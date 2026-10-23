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Тренды 23 октября 2026 · 14:07

Детское "Евровидение-2026": когда смотреть финал и как голосовать за Украину

Эрика Колесниченко выйдет на сцену под 11-м номером. Поддержать украинскую представительницу можно будет онлайн еще до начала шоу
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Детское "Евровидение-2026": когда смотреть финал и как голосовать за Украину

Представительница Украины на Детском "Евровидении-2026" (коллаж: Styler)

Финал Детского "Евровидения-2026" состоится уже в эту субботу, 24 октября. Украина сразится за победу с песней "NOT A LULLABY", а зрители смогут проголосовать за Эрику Колесниченко в два этапа.

Когда состоится Детское "Евровидение-2026", где его смотреть и как поддержать Украину, рассказывает Styler.

Когда смотреть финал Детского "Евровидения-2026"

Как сообщает Суспільне, финал Детского песенного конкурса "Евровидение-2026" состоится 24 октября в 22:00 по Киеву. В этом году шоу примет Мальта, где на сцену выйдут представители 16 стран.

Трансляцию можно будет посмотреть:

Финал будет комментировать Тимур Мирошниченко. Для зрителей также предусмотрена отдельная трансляция с переводом на украинский жестовый язык.

Как проголосовать за Украину

Зрительное голосование будет проходить онлайн на сайте JESC.TV. Оно бесплатно, а в отличие от взрослого Евровидения, украинцы могут отдать голос за представительницу своей страны.

Голосование состоится в два этапа:

Первый этап: с 00:59 до 21:59 24 октября по киевскому времени. В этот промежуток можно поддержать Эрику Колесниченко до начала финального шоу.

Второй этап: после выступлений всех участников в прямом эфире. На голосование отведут примерно 15 минут.

Победителя будут определять по результатам зрительского голосования и оценок жюри. Каждая из сторон будет иметь по 50% влияния на итоговый результат.

Какие интервал-акты покажут в финале Детского "Евровидения-2026"

Финал конкурса не ограничится выступлениями 16 участников. Зрителей также ждут музыкальные номера с участием мальтийских звезд и победительниц "Евровидения".

Шоу начнется с парада флагов под песню "RamDamDiriDam" в исполнении ведущих: Дестини Чукуньере, Гаи Кауки и Кина Кутаяра.

Еще одним музыкальным номером станет "Obsessed with (Junior) Eurovision". Его исполнят Кин Кутаяр и бывшие представители Мальты на конкурсах разных лет: Дестине Чукуньере, Гая Кауки, Мириана Конте и Элиза Борг. В композиции упомянут историю участия Мальты во взрослом и Детском "Евровидении", в частности, победы страны.

Также на сцену выйдет Lou Deleuze, победившая на Детском "Евровидении-2025", вместе с DARA - победительницей взрослого "Евровидения-2026" в Вене.

Кроме того, все участники конкурса совместно исполнят песню "Join the Festa". Ее автором стал AIDAN, представитель Мальты на "Евровидении-2026".

Кто представляет Украину на Детском "Евровидении-2026"

Эрика Колесниченко - 12-летняя певица из Белой Церкви, которая будет представлять Украину на Детском "Евровидении-2026". Она занимается вокалом с шести лет и уже завоевала награды на всеукраинских фестивалях, а также получила первую премию на международном вокальном конкурсе в Литве.

Однако музыка - не единственное увлечение юной артистки. Эрика любит театр и сценические перевоплощения. Она уже играла Круэллу, Малефисенту, Мэри Поппинс и Ваяну. Еще одно ее увлечение - верховая езда. У девушки есть собственная лошадь по имени Оски.

В интервью Славе Демину, девочка рассказала, что ее отец занимается фермерством и имеет собственную компанию по производству корма. Мама Яна работает преподавательницей йоги.

На Детском "Евровидении-2026" Эрика исполнит композицию "NOT A LULLABY", написанную Светланой Тарабаровой. Песня призывает не бояться действовать, верить в свои силы и не отказываться от мечтаний. В финале украинский представитель выступит под номером 11.

Что изменилось в выступлении Эрики после Нацотбора

Для международного конкурса команда Эрики Колесниченко обновила сценический номер, сохранив его основную идею - превращение певицы в глаза зрителей. За постановку отвечают режиссеры Леся Подолянко и Илья Оседлый.

Изменился и сценический образ артистки. Для финала на Мальте стилист Александр Греков создал розовый костюм с объемными рукавами и воланами на штанинах. Он должен подчеркнуть игривое настроение песни "NOT A LULLABY".

Также команда доработала постановку для международной сцены. Танцоры в номере станут частью визуального оформления: их лиц зрители не увидят, зато внимание сосредоточат на хореографии и пластике.

Раньше мы рассказывали, как сейчас выглядят победители "Голос.Діти".

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