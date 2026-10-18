Шпинатные блины с рыбой и йогуртовым соусом: проверенный рецепт завтрака (фото)

Готовила дома шпинатные блины со слабосоленой рыбой. Рецепт достаточно прост в приготовлении и не требует много усилий.
Как приготовить такой завтрак, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Что понадобится на 2 порции
Для блинов:
- Свежий шпинат - примерно 30 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Молоко - 150 мл.
- Пшеничная мука - 50 г.
- Соль - щепотка.
- Масло - примерно 1 ч. л. для смазки сковороды.
Для начинки:
- Слабосоленая рыба - 80 г.
- Густой греческий йогурт 8% без сахара и добавок - 50 г.
- Огурец - 50 г мякоти без семенной середины.
- Укроп - 2 веточки.
- Лимонный сок - ½ ч. л., по желанию.
- Соль и черный перец - по вкусу.
Примерное время приготовления: 25-30 минут.
Как приготовить шпинатные блины с рыбой
1. Смешайте тесто
Шпинат промойте и обсушите. Взбейте блендером с молоком и яйцом. Добавьте муку и щепотку соли. Перемешайте до однородного жидкого теста без комочков.
2. Пожарьте блины
Разогрейте антипригарную сковороду (я использовала универсальную, диаметром 28 см) на умеренном огне и смажьте тонким слоем масла. Налейте немного теста и, наклоняя сковороду, равномерно распределите его по поверхности.
Когда поверхность блина перестанет быть жидкой, а лопатка будет легко подходить под него, переверните и готовьте еще примерно минуту. Готовые блинчики сложите стопкой и дайте остыть.
3. Подготовьте начинку
Нарежьте рыбу кусочками. Огурец вымойте, разрежьте вдоль и удалите ложкой водянистую середину с семенами. Мякоть обсушите и нарежьте тонкой соломкой.
Смешайте йогурт с измельченным укропом и перцем. По желанию добавьте немного лимонного сока. Соль добавляйте после вкушения вместе с кусочком рыбы: она уже может быть достаточно соленой.
4. Заверните начинку в блины
Смажьте охлажденные блины тонким слоем йогуртового соуса, оставляя края свободными. Выложите рыбу и огурец, сверните рулетиками и по желанию разрежьте пополам.
Подавайте сразу после сборки. К блинам можно добавить свежие помидоры, листья салата или другие овощи.
Какую еще рыбу можно использовать
Для этого рецепта также подходит другая готовая к употреблению рыба без костей, которая вам подходит. Подойдут слабосоленый лосось или форель, консервированный тунец в собственном соке или запеченное и охлажденное рыбное филе без костей.
Если выбираете тунец, тщательно слейте жидкость и разомните его вилкой. Его можно смешать с йогуртом и укропом, а огурец выложить сверху перед сворачиванием.
Содержит яйца, рыбу, молочные продукты и пшеницу (глютен).
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