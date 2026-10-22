Виточка Зварич о новом "Холостяке", Терене и собственных отношениях: "Кравцов не мой типаж"

Виточка Зварич , которая принимала участие в "Холостяк-14" с Тарасом Цымбалюком, сейчас не планирует смотреть новый сезон с Вячеславом Кравцовым и не общается с ветераном Александром "Тереном" Будько, с которым ей приписывали роман. В собственной жизни она обрела любовь - хотя первое свидание пришлось провести дома, в пижаме и с травмированной ногой.

В блиц-интервью Styler Зварич рассказала о своем избраннике, впечатлении от нового "Холостяка" и образе, который сложился о ней после реалити.

– Какое у тебя первое впечатление от нового "Холостяка" Вячеслава Кравцова? Пошла бы к нему на свидание?

– Честно признаюсь, Кравцов - не мой типаж. Но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Уверена, что для кого-то он именно тот человек, о котором мечтают.

– Как тебе первый выпуск? Скучаешь по атмосфере реалити, как тебе новые участницы?

Я не слежу за новым сезоном и не планирую. После собственного участия в проекте у меня отпало желание продолжать следить за ним. Хотя соцсети регулярно подбрасывают мне немало "холостяцкого" контента, так что полностью избежать его практически невозможно.

Из того, что случалось мне в Threads, создалось впечатление, что девушек подбирают по определенным типажам от сезона к сезону. Скучаю ли по атмосфере? Скорее по отдельным моментам и опыту, который получила. Но возвращаться в этот формат как зрительница мне сейчас не очень хочется.

Виточка из "Холостяка-14" (фото предоставлено Витой Зварич)

– Если бы ты снова пришла на первую вечеринку, что сделала бы по-другому?

– Абсолютно ничего. Я не очень люблю переосмысливать прошлое с позиции "а вот если бы тогда я сделала иначе". На тот момент я действовала так, как считала нужным исходя из своих ощущений и обстоятельств. Это был мой опыт, и я не вижу смысла переписывать его задним числом. В конце концов, если бы все сложилось иначе, я, возможно, не получила бы тех выводов, которые есть сегодня.

– Что за этот год изменилось в твоей жизни больше всего?

– Я наконец-то в здоровых отношениях и это прекрасно! Всем искренне рекомендую (смеется).

Если серьезно, то для меня это одно из самых важных изменений. Когда рядом человек, с которым тебе спокойно, безопасно и хорошо быть собой, очень многое в жизни становится на свои места. Ты больше не тратишь энергию на постоянные сомнения, догадки или попытки заслужить чье-то отношение.

Вместо этого можешь просто наслаждаться близостью, поддержкой и общими моментами. И, пожалуй, самое важное - я еще раз убедилась, что любовь не обязательно должна быть драматичной, чтобы быть настоящей.

Виточка рассказала о личной жизни после проекта (фото предоставлено Витой Зварич)

– Видела в твоих соцсетях, что твое сердце уже не свободно. Расскажи, как ты встретила свою любовь и говорила ли об участии в реалити со своим избранником? Что он об этом думает?

– Нас познакомила общая подруга около года назад. Мы несколько дней переписывались, договорились о свидании, но все пошло совсем не по плану. За день до встречи я сильно ранила ногу, поэтому наше первое свидание состоялось у меня дома - с бинтами, лечебными мазями и перевязками.

В этом была своя романтика: он, как настоящий герой из фильмов, пришел меня спасать. Правда, вместо красивого платья и свидания в ресторане его ждала я в пижаме и с травмированной ногой, но, как видим, это не помешало нашим отношениям.

Относительно "Холостяка", у моего любимого нет достаточно свободного времени, чтобы следить за телевизионными шоу. Он видел разве что отдельные отрывки и мемы со мной. Но за турникет респектирует! Мне нравится, что наши отношения существуют вне телевизионного контекста. Я не хочу, чтобы меня воспринимали исключительно из-за участия в реалити, ведь это лишь небольшой эпизод моей жизни, а не вся моя личность.

Что изменилось в жизни Виточки после "Холостяка" (фото предоставлено Витой Зварич)

– После твоей встречи с Тереном вам приписывали роман. Какие у вас отношения сейчас?

– Пока мы с Александром Тереном не общаемся. Не все знакомства обязательно должны перерастать в дружбу или романтические отношения, и я спокойно к этому отношусь. Думаю, иногда люди просто пересекаются на определенном этапе жизни и на этом их история завершается.

– Недавно ты поддержала Дашу Астафьеву после критики из-за радиодиктанта. Почему сейчас кажется, что мы критикуем всех и за все?

– Мне кажется, мы сейчас живем в очень напряженной реальности. У людей скапливается много усталости, тревоги, злобы и бессилия, а социальные сети становятся самым простым местом, куда можно все это вылить. Написать кому-то гадость в комментариях гораздо легче, чем разобраться в собственных эмоциях.

К тому же интернет создает иллюзию безнаказанности: люди забывают, что по ту сторону экрана живой человек, который может прочесть написанное и переживать из-за этого. Я не против критики как таковой. Адекватная критика необходима, она помогает развиваться и видеть свои ошибки.

Но есть разница между критикой и желанием унизить человека. В конце концов, всегда легче критиковать с дивана, чем самому что-то создавать, выходить к аудитории и рисковать получить такую же порцию хейта. Мне хотелось бы, чтобы мы были немного добрее друг к другу и прежде чем писать очередной гневный комментарий, спрашивали себя: а какую пользу это принесет?

Виточка Зварич высказалась о хейте в сети (фото предоставлено Витой Зварич)

– Какой стереотип о себе тебе хотелось бы наконец-то разрушить?

– Пожалуй, больше всего мне хотелось бы разрушить представление обо мне, которое могло сложиться после просмотра "Холостяка". Я гораздо многограннее, чем может показаться с первого взгляда. У меня есть чувство юмора, собственные взгляды на мир, увлечения, ценности и многие темы, о которых я могу говорить часами. Я также считаю себя хорошим человеком, хотя это, конечно, не означает, что я всегда удобна для всех или что у меня нет собственного характера.

Мне немного досадно, когда человека сводят к нескольким минутам экранного времени. Но в то же время я понимаю, что реалити - это телевизионный формат, в котором невозможно показать всю личность человека. Поэтому сейчас мне гораздо интереснее самой рассказывать о себе через собственные соцсети и проекты.

– Что можешь посоветовать героиням нового сезона?

– Первое и самое главное - не читать комментарии. А если уж очень хочется, то, по крайней мере, не воспринимать каждый из них как истину в последней инстанции. В интернете всегда найдутся люди, которым ты не понравишься, вне зависимости от того, что скажешь или сделаешь. Невозможно быть хорошим для всех, да и не нужно.

Я бы советовала обращать внимание на добрые слова и адекватную конструктивную критику, но не разрешать случайным незнакомцам определять собственную самооценку. Помните, что зрители видят только часть вашей истории, а не все, что происходит.

И еще не забывайте, что жизнь после проекта продолжается. "Холостяк" - это лишь определенный опыт, а не приговор и не определение того, кем вы являетесь. Не стоит ради телевизионной картинки терять себя.

– Если бы ты могла выбрать, в какой сезон пошла бы сейчас, если бы сердце было свободным: с Тереном, Цымбалюком или Кравцовым?

– Однозначно с Тереном! Из этих трех у нас с ним, по моему мнению, больше всего общего.