Культовые игры-гонки, которые до сих пор помнят: Most Wanted, FlatOut 2 и Blur

Когда эти игры заставляли часами сидеть перед монитором, пытаясь обогнать соперников, убежать от полиции или установить новый рекорд. Некоторые запомнились невероятной быстротой, другие - автомобилями, музыкой и возможностью устраивать настоящий хаос на дорогах.

Редактор Styler Юлия Люшнева собрала пять культовых игр-гонок, которые в свое время захватывали геймеров и до сих пор вызывают ностальгию.

Need for Speed: Most Wanted (2005)

Need for Speed: Most Wanted - гоночная аркада от студии EA Black Box, которая соединила нелегальную уличную гонку, открытый мир и полицейские преследования. События разворачиваются в придуманном городе Рокпорт, где главный герой стремится вернуть свой BMW M3 GTR и стать лучшим уличным гонщиком. Для этого ему придется постепенно победить 15 соперников так называемого Черного списка, на вершине которого находится Рейзор.

Машина в Need for Speed: Most Wanted (скриншот с игры)

Игроку доступны разнообразные автомобили, которые можно усовершенствовать, изменяя их внешний вид и технические характеристики. Однако наибольшее напряжение возникает во время погонь с полицией. Стражи порядка перекрывают дороги, используют шипованные ленты, вызывают подкрепление и пытаются остановить автомобиль любой ценой. Чем выше уровень розыска, тем труднее оторваться от преследования. Иногда даже успешный заезд может завершиться длительным бегством через весь город.

Особую атмосферу Most Wanted создают ее желтоватые осенние пейзажи, индустриальные районы Рокпорта и музыкальное сопровождение, которое легко узнать даже много лет спустя. В то же время история с похищенным BMW превращает обычную борьбу за первое место в личное противостояние.

FlatOut 2 (2006)

FlatOut 2 - аркадная гонка от финской студии Bugbear Entertainment, в которой столкновения и разрушения стали неотделимой частью соревнований. В отличие от традиционных гоночных игр, здесь совсем не обязательно пытаться проехать трассу без царапины. Напротив, поврежденные автомобили, разбитые изгороди и соперники, вылетающие с дороги, создают особую атмосферу автомобильного беспорядка.

Столкновение автомобилей во время гонки в FlatOut 2 (скриншот с игры)

Игроки могут участвовать в обычных заездах, соревнованиях на выживание и необычных минииграх. Последние стали одной из самых памятных особенностей FlatOut 2: водитель вылетает через лобовое стекло автомобиля, после чего его нужно направить в цель. Например, отправить в баскетбольную корзину или как можно дальше запустить в воздух. Все это сопровождается преувеличенной физикой, зрелищными авариями и роковой музыкой. Гонки проходят на разных трассах, где окружающие предметы могут превратиться в дополнительное препятствие.

Самое интересное у FlatOut 2 то, что проигрыш не всегда означает отсутствие удовольствия. Даже неудачный поворот может закончиться столь зрелищной аварией, что она запомнится больше, чем победа. Здесь не нужно быть идеальным водителем, чтобы получать удовольствие от игры. Именно этот баланс между соревнованием и беспорядком сделал FlatOut 2 особенным.

Test Drive Unlimited (2006)

Test Drive Unlimited - гоночная игра с открытым миром от французской студии Eden Games, которая впервые вышла на Xbox 360 в 2006 году, а впоследствии появилась на других платформах. Вместо придуманного города разработчики предложили игрокам исследовать остров Оаху на Гавайях. Здесь можно ездить по тропическим дорогам, любоваться океаном, посещать автомобильные салоны и открывать новые маршруты без необходимости постоянно участвовать в соревнованиях.

Живописные дороги Гавайев в Test Drive Unlimited (скриншот с игры)

На острове представлены автомобили и мотоциклы известных производителей, среди которых Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и Ducati. Заработанные во время гонки деньги можно тратить на новый транспорт, его усовершенствование, одежду и недвижимость. Дома здесь выполняют не только декоративную функцию, ведь позволяют хранить собственную коллекцию машин в гаражах. Кроме одиночных заездов оригинальная игра предлагала сетевые соревнования и встречи с другими водителями на дорогах острова.

По моему мнению, главная особенность Test Drive Unlimited состоит в том, что она позволяла наслаждаться самой поездкой, а не только результатом гонки. Можно было приобрести взлелеянный в мечтах автомобиль, выехать на прибрежную дорогу и просто исследовать остров без конкретной цели. Для 2006 года такой подход выглядел особенно амбициозным. Согласно оригинальному описанию игры, разработчики воспроизвели более 1000 миль гавайских дорог. Благодаря этому Test Drive Unlimited напоминала не столько обычную гонку, сколько виртуальное автомобильное путешествие.

Burnout Paradise (2008)

Burnout Paradise - аркадная гоночная игра от британской студии Criterion Games, которая перенесла зрелищные автомобильные столкновения в большой открытый мир. События разворачиваются в придуманном Paradise City - городе с широкими автомагистралями, узкими улицами, промышленными районами и многочисленными трамплинами. Здесь почти каждый перекресток может стать началом нового соревнования, а обычная поездка легко превращается в опасную погоню.

Скоростная гонка по улицам Paradise City в Burnout Paradise (скриншот с игры)

Игроку доступны разные типы испытаний: классическая гонка, выполнение трюков, заезды на выживание и соревнования, в которых нужно выводить автомобили соперников из строя. Особенностью Burnout Paradise явилась система разрушений: машины деформируются после сильных столкновений, а аварии сопровождаются эффектными кинематографическими повторами. Отдельного внимания заслуживает режим Showtime, позволяющий устраивать масштабные дорожные аварии, зарабатывая очки за причиненные повреждения.

В Burnout Paradise особенно чувствуется свобода, ведь игра не заставляет постоянно двигаться по определенному маршруту. Можно искать короткие пути, открывать скрытые проезды, прыгать с трамплинов или просто изучить город. По замыслу разработчиков даже светофоры стали точками начала соревнований. Именно такая организация открытого мира отличала Paradise от многих других гонок своего времени. Здесь город превращается в огромную автомобильную площадку, где практически каждая улица предлагает новое развлечение.

Blur (2010)

Blur - гоночная аркада от британской студии Bizarre Creations, которая необычно соединила реальные автомобили с фантастическими способностями. Внешне игра напоминает традиционную уличную гонку: знакомые модели машин, городские трассы и борьба за первое место. Однако при заезде появляются специальные бонусы, позволяющие атаковать соперников, защищаться от ударов или на короткое время увеличивать скорость.

Гонки в Blur (скриншот с игры)

Игроки могут собирать на трассах разноцветные усиления, использовать энергетические атаки, устанавливать мины и активировать защитные щиты. Из-за этого даже автомобиль, уверенно удерживающий первую позицию, может через несколько секунд оказаться позади всех соперников. Гонка проходит на трассах, вдохновленных реальными городами, в частности Лос-Анджелесом, Сан-Франциско и Барселоной. Кроме одиночной карьеры, Blur предлагает многопользовательские соревнования, в которых одновременно могут участвовать до 20 автомобилей.

Больше всего Blur отличается непредсказуемостью. В отличие от обычной гонки, где успех зависит преимущественно от скорости и умения проходить повороты, здесь важно правильно использовать бонусы и предусматривать действия соперников. Один своевременный защитный щит может спасти от поражения, а удачно примененная атака - полностью изменить результат заезда.