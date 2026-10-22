GTA V, The Sims 4, RDR2 и The Witcher 3: игры, в которых можно потеряться на десятки часов

От строительства собственного города в Minecraft до увлекательных приключений в The Witcher 3: Wild Hunt - эти игры позволяют самостоятельно выбирать занятия, открывать новые локации и создавать собственные истории. Здесь всегда найдется причина отложить финал и остаться еще на несколько часов.

Редактор Styler Юлия Шиканова собрала игры, в которых можно создавать собственные истории, обустраивать целые миры и возвращаться к ним снова и снова.

The Witcher 3: Wild Hunt

Представьте, что вы отправляетесь на поиски одного человека, но по дороге находите целую деревню, где происходит что-то странное. Кто-то просит помочь, кто-то скрывает тайну, а где-то неподалеку на людей охотится чудовище. И вот вы уже забыли, куда направлялись поначалу.

Геральт в одной из игровых локаций (скриншот)

Именно так работает The Witcher 3: Wild Hunt. Вы играете за ведьмака Геральта, который ищет Цири, но главная история постоянно уступает место другим приключениям. Здесь есть пасмурные болота, шумные города, острова посреди холодного моря и маленькие поселения, в которых за обычными проблемами скрываются непростые человеческие истории.

Особенно приятно, что побочные задачи не кажутся просто способом заработать опыт. Они могут заставить вас сочувствовать незнакомцам, сомневаться в собственных решениях и еще долго вспоминать отдельных персонажей. А когда кажется, что вы уже все увидели, всегда можно отправиться в новый регион или взяться за дополнения, рассказывающие совсем другую историю от основного сюжета.

Red Dead Redemption 2

Есть что-то особенное в том, чтобы оседлать лошадь и просто уехать вперед, не открывая карту каждые несколько секунд. В Red Dead Redemption 2 можно встретить рассвет в горах, остановиться у реки, порыбачить, а по дороге в ближайший город встретить незнакомца с собственной историей.

Один из моментов игры (скриншот)

Вы играете за Артура Моргана, члена банды, пытающейся выжить во времена, когда привычный им Дикий Запад постепенно исчезает. Однако игра запоминается не только уголовными происшествиями. Здесь можно охотиться, ухаживать за конем, обустраивать быт в лагере, знакомиться с жителями городков и наблюдать за жизнью вокруг.

Red Dead Redemption 2 не требует постоянно куда-то бежать. Иногда лучшее, что можно сделать после тяжелого дня - это сесть на лошадь, выехать за пределы города и побыть немного в тишине. А если вдруг по дороге произойдет что-то интересное, то почему бы не задержаться еще на часок?

The Elder Scrolls V: Skyrim

Если вам хочется оказаться в мире, где можно стать кем угодно, Skyrim по-прежнему остается отличным выбором. Здесь можно быть могучим воином, изучать магию, красться мимо врагов или просто путешествовать по заснеженным горам и заходить в каждую пещеру, которая случится на пути.

Один из поселков игрового мира (скриншот)

В начале игры вы еще не знаете, сколько приключений ждет впереди. А потом случайно находите древние руины, вступаете в гильдию, получаете задание от незнакомца и вдруг понимаете, что уже несколько часов занимаетесь совсем не тем, ради чего отправились в путь.

У Skyrim есть особое чувство свободы: не обязательно быть героем, спешащим спасать мир. Можно обустроить собственный дом, собирать книги, варить зелья, исследовать подземелье или просто путешествовать между городами. А благодаря модификациям игру можно открывать для себя снова даже после прохождения основной истории.

Cyberpunk 2077

Найт-Сити - город, который словно никогда не засыпает. Неоновые вывески, переполненные улицы, высоченные небоскребы и маленькие заведения, где за чашкой кофе можно услышать чужую историю. В Cyberpunk 2077 даже обычная поездка по городу способна подарить ощущение, будто вы оказались внутри научно-фантастического фильма.

Найт-сити (скриншот)

Вы играете за наемника Ви, который пытается найти выход из опасной ситуации. Однако между сюжетными миссиями есть множество других дел: выполнять контракты, исследовать районы, знакомиться с персонажами и постепенно открывать разные стороны города.

Особенно затягивают истории второстепенных героев. За внешним блеском Найт-Сити скрываются одиночество, амбиции, дружба и желание найти свое место в мире, постоянно требующем большего. А возможность изменять способности, кибернетические импланты и стиль прохождения позволяет создать собственную версию Ви.

Grand Theft Auto V

Иногда для хорошего приключения не требуются драконы, магия или космические корабли. Достаточно большого города, автомобиля и вечера, когда никуда не нужно торопиться. В Grand Theft Auto V можно просто сесть за руль и поехать по Лос-Сантосу, поворачивая на незнакомые улицы и исследуя окрестности.

Графика игры (скриншот)

Основная история объединяет судьбы трех героев - Майкла, Франклина и Тревора. Но за пределами сюжетных миссий игроков ждут гонки, случайные встречи, разнообразные активности и огромная территория, которую можно исследовать в собственном темпе.

Можно отправиться в горы, добраться до побережья, найти отдаленное поселение или просто наблюдать за тем, как живет город. А если хочется еще больше свободы, GTA Online предлагает отдельный многопользовательский мир со своими занятиями, бизнесами и общими приключениями.

Assassin's Creed Odyssey

Если вы когда-нибудь мечтали увидеть Древнюю Грецию не только на страницах учебника, Assassin's Creed Odyssey предлагает отправиться в путешествие по островам, городам и побережьям Эллады. Здесь можно плавать на своем корабле, исследовать древние руины, посещать храмы и наблюдать за миром, в котором переплетаются история и мифология.

Пейзажи в игре (скриншот)

Вы играете за Алексиоса или Кассандру - наемника, который оказывается в центре событий Пелопоннесской войны. И даже если отложить главную историю, занятий хватит надолго: можно искать сокровища, выполнять задачи местных жителей, исследовать острова и постепенно совершенствовать снаряжение.

Особенно приятно здесь ощущается масштаб путешествия. Сегодня вы гуляете по шумному городу, завтра плывете к далекому острову, а послезавтра ищете вход в древнее святилище. И каждый новый маршрут может подарить маленькое происшествие, ради которого захочется задержаться.

Minecraft

В Minecraft есть особенная магия: вы появляетесь посреди незнакомого мира, рубите первое дерево, мастерите инструменты и думаете, что просто поставите маленький домик до ночи. А потом проходят десятки часов, и на месте этого домика уже стоит целый городок с фермами, мостами и тайными комнатами.

Один из вариантов оформления своего дома (скриншот)

Здесь не нужно спешить в финал или следовать чьим-то указаниям. Хотите - отправляйтесь в далекое путешествие за редкими ресурсами. Хотите - обустраивайте уютную базу у озера, разводите животных или копайте шахту под собственным домом. А если играть с друзьями, обычный вечер может превратиться в общий проект, который вы будете строить еще не одну неделю.

И, пожалуй, самое приятное в Minecraft - это истории, которые вы создаете сами. У кого-то это первый домик, чудом переживший ночь с монстрами, у кого-то - огромный замок, а у кого-то - целый мир, где каждое сооружение напоминает об общих приключениях.

The Sims 4

В The Sims 4 можно прожить жизнь, о которой вы когда-то мечтали, или создать такой сюжет, что сценаристы сериалов позавидовали бы. Построить дом с большими окнами, обустроить кухню мечты, найти персонажу любовь, сменить ему профессию или начать все сначала в другом городе.

Геймплей (скриншот)

И самое приятное - здесь не существует единого правильного сценария. Можно годами развивать одну семью, наблюдать, как взрослеют дети и сменяются поколения, или каждые выходные создавать новых персонажей с совершенно разными характерами. А можно вообще забыть о нуждах симов и провести весь вечер, переставляя мебель и подбирая цвет стен.

В этой игре даже ремонт способен стать отдельным хобби. Вы начинаете с маленькой комнаты, а через несколько часов уже планируете дом с садом, кабинетом и уютной террасой. И так, иногда лучший игровой вечер - это просто сделать чью-то виртуальную жизнь немного красивее.

No Man's Sky

Если когда-нибудь хотелось просто сесть в космический корабль и улететь туда, где еще никто не был, No Man's Sky предлагает именно такое приключение. Здесь можно приземляться на неизведанных планетах, открывать необычные ландшафты, встречать удивительные существа и собирать ресурсы для следующего путешествия.

Пейзажи (скриншот)

Но со временем путешествие может превратиться в нечто гораздо большее. Найдя планету, которая пришлась по душе, можно построить там собственную базу, обустроить ее и возвращаться туда между экспедициями. Или продолжать лететь дальше, каждый раз выбирая новую точку на звездной карте.

Иногда лучшая часть такой игры - не добраться до конкретной цели, а просто увидеть, что скрывается за следующим горизонтом. Особенно когда после долгого путешествия находишь планету, на которой хочется задержаться, и вдруг начинаешь обустраивать там новый дом.

Terraria

Не все миры, в которых можно потеряться надолго, должны быть трехмерными. Terraria показывает, насколько увлекательным может быть двумерный мир, если дать игроку достаточно свободы для исследований.

Пиксельная графика (скриншот)

Сначала вы обустраиваете небольшое укрытие, собираете ресурсы и постепенно учитесь выживать. Потом начинаете копать все глубже, находите необычные биомы, скрытые сокровища и места, к которым еще предстоит подготовиться. Можно строить целое поселение, обустраивать дома для персонажей и улучшать снаряжение перед новыми приключениями.

Terraria хорошо подходит тем, кому нравится чувство постепенного открытия мира: сначала незнакомая территория кажется опасной, а впоследствии вы уже знаете ее секреты и отправляетесь искать следующие. А когда появляется новое снаряжение, даже знакомые места могут открыться совсем по-другому.

Kingdom Come: Deliverance II

Иногда хочется не спасать вселенную, а просто оказаться в другом времени. Kingdom Come: Deliverance II переносит игрока в средневековую Богемию, где его ждут села, города, дороги между поселениями и множество дел, которые не обязательно выполнять немедленно.

Графика игры (скриншот)

Можно отправиться в соседний городок и по дороге встретить новое задание, познакомиться с местными жителями или открыть интересную локацию. А можно остаться в одном регионе и постепенно изучить его, наблюдая, как решения влияют на отношения с другими персонажами.

Здесь привлекает само чувство путешествия: вы не просто переходите между уровнями, а двигаетесь по дорогам, заходите в корчмы, разговариваете с людьми и постепенно осваиваете незнакомый мир. Это игра для тех, кому нравится неторопливо погружаться в атмосферу другой эпохи.

Garry's Mod

А если вам не нужен сюжет и хочется просто делать что-то забавное, странное или совсем нелепое, есть Garry's Mod. Это песочница, в которой можно экспериментировать с физикой, создавать конструкции, расставлять предметы и придумывать собственные сценарии.

Один из режимов (скриншот)

Сама игра не навязывает конкретную цель. Можно строить механизмы, создавать сцены, исследовать пользовательские карты или подключаться к серверам, где игроки придумывают собственные режимы. А с друзьями даже самый простой эксперимент может превратиться в вечер, полный неожиданных ситуаций и смеха.

Garry's Mod особенно понравится тем, кто любит не столько проходить игры, сколько придумывать что-нибудь внутри них. Здесь главное не финал, а то, что вы сами решите сделать в следующую минуту.