початку змагань. Саме така організація відкритого світу відрізняла Paradise від багатьох інших перегонів свого часу. Тут місто перетворюється на величезний автомобільний майданчик, де практично кожна вулиця пропонує нову розвагу.

Blur (2010)

Blur - гоночна аркада від британської студії Bizarre Creations, яка незвично поєднала реальні автомобілі з фантастичними здібностями. Зовні гра нагадує традиційні вуличні перегони: знайомі моделі машин, міські траси та боротьба за перше місце. Однак під час заїзду з'являються спеціальні бонуси, які дозволяють атакувати суперників, захищатися від ударів або на короткий час збільшувати швидкість.

Перегони у Blur (скриншот із гри)

Гравці можуть збирати на трасах різнокольорові підсилення, використовувати енергетичні атаки, встановлювати міни та активувати захисні щити. Через це навіть автомобіль, який впевнено утримує першу позицію, може за кілька секунд опинитися позаду всіх суперників. Перегони відбуваються на трасах, натхненних реальними містами, зокрема Лос-Анджелесом, Сан-Франциско та Барселоною. Окрім одиночної кар'єри, Blur пропонує багатокористувацькі змагання, у яких одночасно можуть брати участь до 20 автомобілів.

Найбільше Blur вирізняється непередбачуваністю. На відміну від звичайних перегонів, де успіх залежить переважно від швидкості та вміння проходити повороти, тут важливо правильно використовувати бонуси та передбачати дії суперників. Один вчасний захисний щит може врятувати від поразки, а вдало застосована атака - повністю змінити результат заїзду.