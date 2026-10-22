Віточка Зварич про нового "Холостяка", Терена та власні стосунки: "Кравцов не мій типаж"

Віточка Зварич , яка брала участь у "Холостяк-14" з Тарасом Цимбалюком, нині не планує дивитися новий сезон із В’ячеславом Кравцовим та не спілкується з ветераном Олександром "Тереном" Будьком, з яким їй приписували роман. Натомість у власному житті вона знайшла кохання - хоча перше побачення довелося провести вдома, у піжамі та з травмованою ногою.

У бліц-інтерв’ю Styler Зварич розповіла про свого обранця, враження від нового "Холостяка" та образ, який склався про неї після реаліті.

– Яке у тебе перше враження від нового "Холостяка" В’ячеслава Кравцова? Пішла б до нього на побачення?

– Чесно зізнаюся, Кравцов - не мій типаж. Але, як то кажуть, на колір і смак товариш не всяк. Упевнена, що для когось він саме той чоловік, про якого мріють.

– Як тобі перший випуск? Сумуєш за атмосферою реаліті, як тобі нові учасниці?

Я не стежу за новим сезоном і не планую. Після власної участі в проєкті у мене якось відпало бажання продовжувати стежити за ним. Хоча соцмережі регулярно підкидають мені чимало "холостяцького" контенту, тож повністю уникнути його практично неможливо.

Із того, що траплялося мені в Threads, склалося враження, що дівчат добирають за певними типажами від сезону до сезону. Чи сумую за атмосферою? Радше за окремими моментами та досвідом, який отримала. Але повертатися до цього формату глядачкою мені зараз не дуже хочеться.

Віточка з "Холостяка-14" (фото надане Вітою Зварич)

– Якби ти знову прийшла на першу вечірку, що зробила б інакше?

– Абсолютно нічого. Я не дуже люблю переосмислювати минуле з позиції "а от якби я тоді зробила інакше". На той момент я діяла так, як вважала за потрібне, виходячи зі своїх відчуттів і обставин. Це був мій досвід, і я не бачу сенсу переписувати його заднім числом. Зрештою, якби все склалося інакше, я, можливо, не отримала б тих висновків, які маю сьогодні.

– Що за цей рік змінилося у твоєму житті найбільше?

– Я нарешті в здорових стосунках і це прекрасно! Усім щиро рекомендую (сміється).

Якщо серйозно, то для мене це одна з найважливіших змін. Коли поруч людина, з якою тобі спокійно, безпечно й добре бути собою, дуже багато речей у житті стають на свої місця. Ти більше не витрачаєш енергію на постійні сумніви, здогадки чи намагання заслужити чиєсь ставлення.

Натомість можеш просто насолоджуватися близькістю, підтримкою та спільними моментами. І, мабуть, найважливіше - я ще раз переконалася, що кохання не обов’язково має бути драматичним, щоб бути справжнім.

Віточка розповіла про особисте життя після проєкту (фото надане Вітою Зварич)

– Бачила у твоїх соцмережах, що твоє серце вже не вільне. Розкажи, як ти зустріла своє кохання і чи говорила про участь у реаліті зі своїм обранцем? Що він про це думає?

– Нас познайомила спільна подруга близько року тому. Ми кілька днів попереписувалися, домовилися про побачення, але все пішло зовсім не за планом. За день до зустрічі я дуже сильно поранила ногу, тому наше перше побачення відбулося в мене вдома - із бинтами, лікувальними мазями та перев’язками.

У цьому була своя романтика: він, наче справжній герой із фільмів, прийшов мене рятувати. Щоправда, замість красивої сукні та побачення в ресторані на нього чекала я у піжамі і з травмованою ногою, але, як бачимо, це не стало на заваді нашим стосункам.

Щодо "Холостяка", мій коханий не має достатньо вільного часу, щоб стежити за телевізійними шоу. Він бачив хіба що окремі уривки та меми зі мною. Але за турнікет респектує! Мені подобається, що наші стосунки існують поза телевізійним контекстом. Я не хочу, щоб мене сприймали виключно через участь у реаліті, адже це лише невеликий епізод мого життя, а не вся моя особистість.

Що змінилося у житті Віточки після "Холостяка" (фото надане Вітою Зварич)

– Після твоєї зустрічі з Тереном вам приписували роман. Які у вас стосунки зараз?

– Наразі ми з Олександром Тереном не спілкуємося. Не всі знайомства обов’язково мають переростати в дружбу чи романтичні стосунки, і я спокійно до цього ставлюся. Думаю, іноді люди просто перетинаються на певному етапі життя, і на цьому їхня історія завершується.

– Нещодавно ти підтримала Дашу Астаф’єву після критики через радіодиктант. Чому нині здається, що ми критикуємо всіх і за все?

– Мені здається, ми зараз живемо в надзвичайно напруженій реальності. У людей накопичується багато втоми, тривоги, злості й безсилля, а соціальні мережі стають найпростішим місцем, куди можна все це вилити. Написати комусь гидоту в коментарях набагато легше, ніж розібратися у власних емоціях.

До того ж інтернет створює ілюзію безкарності: люди забувають, що по той бік екрана жива людина, яка може прочитати написане й переживати через це. Я не проти критики як такої. Адекватна критика необхідна, вона допомагає розвиватися й бачити свої помилки.

Але є велика різниця між критикою та бажанням принизити людину. Зрештою, завжди легше критикувати з дивана, ніж самому щось створювати, виходити до аудиторії та ризикувати отримати таку саму порцію хейту. Мені хотілося б, щоб ми були трохи добрішими одне до одного й перш ніж писати черговий гнівний коментар, запитували себе: а яку користь це принесе?

Віточка Зварич висловилася про хейт у мережі (фото надане Вітою Зварич)

– Який стереотип про себе тобі хотілося б нарешті зруйнувати?

– Мабуть, найбільше мені хотілося б зруйнувати уявлення про мене, яке могло скластися після перегляду "Холостяка". Я набагато багатогранніша, ніж може здатися з першого погляду. У мене є почуття гумору, власні погляди на світ, захоплення, цінності та багато тем, про які я можу говорити годинами. Я також вважаю себе доброю людиною, хоча це, звісно, не означає, що я завжди зручна для всіх або що в мене немає власного характеру.

Мені трохи прикро, коли людину зводять до кількох хвилин екранного часу. Але водночас я розумію, що реаліті - це телевізійний формат, у якому неможливо показати всю особистість людини. Тому зараз мені значно цікавіше самій розповідати про себе через власні соцмережі та проєкти.

– Що можеш порадити героїням нового сезону?

– Перше й найголовніше - не читати коментарі. А якщо вже дуже хочеться, то принаймні не сприймати кожен із них як істину в останній інстанції. В інтернеті завжди знайдуться люди, яким ти не сподобаєшся, незалежно від того, що скажеш чи зробиш. Неможливо бути хорошою для всіх, та й не потрібно.

Я б радила звертати увагу на добрі слова й адекватну конструктивну критику, але не дозволяти випадковим незнайомцям визначати власну самооцінку. Пам’ятайте, що глядачі бачать лише частину вашої історії, а не все, що відбувається.

І ще не забувайте, що життя після проєкту продовжується. "Холостяк" - це лише певний досвід, а не вирок і не визначення того, ким ви є. Не варто заради телевізійної картинки втрачати себе.

– Якби ти могла обрати, у який сезон пішла б нині, якби серце було вільним: із Тереном, Цимбалюком чи Кравцовим?

– Однозначно з Тереном! Із цих трьох у нас із ним, на мою думку, найбільше спільного.