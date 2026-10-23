Дитяче "Євробачення-2026": коли дивитися фінал і як голосувати за Україну

Фінал Дитячого "Євробачення-2026" відбудеться вже цієї суботи, 24 жовтня. Україна змагатиметься за перемогу з піснею "NOT A LULLABY", а глядачі зможуть проголосувати за Еріку Колесніченко у два етапи.

Коли відбудеться Дитяче "Євробачення-2026", де його дивитись та як підтримати Україну, розповідає Styler.

Коли дивитися фінал Дитячого "Євробачення-2026"

Як повідомляє Суспільне, Фінал Дитячого пісенного конкурсу "Євробачення-2026" відбудеться 24 жовтня о 22:00 за київським часом. Цьогоріч шоу прийматиме Мальта, де на сцену вийдуть представники 16 країн.

Трансляцію можна буде подивитися:

на телеканалі "Суспільне Культура",

на сайті Суспільне Культура ,

, на офіційному сайті Дитячого Євробачення .

Фінал коментуватиме Тімур Мірошниченко. Для глядачів також передбачена окрема трансляція з перекладом українською жестовою мовою.

Як проголосувати за Україну

Глядацьке голосування проходитиме онлайн на сайті JESC.TV. Воно безкоштовне, а на відміну від дорослого Євробачення, українці можуть віддати голос за представницю своєї країни.

Голосування відбудеться у два етапи:

Перший етап: з 00:59 до 21:59 24 жовтня за київським часом. У цей проміжок можна підтримати Еріку Колесніченко до початку фінального шоу.

Другий етап: після виступів усіх учасників у прямому ефірі. На голосування відведуть приблизно 15 хвилин.

Переможця визначатимуть за результатами глядацького голосування та оцінок журі. Кожна зі сторін матиме по 50% впливу на підсумковий результат.

Які інтервал-акти покажуть у фіналі Дитячого "Євробачення-2026"

Фінал конкурсу не обмежиться виступами 16 учасників. На глядачів також чекають музичні номери за участю мальтійських зірок і переможниць "Євробачення".

Шоу розпочнеться з параду прапорів під пісню "RamDamDiriDam" у виконанні цьогорічних ведучих: Дестіні Чукуньєре, Гаї Каукі та Кіна Кутаяра.

Ще одним музичним номером стане "Obsessed with (Junior) Eurovision". Його виконають Кін Кутаяр і колишні представники Мальти на конкурсах різних років: Дестіні Чукуньєре, Гая Каукі, Міріана Конте та Еліза Борг. У композиції згадають історію участі Мальти в дорослому та Дитячому "Євробаченні", зокрема перемоги країни.

Також на сцену вийде Lou Deleuze, яка перемогла на Дитячому "Євробаченні-2025", разом із DARA - переможницею дорослого "Євробачення-2026" у Відні.

Крім того, всі учасники цьогорічного конкурсу спільно виконають пісню "Join the Festa". Її автором став AIDAN, представник Мальти на "Євробаченні-2026".

Хто представляє Україну на Дитячому "Євробаченні-2026"

Еріка Колесніченко - 12-річна співачка з Білої Церкви, яка представлятиме Україну на Дитячому "Євробаченні-2026". Вона займається вокалом із шести років і вже здобувала нагороди на всеукраїнських фестивалях, а також отримала першу премію на міжнародному вокальному конкурсі в Литві.

Проте музика - не єдине захоплення юної артистки. Еріка любить театр і сценічні перевтілення. Вона вже грала Круеллу, Малефісенту, Мері Поппінс і Ваяну. Ще одне її захоплення - верхова їзда. У дівчини є власний кінь на ім'я Оскі.

В інтерв’ю Славі Дьоміну, дівчинка розповіла, що її батько, займається фермерством та має власну компанію по виробництву корму. Мама Яна працює викладачкою йоги.

На Дитячому "Євробаченні-2026" Еріка виконає композицію "NOT A LULLABY", яку написала Світлана Тарабарова. Пісня закликає не боятися діяти, вірити у власні сили та не відмовлятися від мрій. У фіналі українська представниця виступить під номером 11.

Що змінилося у виступі Еріки після Нацвідбору

Для міжнародного конкурсу команда Еріки Колесніченко оновила сценічний номер, зберігши його основну ідею - перетворення співачки на очах у глядачів. За постановку відповідають режисери Леся Подолянко та Ілля Осядлий.

Змінився і сценічний образ артистки. Для фіналу на Мальті стиліст Олександр Греков створив рожевий костюм з об'ємними рукавами та воланами на штанинах. Він має підкреслити грайливий настрій пісні "NOT A LULLABY".

Також команда доопрацювала постановку для міжнародної сцени. Танцівники в номері стануть частиною візуального оформлення: їхніх облич глядачі не побачать, натомість увагу зосередять на хореографії та пластиці.