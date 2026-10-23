Zuma, GTA: San Andreas и The Sims 2: какие компьютерные игры 2000-х стали культовыми

Помните, как запускали компьютер и уже знали, во что будете играть? На рабочем столе ждали знакомые ярлыки, интернет мог вообще не понадобиться, а обещание поиграть еще пять минут редко исполнялось.

Plants vs. Zombies

Кто еще помнит, как расставлял подсолнечники на газоне, чтобы собрать солнечную энергию, а потом отчаянно защищал дом от зомби? Сначала все казалось простым, но стоило врагам подойти поближе, как начиналась настоящая паника. И так после одного уровня очень хотелось пройти еще один.

Zuma Deluxe

Шарики двигаются к черепу, времени мало, а нужного цвета все нет. Знакомо? Zuma умела держать в напряжении без всякого сложного сюжета. А когда наконец удавалось уничтожить длинную цепочку одним точным выстрелом, это был маленький личный праздник.

GTA: Сан-Andreas

У CJ было немало дел, но кто сказал, что обязательно выполнять миссии? Можно было сесть на велосипед, угнать машину, исследовать город или ввести очередной чит и превратить игру в сплошной беспорядок. А еще все помнят миссию с поездом, которая испытывала терпение игроков не хуже школьной контрольной.

The Sims 2

Сначала ты час создаешь персонажа, потом еще столько же обустраиваешь дом, а до самой жизни семьи руки доходят где-то к вечеру. У кого-то симов ждала карьера и большая любовь, а кто-то просто хотел построить дом мечты. Иногда самое интересное начиналось тогда, когда все шло совсем не по плану.

Need for Speed: Most Wanted

Тот же BMW M3 GTR, рев двигателя и полиция, которая никак не хотела отцепиться. В Need for Speed: Most Wanted хотелось не просто побеждать в гонке, а пройти весь черный список и доказать, кто здесь самый лучший гонщик. А после особо неудачной погони оставалось только перезапускать заезд и пробовать снова.

Feeding Frenzy 2

Здесь все просто: ешь меньших рыб, убегай от больших и постепенно превращайся в настоящего подводного хищника. Казалось бы, что может быть полегче? Но стоило расслабиться на секунду, и приходилось начинать заново. Игра отлично подходила для тех моментов, когда хотелось отдохнуть от всего и ни о чем не думать.

Chicken Invaders

Кто вообще придумал космических кур, атакующих Землю яйцами? Не знаем, но эта мысль сработала. В Chicken Invaders нужно было уклоняться от атак, собирать бонусы и разбираться со все более опасными врагами. А еще игра отлично подходила для совместных посиделок за одним компьютером.

Purble Place

Если на компьютере стоял Windows Vista или Windows 7, вы вполне могли наткнуться на эту сборку мини игр. Здесь нужно было готовить торты, запоминать комбинации и собирать лица персонажей. Ничего сверхсложного, зато можно было зависнуть надолго, пытаясь пройти очередную задачу.

3D Pinball: Space Cadet

Иногда не нужно было ничего искать или устанавливать: достаточно открыть знакомый пинбол. Запускаешь шарик, нажимаешь кнопки и надеешься, что он не упадет в самый низ. А когда рекорд почти побит, но шарик все равно ускользает, хочется немедленно сыграть еще раз.

Moorhuhn

Куры, прицел и счетчик очков - вот и весь секрет этой игры. Никаких длинных поступлений или сложных правил: запускаешь и стреляешь. Moorhuhn была идеальным вариантом, когда хотелось немного развлечься, а времени на большую игру не было.

Heroes of Might and Magic III

А вот здесь все серьезно. Нужно собрать армию, развивать замок, изучить карту и решать, куда двигаться дальше. А если играли с другом за одним компьютером, то могли провести за партией пол дня. Потому что всегда находился еще один замок, еще один бой и еще один ход, который нельзя было отложить.

STALKER: Shadow of Chernobyl

Темные локации, заброшенные здания, опасные аномалии и ощущения, что за ближайшим поворотом точно произойдет что-то. STALKER была совсем другой историей, чем яркие аркады: здесь приходилось исследовать Зону, искать снаряжение и постоянно быть начеку. Для украинских игроков эта игра стала особенно узнаваемой частью ПК-ностальгии.

Icy Tower

Цель - прыгать все выше и не сорваться вниз. Звучит легко, пока не попытаешься побить собственный рекорд. Icy Tower затягивала именно этим: один неудачный скачок - и уже хочется начать сначала. А когда получалось подняться выше, чем в прошлый раз, останавливаться было жалко.