Кулинарные игры для уютного вечера: Overcooked!, Cooking Simulator и другие

В Steam продолжается кулинарный фестиваль, объединивший игры о приготовлении пищи, ресторанный бизнес и командную работу на кухне. Это возможность найти новую игру для вечера с друзьями или спокойного отдыха наедине.

Styler собрал варианты для разного настроения - от хаотического кухонного марафона до неторопливого освоения кулинарных рецептов.

Overcooked! 2

Игра для тех, кто хочет провести вечер с друзьями и проверить, насколько хорошо они могут работать в команде. В Overcooked! 2 нужно готовить блюда, нарезать ингредиенты, мыть посуду и отдавать заказ. Все это происходит на кухнях с препятствиями, постоянно усложняющими работу.

Один из уровней (скриншот)

Главная особенность - возможность играть вместе. Пока один из участников нарезает овощи, другой следит за плитой, а третий старается не пропустить заказ. Без распределения обязанностей даже простой ужин быстро превращается в настоящий беспорядок.

Cooking Simulator

Cooking Simulator предлагает другой подход к кулинарии. Здесь игрок оказывается на профессиональной кухне, где может работать с продуктами, пользоваться разным оборудованием и готовить блюда по рецептам. Нужно контролировать температуру, правильно обрабатывать ингредиенты и следить за процессом приготовления.

Геймплей (скриншот)

В игре есть режим карьеры, где можно развивать свои навыки и управлять кухней, а также свободный режим для экспериментов. Он позволяет готовить без строгих ограничений и проверять, что произойдет, если отойти от рецепта.

PlateUp!

В PlateUp! нужно не только готовить, но и развивать ресторан. Игроки принимают заказы, обслуживают посетителей, обустраивают помещение и покупают оборудование, которое помогает оптимизировать работу.

Игровой процесс (скриншот)

В начале заведение может быть небольшим, но с каждым этапом задачи усложняются. Придется продумывать расположение техники, распределять обязанности и быстрее обслуживать гостей. Играть можно самостоятельно или в компании до четырех человек.

Good Pizza, Great Pizza

Если хочется более спокойной игры без постоянной суеты, стоит обратить внимание на Good Pizza, Great Pizza. Игрок управляет пиццерией, принимает заказы, готовит пиццу в соответствии с пожеланиями клиентов и постепенно развивает свое заведение.

Вариант оформления своей пиццерии (скриншот)

Здесь важно правильно понять заказы, подобрать начинку и не перепутать ингредиенты. Кроме кулинарной части, игра имеет сюжетные персонажи и небольшие истории, которые разворачиваются вокруг пиццерии.

Lemon Cake

Lemon Cake совмещает кулинарию с развитием своей пекарни. Игрок восстанавливает запущенное заведение, выращивает ингредиенты, выпекает десерты и обслуживает посетителей. Постепенно ассортимент расширяется, а пекарня становится больше.

Геймплей (скриншот)

Игра отличается милым оформлением и тематикой выпечки. Здесь можно переключаться между разными делами: ухаживать за растениями, готовить сладости, убирать помещение и совершенствовать заведение.