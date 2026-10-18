Шпинатні млинці з рибою та йогуртовим соусом: перевірений рецепт сніданку (фото)

Готувала вдома шпинатні млинці із слабосоленою рибою. Рецепт доволі простий у приготуванні та не потребує багато зусиль.

Як приготувати такий сніданок, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Що знадобиться на 2 порції

Для млинців:

Свіжий шпинат - приблизно 30 г.

Яйце - 1 шт.

Молоко - 150 мл.

Пшеничне борошно - 50 г.

Сіль - дрібка.

Олія - приблизно 1 ч. л. для змащування пательні.

Для начинки:

Слабосолена риба - 80 г.

Густий грецький йогурт 8% без цукру та добавок - 50 г.

Огірок - 50 г м’якоті без насіннєвої середини.

Кріп – 2 гілочки.

Лимонний сік - ½ ч. л., за бажанням.

Сіль і чорний перець - до смаку.

Орієнтовний час приготування: 25-30 хвилин.

Як приготувати шпинатні млинці з рибою

1. Змішайте тісто

Шпинат помийте і обсушіть. Збийте блендером із молоком та яйцем. Додайте борошно та дрібку солі. Перемішайте до однорідного рідкого тіста без грудочок.

2. Посмажте млинці

Розігрійте антипригарну пательню (я використовувала універсальну, із діаметром 28 см) на помірному вогні та змастіть тонким шаром олії. Налийте трохи тіста й, нахиляючи пательню, рівномірно розподіліть його по поверхні.

Коли поверхня млинця перестане бути рідкою, а лопатка легко підходитиме під нього, переверніть і готуйте ще приблизно хвилину. Готові млинці складіть стопкою та дайте охолонути.

3. Підготуйте начинку

Наріжте рибу шматочками. Огірок помийте, розріжте вздовж і видаліть ложкою водянисту середину з насінням. М’якоть обсушіть і наріжте тонкою соломкою.

Змішайте йогурт із подрібненим кропом і перцем. За бажанням додайте трохи лимонного соку. Сіль додавайте після куштування разом зі шматочком риби: вона вже може бути достатньо солоною.

4. Загорніть начинку у млинці

Змастіть охолоджені млинці тонким шаром йогуртового соусу, залишаючи краї вільними. Викладіть рибу та огірок, згорніть рулетиками та за бажанням розріжте навпіл.

Подавайте відразу після складання. До млинців можна додати свіжі помідори, листя салату або інші овочі.

Шпинатні млинці з рибною начинкою, які я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Яку ще рибу можна використати

Для цього рецепта також пасуватиме інша готова до вживання риба без кісток, яка вам смакує. Підійдуть слабосолені лосось або форель, консервований тунець у власному соку чи запечене і охолоджене рибне філе без кісток.

Якщо обираєте тунець, ретельно злийте рідину й розімніть його виделкою. Його можна змішати з йогуртом і кропом, а огірок викласти зверху перед згортанням.

Містить яйця, рибу, молочні продукти та пшеницю (глютен).