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Тренди 23 жовтня 2026 · 16:06

Рвані скіні, мікросумки й масивні кросівки: Андре Тан назвав речі, які старять образ

Річ, яка колись була на піку популярності, сьогодні може зіграти проти вашого "луку"
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Рвані скіні, мікросумки й масивні кросівки: Андре Тан назвав речі, які старять образ

Дівчата гуляють містом (колаж: Styler)

Щоб гардероб мав сучасний вигляд, не обов’язково повністю змінювати його. Дизайнер Андре Тан звернув увагу на кілька популярних речей, які можуть зіпсувати враження від образу, і запропонував стильніші альтернативи.

Styler із посиланням на відео в його Instagram розбирався, від якого одягу й взуття варто відмовитися вже сьогодні.

Рвані джинси скіні

Андре Тан звернув увагу на вузькі джинси з великою кількістю дірок і потертостей. За словами дизайнера, модель скіні поступово повертається в моду, але це не означає, що варто діставати з шафи брюки, які щільно облягають ноги та мають надто багато декоративних пошкоджень.

"Вузькі джинси повертаються, але не ті, які обтягують кожен сантиметр вашого тіла і мають стільки дірок, ніби ви дорогою додому билися з тигром або з сабацюрами", - пожартував дизайнер.

Замість них він радить вибирати прямі джинси з чистим дизайном, без зайвих потертостей і дірок. Така модель має стриманіший вигляд і легко поєднується з різним одягом - від базових футболок до сорочок, жакетів і светрів.

Мікросумки

Ще один аксесуар, до якого дизайнер має претензії, - мікросумки. Андре Тан вважає, що через свій розмір вони часто втрачають практичність і більше нагадують декоративну прикрасу.

"Це вже не аксесуар, а просто брелок за дуже великі гроші", - іронічно зауважив він.

Альтернативою дизайнер називає м'які сумки середнього розміру. Це може бути сумка-багет або об'ємний клатч, у який помістяться всі необхідні речі. Під час вибору варто звертати увагу не лише на зовнішній вигляд, а й на місткість та зручність аксесуара.

Брюки paperbag

До списку речей, які можуть візуально додавати зайвого об'єму, Андре Тан також включив брюки paperbag. Це моделі з високою талією, характерними складками навколо пояса та часто з тканинним поясом або бантом.

За словами дизайнера, така конструкція не завжди вдало працює з пропорціями фігури. Натомість він радить звернути увагу на широкі брюки з чіткою лінією талії, моделі barrel із заокругленим силуетом або класичні брюки зі стрілками.

Такі варіанти можна поєднувати з сорочками, лаконічними топами, тонкими джемперами та жакетами. Вони допоможуть створити зібраний образ без зайвих деталей у зоні талії.

Масивні "татові" кросівки

Четвертий пункт у списку дизайнера - масивні кросівки на дуже товстій підошві, які часто називають dad sneakers. Андре Тан згадав і про громіздкі моделі на кшталт Balenciaga, що були особливо популярними кілька років тому.

"Ті самі моделі на гігантській підошві, в яких ваша нога виглядає так, ніби живе окремим життям", - пояснив дизайнер.

Замість такого взуття він пропонує вибирати лаконічні ретрокросівки, прості текстильні кеди або акуратні моделі на тонкій підошві. Вони мають легший вигляд і добре поєднуються як із джинсами та брюками, так і зі спідницями чи сукнями.

Раніше ми писали, як носити модні палаццо й не виглядати безформно.

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