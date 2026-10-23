Рвані скіні, мікросумки й масивні кросівки: Андре Тан назвав речі, які старять образ

Щоб гардероб мав сучасний вигляд, не обов’язково повністю змінювати його. Дизайнер Андре Тан звернув увагу на кілька популярних речей, які можуть зіпсувати враження від образу, і запропонував стильніші альтернативи.

Styler із посиланням на відео в його Instagram розбирався, від якого одягу й взуття варто відмовитися вже сьогодні.

Рвані джинси скіні

Андре Тан звернув увагу на вузькі джинси з великою кількістю дірок і потертостей. За словами дизайнера, модель скіні поступово повертається в моду, але це не означає, що варто діставати з шафи брюки, які щільно облягають ноги та мають надто багато декоративних пошкоджень.

"Вузькі джинси повертаються, але не ті, які обтягують кожен сантиметр вашого тіла і мають стільки дірок, ніби ви дорогою додому билися з тигром або з сабацюрами", - пожартував дизайнер.

Замість них він радить вибирати прямі джинси з чистим дизайном, без зайвих потертостей і дірок. Така модель має стриманіший вигляд і легко поєднується з різним одягом - від базових футболок до сорочок, жакетів і светрів.

Мікросумки

Ще один аксесуар, до якого дизайнер має претензії, - мікросумки. Андре Тан вважає, що через свій розмір вони часто втрачають практичність і більше нагадують декоративну прикрасу.

"Це вже не аксесуар, а просто брелок за дуже великі гроші", - іронічно зауважив він.

Альтернативою дизайнер називає м'які сумки середнього розміру. Це може бути сумка-багет або об'ємний клатч, у який помістяться всі необхідні речі. Під час вибору варто звертати увагу не лише на зовнішній вигляд, а й на місткість та зручність аксесуара.

Брюки paperbag

До списку речей, які можуть візуально додавати зайвого об'єму, Андре Тан також включив брюки paperbag. Це моделі з високою талією, характерними складками навколо пояса та часто з тканинним поясом або бантом.

За словами дизайнера, така конструкція не завжди вдало працює з пропорціями фігури. Натомість він радить звернути увагу на широкі брюки з чіткою лінією талії, моделі barrel із заокругленим силуетом або класичні брюки зі стрілками.

Такі варіанти можна поєднувати з сорочками, лаконічними топами, тонкими джемперами та жакетами. Вони допоможуть створити зібраний образ без зайвих деталей у зоні талії.

Масивні "татові" кросівки

Четвертий пункт у списку дизайнера - масивні кросівки на дуже товстій підошві, які часто називають dad sneakers. Андре Тан згадав і про громіздкі моделі на кшталт Balenciaga, що були особливо популярними кілька років тому.

"Ті самі моделі на гігантській підошві, в яких ваша нога виглядає так, ніби живе окремим життям", - пояснив дизайнер.

Замість такого взуття він пропонує вибирати лаконічні ретрокросівки, прості текстильні кеди або акуратні моделі на тонкій підошві. Вони мають легший вигляд і добре поєднуються як із джинсами та брюками, так і зі спідницями чи сукнями.