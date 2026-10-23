Паста-салат із куркою та шпинатом: простий рецепт ситного обіду за 30 хвилин (фото)

Пасту можна використати як основу салату з овочами та м'ясом. Я поєднала її зі смаженою куркою, свіжим шпинатом і помідорами чері.

Інгредієнти на 2 порції:

паста-метелики (фарфале) - 100 г у сухому вигляді;

куряче філе - 200 г;

свіжий шпинат - 50 г;

помідори чері - 100 г;

олія - 2 ч. л. для смаження;

сіль і чорний перець - до смаку.

Для соусу:

грецький йогурт без цукру та добавок - 100 г;

американська гірчиця - 2 ч. л.;

мед - 1 ч. л.

Орієнтовний час приготування: 30 хвилин, якщо варити пасту та смажити курку паралельно.

Як приготувати пасту-салат із куркою

1. Відварити пасту

Для салату можна взяти будь-яку пасту, яка вам подобається. Я люблю фарфале, тому обрала їх і варила приблизно 10 хвилин.

Варіть пасту в підсоленій воді та звіряйте час із пакованням: залежно від виду він може відрізнятися. Потім злийте воду.

2. Посмажити курку

Куряче філе обсушіть, наріжте шматочками приблизно по 2 см та приправте сіллю й перцем. Розігрійте олію на пательні та викладіть курку одним шаром.

Смажте на помірно сильному вогні приблизно 8-10 хвилин, періодично перевертаючи. Час залежить від розміру шматочків та інтенсивності нагрівання.

Готовність перевіряйте кухонним термометром: за рекомендаціями FoodSafety.gov , температура всередині найтовстішого шматочка курки має сягнути щонайменше 74 градусів.

3. Підготувати шпинат і чері

Поки готуються паста та курка, помийте та добре обсушіть шпинат. Помідори чері також помийте і розріжте навпіл.

4. Змішати соус

Для соусу я поєднала грецький йогурт, американську гірчицю та мед. Перемішайте до однорідності. Кількість меду та гірчиці можна регулювати до смаку.

5. Зібрати салат

Пасті та курці дайте трохи охолонути, щоб вони не були гарячими. На тарілки викладіть пасту, шпинат, помідори чері та шматочки курки.

Я полила салат йогуртовим соусом зверху. Подавайте одразу після заправляння.

Паста-салат із куркою та шпинатом, який я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Містить пшеницю (глютен), молочні продукти та гірчицю. Залежно від складу пасти може містити яйця.