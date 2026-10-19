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Тренди 19 жовтня 2026 · 16:23

Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші

Від приготування піци до керування власним рестораном - ці ігри допоможуть урізноманітнити вечір удома
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші

Кулінарні ігри для затишного вечора (колаж: Styler)

У Steam триває кулінарний фестиваль, який об'єднав ігри про приготування їжі, ресторанний бізнес і командну роботу на кухні. Це нагода знайти нову гру для вечора з друзями або спокійного відпочинку наодинці.

Styler зібрав варіанти для різного настрою - від хаотичного кухонного марафону до неквапливого освоєння кулінарних рецептів.

Overcooked! 2

Гра для тих, хто хоче провести вечір із друзями та перевірити, наскільки добре вони вміють працювати в команді. У Overcooked! 2 потрібно готувати страви, нарізати інгредієнти, мити посуд і вчасно віддавати замовлення. Усе це відбувається на кухнях із перешкодами, які постійно ускладнюють роботу.

Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші
Один з рівнів (скриншот)

Головна особливість - можливість грати разом. Поки один учасник нарізає овочі, інший стежить за плитою, а третій намагається не пропустити замовлення. Без розподілу обов'язків навіть проста вечеря швидко перетворюється на справжній безлад.

Cooking Simulator

Cooking Simulator пропонує інший підхід до кулінарії. Тут гравець опиняється на професійній кухні, де може працювати з продуктами, користуватися різним обладнанням і готувати страви за рецептами. Потрібно контролювати температуру, правильно обробляти інгредієнти та стежити за процесом приготування.

Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші
Геймплей (скриншот)

У грі є режим кар'єри, в якому можна розвивати свої навички та керувати кухнею, а також вільний режим для експериментів. Він дозволяє готувати без суворих обмежень і перевіряти, що станеться, якщо відійти від рецепта.

PlateUp!

У PlateUp! потрібно не лише готувати, а й розвивати ресторан. Гравці приймають замовлення, обслуговують відвідувачів, облаштовують приміщення та купують обладнання, яке допомагає оптимізувати роботу.

Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші
Ігровий процес (скриншот)

На початку заклад може бути невеликим, але з кожним етапом завдання ускладнюються. Доведеться продумувати розташування техніки, розподіляти обов'язки та швидше обслуговувати гостей. Грати можна самостійно або в компанії до чотирьох людей.

Good Pizza, Great Pizza

Якщо хочеться спокійнішої гри без постійної метушні, варто звернути увагу на Good Pizza, Great Pizza. Гравець керує піцерією, приймає замовлення, готує піцу відповідно до побажань клієнтів і поступово розвиває свій заклад.

Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші
Варіант оформлення своєї піцерії (скриншот)

Тут важливо правильно зрозуміти замовлення, підібрати начинку та не переплутати інгредієнти. Окрім кулінарної частини, гра має сюжетних персонажів і невеликі історії, які розгортаються навколо піцерії.

Lemon Cake

Lemon Cake поєднує кулінарію з розвитком власної пекарні. Гравець відновлює занедбаний заклад, вирощує інгредієнти, випікає десерти та обслуговує відвідувачів. Поступово асортимент розширюється, а пекарня стає більшою.

Кулінарні ігри для затишного вечора: Overcooked!, Cooking Simulator та інші
Геймплей (скриншот)

Гра вирізняється милим оформленням і тематикою випічки. Тут можна перемикатися між різними справами: доглядати за рослинами, готувати солодощі, прибирати приміщення та вдосконалювати заклад.

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