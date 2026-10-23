UA / RU
rbc.ua
Последние новости
16:06 Тренды
Рваные скинни, микросумки и массивные кроссовки: Андре Тан назвал вещи, которые старят образ
15:22 Люди
Актер Александр Погребняк про "пиратов", дубляж и "Котляревського": "Голоса бесстыдно воруют"
14:39 Полезное
Гриб, который оживает после дождя: где в Украине искать необычный щелелистник
14:07 Тренды
Детское "Евровидение-2026": когда смотреть финал и как голосовать за Украину
13:24 Люди
Воевал против Украины: на фронте ликвидировали актера из "Ментовских войн" Ефима Старцева
12:56 Вкусно
Паста-салат с курицей и шпинатом: простой рецепт сытного обеда за 30 минут (фото)
12:10 Люди
Радиодиктант-2026: Астафьева и Пройдаков зачитают "Лист, який не закінчується"
12:03 Гороскопы
Овен, Стрелец и Лев - самые уверенные: почему эти знаки Зодиака не боятся конкуренции
11:36 Люди
Алан Бадоев применил вето на "Фабриці зірок": кто остался в шоу после шестого прайма
11:05 Гороскопы
Сонник Ванги: значение сна о рыбе и важные детали толкования
Все новости
Главная Тренды Рваные скинни, микросумки и массивные кроссовки: Андре Тан назвал вещи, которые старят образ
Тренды 23 октября 2026 · 16:06

Рваные скинни, микросумки и массивные кроссовки: Андре Тан назвал вещи, которые старят образ

Вещь, которая когда-то была на пике популярности, сегодня может сыграть против вашего "лука"
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Рваные скинни, микросумки и массивные кроссовки: Андре Тан назвал вещи, которые старят образ

Девушки прогуливаются по городу (коллаж: Styler)

Чтобы гардероб выглядел современно, не обязательно полностью менять его. Дизайнер Андре Тан обратил внимание на несколько популярных вещей, которые могут испортить впечатление от образа, и предложил более стильные альтернативы.

Styler со ссылкой на видео в его Instagram разбирался, от какой одежды и обуви стоит отказаться уже сегодня.

Рваные джинсы скинни

Андре Тан обратил внимание на узкие джинсы с большим количеством дыр и потертостей. По словам дизайнера, модель скинни постепенно возвращается в моду, но это не означает, что стоит доставать из шкафа брюки, которые плотно облегают ноги и имеют слишком много декоративных повреждений.

"Узкие джинсы возвращаются, но не те, которые обтягивают каждый сантиметр вашего тела и имеют столько дыр, словно вы по дороге домой сражались с тигром или с сабацюрами", - пошутил дизайнер.

Вместо них он советует выбирать прямые джинсы с чистым дизайном, без лишних потертостей и дырок. Такая модель выглядит сдержаннее и легко сочетается с разной одеждой - от базовых футболок до рубашек, жакетов и свитеров.

Микросумки

Еще один аксессуар, к которому дизайнер имеет претензии, - микросумки. Андре Тан считает, что из-за своего размера они часто теряют практичность и больше напоминают декоративное украшение.

"Это уже не аксессуар, а просто брелок за очень большие деньги", - иронически заметил он.

Альтернативой дизайнер называет мягкие сумки среднего размера. Это может быть сумка-багет или объемный клатч, в который поместятся все необходимые вещи. При выборе следует обращать внимание не только на внешний вид, но и на вместительность и удобство аксессуара.

Брюки paperbag

В список вещей, которые могут визуально добавлять лишний объем, Андре Тан также включил брюки paperbag. Это модели с высокой талией, характерными складками вокруг пояса и часто с тканевым поясом или бантом.

По словам дизайнера, такая конструкция не всегда успешно работает с пропорциями фигуры. Он советует обратить внимание на широкие брюки с четкой линией талии, модели barrel с закругленным силуэтом или классические брюки со стрелками.

Такие варианты можно сочетать с рубашками, лаконичными топами, тонкими джемперами и жакетами. Они помогут создать собранный образ без лишних деталей в зоне талии.

Массивные "папины" кроссовки

Четвертый пункт в списке дизайнера - массивные кроссовки на очень толстой подошве, которые часто называют dad sneakers. Андре Тан вспомнил и о громоздких моделях типа Balenciaga, которые были особенно популярны несколько лет назад.

"Те же модели на гигантской подошве, в которых ваша нога выглядит так, будто живет отдельной жизнью", - пояснил дизайнер.

Вместо такой обуви он предлагает выбирать лаконичные ретрокроссовки, простые текстильные кеды или аккуратные модели на тонкой подошве. Они выглядят более легко и хорошо сочетаются как с джинсами и брюками, так и с юбками или платьями.

Раньше мы писали, как носить модные палаццо и не выглядеть бесформенно.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Виточка Зварич о новом "Холостяке", Терене и собственных отношениях: "Кравцов не мой типаж" Холостяк Виточка Зварич о новом "Холостяке", Терене и собственных отношениях: "Кравцов не мой типаж"
Компенсация за неиспользованный отпуск: как рассчитать и когда выплачивают деньги
Компенсация за неиспользованный отпуск: как рассчитать и когда выплачивают деньги Полезное
Шрек, Кот в сапогах и белка Скрат: шутки из мультфильмов 2000-х, которые вирусятся до сих пор
Шрек, Кот в сапогах и белка Скрат: шутки из мультфильмов 2000-х, которые вирусятся до сих пор Тренды
Больше интересного
Актер Александр Погребняк про "пиратов", дубляж и "Котляревського": "Голоса бесстыдно воруют" Актер Александр Погребняк про "пиратов", дубляж и "Котляревського": "Голоса бесстыдно воруют" Катерина Собкова · 23 октября 2026, 15:22
Детское "Евровидение-2026": когда смотреть финал и как голосовать за Украину Детское "Евровидение-2026": когда смотреть финал и как голосовать за Украину Юлия Шиканова · 23 октября 2026, 14:07
Гриб, который оживает после дождя: где в Украине искать необычный щелелистник Гриб, который оживает после дождя: где в Украине искать необычный щелелистник Наталия Крижановская · 23 октября 2026, 14:39
Воевал против Украины: на фронте ликвидировали актера из "Ментовских войн" Ефима Старцева Воевал против Украины: на фронте ликвидировали актера из "Ментовских войн" Ефима Старцева Юлія Люшньова · 23 октября 2026, 13:24