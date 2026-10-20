Старі браузерні ігри про епідемії, цензуру та виживання: чим досі вражають Sneeze і Darfur is Dying

Пандемія, маніпуляції медіа та залежність від цифрових платформ - теми, які здавалися далекими від звичайних браузерних ігор . Проте деякі розробники ще десятиліття тому створювали проєкти, які сьогодні сприймаються як точні коментарі до сучасності.

Styler зібрав п’ять браузерних ігор, які порушували питання поширення інфекцій, пропаганди, відповідальності бізнесу та життя під час війни.

Sneeze

У 2009 році, коли флеш-ігри були одним із найпопулярніших способів провести час за комп'ютером, з'явилася Sneeze. Її механіка була простою: гравець мав чхнути в натовпі та набрати якомога більше балів за поширення інфекції.

На перший погляд це виглядало як звичайна аркада з незвичною темою. Насправді ж гру створили як освітній проєкт за участю Wellcome Trust і Channel 4, щоб привернути увагу до гігієни та механізмів передавання інфекцій.

Після пандемії COVID-19 така концепція набула зовсім іншого звучання. Те, що раніше було ігровою механікою, стало частиною повсякденних дискусій про дистанцію, маски та поширення вірусів.

Sneeze задовго до 2020 року пропонувала в ігровій формі замислитися над тим, наскільки швидко інфекція може поширюватися між людьми.

Механіка гри (скриншот)

The Republia Times

У 2012 році розробник Лукас Поуп випустив The Republia Times - браузерну гру, у якій гравець стає редактором державної газети в авторитарній країні.

Завдання здається звичайним для керівника редакції: потрібно відбирати новини, визначати їхню важливість і зацікавлювати читачів. Проте є нюанс: необхідно також догоджати владі, публікуючи матеріали, які формують вигідну їй картину світу.

Гравець опиняється перед вибором між журналістськими принципами, інтересами аудиторії та власною безпекою. І що довше триває гра, то очевидніше, як редакційні рішення можуть перетворитися на інструмент політичного впливу.

Сьогодні ця механіка нагадує про пропаганду, цензуру, маніпулятивні заголовки та боротьбу за увагу аудиторії. В умовах, коли новини поширюються миттєво, а дезінформація здатна впливати на суспільні настрої, гра залишається актуальною.

Геймплей (скриншот)

McDonald's Videogame

У 2006 році італійська студія Molleindustria випустила сатиричну гру McDonald's Videogame. Гравець отримував можливість керувати цілою мережею швидкого харчування - від вирощування сировини до роботи ресторанів і рекламної кампанії.

Однак це не був звичайний бізнес-симулятор. Щоб підтримувати прибутковість, гравцеві доводилося ухвалювати рішення, пов'язані з екологічними наслідками виробництва, умовами праці та сумнівними корпоративними практиками.

Розробники навмисно побудували гру як сатиру на глобальні корпорації. Вона показувала, як прагнення постійно збільшувати прибуток може створювати конфлікти між фінансовими показниками та суспільними інтересами.

За двадцять років ця тема не втратила актуальності. Дискусії про відповідальність бізнесу, вплив виробництва на довкілля, права працівників і прозорість корпоративних рішень залишаються частиною публічного порядку денного.

Один з процесів у грі (скриншот)

We Become What We Behold

У We Become What We Behold гравець отримує камеру та фотографує персонажів, які живуть на екрані. Здавалося б, достатньо обрати цікавий момент і зробити знімок. Але саме відібрані кадри починають впливати на поведінку інших персонажів.

Гра, створена Нікі Кейзом, досліджує цикли новин і суспільної реакції. Те, що потрапляє в інформаційний простір, формує нові реакції, а вони, своєю чергою, породжують наступні новини.

Це особливо цікаво в епоху соціальних мереж, де алгоритми відбирають контент, користувачі поширюють емоційні повідомлення, а окремі конфлікти можуть отримувати непропорційно багато уваги.

Ігровий процес (скриншот)

Darfur is Dying

У 2006 році з'явилася Darfur is Dying - браузерна гра, створена для привернення уваги до гуманітарної кризи в суданському регіоні Дарфур.

Гравець мав допомагати родині, яка переживає наслідки конфлікту, зокрема організовувати доступ до води та забезпечувати базові потреби людей у таборі. Гра перетворювала складну гуманітарну проблему на інтерактивний досвід, який давав змогу краще зрозуміти щоденні ризики та нестачу ресурсів.

Сьогодні її механіки перегукуються з проблемами вимушеного переміщення, гуманітарної допомоги та доступу до води й безпечного житла. Ці питання залишаються актуальними для багатьох регіонів світу, зокрема для людей, які постраждали від війни.