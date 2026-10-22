GTA V, The Sims 4, RDR2 і The Witcher 3: ігри, у яких можна загубитися на десятки годин

Від будівництва власного міста в Minecraft до захопливих пригод у The Witcher 3: Wild Hunt - ці ігри дозволяють самостійно обирати заняття, відкривати нові локації та створювати власні історії. Тут завжди знайдеться причина відкласти фінал і залишитися ще на кілька годин.

Редакторка Styler Юлія Шиканова зібрала ігри, у яких можна створювати власні історії, облаштовувати цілі світи й повертатися до них знову і знову.

The Witcher 3: Wild Hunt

Уявіть, що ви вирушаєте на пошуки однієї людини, але дорогою знаходите ціле село, де відбувається щось дивне. Хтось просить допомогти, хтось приховує таємницю, а десь неподалік на людей полює чудовисько. І ось ви вже забули, куди прямували спочатку.

Геральт в одній з ігрових локацій (скриншот)

Саме так працює The Witcher 3: Wild Hunt. Ви граєте за відьмака Геральта, який шукає Цірі, але головна історія постійно поступається місцем іншим пригодам. Тут є похмурі болота, гамірні міста, острови посеред холодного моря та маленькі поселення, у яких за буденними проблемами ховаються непрості людські історії.

Особливо приємно, що побічні завдання не здаються просто способом заробити досвід. Вони можуть змусити вас співчувати незнайомцям, сумніватися у власних рішеннях і ще довго згадувати окремих персонажів. А коли здається, що ви вже все побачили, завжди можна вирушити в новий регіон або взятися за доповнення, які розповідають зовсім іншу історію від основного сюжету.

Red Dead Redemption 2

Є щось особливе в тому, щоб осідлати коня й просто поїхати вперед, не відкриваючи мапу кожні кілька секунд. У Red Dead Redemption 2 можна зустріти світанок у горах, зупинитися біля річки, порибалити, а дорогою до найближчого міста натрапити на незнайомця з власною історією.

Один з моментів гри (скриншот)

Ви граєте за Артура Моргана, члена банди, яка намагається вижити в часи, коли звичний їм Дикий Захід поступово зникає. Проте гра запам'ятовується не лише кримінальними пригодами. Тут можна полювати, доглядати за конем, облаштовувати побут у таборі, знайомитися з мешканцями містечок і спостерігати за життям навколо.

Red Dead Redemption 2 не вимагає постійно кудись бігти. Іноді найкраще, що можна зробити після важкого дня - це сісти на коня, виїхати за межі міста й побути трохи в тиші. А якщо раптом дорогою станеться щось цікаве, то чому б не затриматися ще на годинку?

The Elder Scrolls V: Skyrim

Якщо вам хочеться опинитися у світі, де можна стати ким завгодно, Skyrim досі залишається чудовим вибором. Тут можна бути могутнім воїном, вивчати магію, крастися повз ворогів або просто мандрувати засніженими горами й заходити до кожної печери, яка трапиться на шляху.

Одне з селищ ігрового світу (скриншот)

На початку гри ви ще не знаєте, скільки пригод чекає попереду. А потім випадково знаходите стародавні руїни, вступаєте до гільдії, отримуєте завдання від незнайомця й раптом розумієте, що вже кілька годин займаєтеся зовсім не тим, заради чого вирушили в дорогу.

У Skyrim є особливе відчуття свободи: не обов'язково бути героєм, який поспішає рятувати світ. Можна облаштувати власний будинок, збирати книжки, варити зілля, досліджувати підземелля або просто подорожувати між містами. А завдяки модифікаціям гру можна відкривати для себе знову навіть після проходження основної історії.

Cyberpunk 2077

Найт-Сіті - місто, яке ніби ніколи не засинає. Неонові вивіски, переповнені вулиці, височенні хмарочоси й маленькі заклади, де за чашкою кави можна почути чужу історію. У Cyberpunk 2077 навіть звичайна поїздка містом здатна подарувати відчуття, ніби ви опинилися всередині науково-фантастичного фільму.

Найт-сіті (скриншот)

Ви граєте за найманця Ві, який намагається знайти вихід із небезпечної ситуації. Проте між сюжетними місіями є безліч інших справ: виконувати контракти, досліджувати райони, знайомитися з персонажами та поступово відкривати різні сторони міста.

Особливо затягують історії другорядних героїв. За зовнішнім блиском Найт-Сіті ховаються самотність, амбіції, дружба й бажання знайти своє місце у світі, який постійно вимагає більшого. А можливість змінювати здібності, кібернетичні імпланти й стиль проходження дає змогу створити власну версію Ві.

Grand Theft Auto V

Іноді для хорошої пригоди не потрібні дракони, магія чи космічні кораблі. Достатньо великого міста, автомобіля й вечора, коли нікуди не треба поспішати. У Grand Theft Auto V можна просто сісти за кермо й поїхати Лос-Сантосом, звертаючи на незнайомі вулиці та досліджуючи околиці.

Графіка гри (скриншот)

Основна історія об'єднує долі трьох героїв - Майкла, Франкліна й Тревора. Але за межами сюжетних місій на гравців чекають перегони, випадкові зустрічі, різноманітні активності та величезна територія, яку можна досліджувати у власному темпі.

Можна вирушити в гори, дістатися до узбережжя, знайти віддалене поселення або просто спостерігати за тим, як живе місто. А якщо хочеться ще більше свободи, GTA Online пропонує окремий багатокористувацький світ із власними заняттями, бізнесами та спільними пригодами.

Assassin's Creed Odyssey

Якщо ви колись мріяли побачити Давню Грецію не лише на сторінках підручника, Assassin's Creed Odyssey пропонує вирушити в подорож островами, містами та узбережжями Еллади. Тут можна плавати на власному кораблі, досліджувати стародавні руїни, відвідувати храми й спостерігати за світом, у якому переплітаються історія та міфологія.

Краєвиди у грі (скриншот)

Ви граєте за Алексіоса або Кассандру - найманця, який опиняється в центрі подій Пелопоннеської війни. Та навіть якщо відкласти головну історію, занять вистачить надовго: можна шукати скарби, виконувати завдання місцевих мешканців, досліджувати острови й поступово вдосконалювати спорядження.

Особливо приємно тут відчувається масштаб подорожі. Сьогодні ви гуляєте галасливим містом, завтра пливете до далекого острова, а післязавтра шукаєте вхід до стародавнього святилища. І кожен новий маршрут може подарувати маленьку пригоду, заради якої захочеться затриматися.

Minecraft

У Minecraft є особлива магія: ви з'являєтеся посеред незнайомого світу, рубаєте перше дерево, майструєте інструменти й думаєте, що просто поставите маленький будиночок до ночі. А потім минають десятки годин, і на місці того будиночка вже стоїть ціле містечко з фермами, мостами й таємними кімнатами.

Один з варіантів оформлення свого будинку (скриншот)

Тут не потрібно поспішати до фіналу або виконувати чиїсь вказівки. Хочете - вирушайте в далеку подорож за рідкісними ресурсами. Хочете - облаштовуйте затишну базу біля озера, розводьте тварин або копайте шахту під власним будинком. А якщо грати з друзями, звичайний вечір може перетворитися на спільний проєкт, який ви розбудовуватимете ще не один тиждень.

І, мабуть, найприємніше в Minecraft - це історії, які ви створюєте самі. У когось це перший будиночок, який дивом пережив ніч із монстрами, у когось - величезний замок, а в когось - цілий світ, де кожна споруда нагадує про спільні пригоди.

The Sims 4

У The Sims 4 можна прожити життя, про яке ви колись мріяли, або створити такий сюжет, що сценаристи серіалів позаздрили б. Побудувати будинок із великими вікнами, облаштувати кухню мрії, знайти персонажу кохання, змінити йому професію або почати все спочатку в іншому місті.

Геймплей (скриншот)

І найприємніше - тут не існує єдиного правильного сценарію. Можна роками розвивати одну родину, спостерігати, як дорослішають діти й змінюються покоління, або щовихідних створювати нових персонажів із зовсім різними характерами. А можна взагалі забути про потреби симів і провести весь вечір, переставляючи меблі та підбираючи колір стін.

У цій грі навіть ремонт здатен стати окремим хобі. Ви починаєте з маленької кімнати, а за кілька годин уже плануєте будинок із садом, кабінетом і затишною терасою. І так, іноді найкращий ігровий вечір - це просто зробити чиєсь віртуальне життя трішки красивішим.

No Man's Sky

Якщо колись хотілося просто сісти в космічний корабель і полетіти туди, де ще ніхто не був, No Man's Sky пропонує саме таку пригоду. Тут можна приземлятися на незвіданих планетах, відкривати незвичайні ландшафти, зустрічати дивовижних істот і збирати ресурси для наступної подорожі.

Краєвиди (скриншот)

Але з часом мандрівка може перетворитися на щось значно більше. Знайшовши планету, яка припала до душі, можна побудувати там власну базу, облаштувати її й повертатися туди між експедиціями. Або продовжувати летіти далі, щоразу обираючи нову цятку на зоряній мапі.

Іноді найкраща частина такої гри - не дістатися до конкретної мети, а просто побачити, що ховається за наступним горизонтом. Особливо коли після довгої подорожі знаходиш планету, на якій хочеться затриматися, і раптом починаєш облаштовувати там новий дім.

Terraria

Не всі світи, у яких можна загубитися надовго, мають бути тривимірними. Terraria показує, наскільки захопливим може бути двовимірний світ, якщо дати гравцеві достатньо свободи для досліджень.

Піксельна графіка (скриншот)

Спочатку ви облаштовуєте невелике укриття, збираєте ресурси й поступово вчитеся виживати. Згодом починаєте копати дедалі глибше, знаходите незвичайні біоми, приховані скарби та місця, до яких ще треба підготуватися. Можна будувати ціле поселення, облаштовувати домівки для персонажів і покращувати спорядження перед новими пригодами.

Terraria добре підходить тим, кому подобається відчуття поступового відкриття світу: спершу незнайома територія здається небезпечною, а згодом ви вже знаєте її секрети й вирушаєте шукати наступні. А коли з'являється нове спорядження, навіть знайомі місця можуть відкритися зовсім по-іншому.

Kingdom Come: Deliverance II

Іноді хочеться не рятувати всесвіт, а просто опинитися в іншому часі. Kingdom Come: Deliverance II переносить гравця до середньовічної Богемії, де на нього чекають села, міста, дороги між поселеннями та безліч справ, які не обов'язково виконувати негайно.

Графіка гри (скриншот)

Можна вирушити до сусіднього містечка й дорогою натрапити на нове завдання, познайомитися з місцевими мешканцями або відкрити цікаву локацію. А можна залишитися в одному регіоні й поступово вивчити його, спостерігаючи за тим, як рішення впливають на стосунки з іншими персонажами.

Тут приваблює саме відчуття подорожі: ви не просто переходите між рівнями, а рухаєтеся дорогами, заходите до корчм, розмовляєте з людьми й поступово освоюєте незнайомий світ. Це гра для тих, кому подобається неквапливо занурюватися в атмосферу іншої епохи.

Garry's Mod

А якщо вам не потрібен сюжет і хочеться просто робити щось кумедне, дивне або зовсім безглузде, є Garry's Mod. Це пісочниця, у якій можна експериментувати з фізикою, створювати конструкції, розставляти предмети й вигадувати власні сценарії.

Один з режимів (скриншот)

Сама гра не нав'язує конкретної мети. Можна будувати механізми, створювати сцени, досліджувати користувацькі карти або приєднуватися до серверів, де гравці вигадують власні режими. А з друзями навіть найпростіший експеримент може перетворитися на вечір, повний несподіваних ситуацій і сміху.

Garry's Mod особливо сподобається тим, хто любить не стільки проходити ігри, скільки вигадувати щось усередині них. Тут головне не фінал, а те, що ви самі вирішите зробити наступної хвилини.