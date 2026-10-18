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Вкусно 18 октября 2026 · 07:39
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Шпинатные блины с рыбой и йогуртовым соусом: проверенный рецепт завтрака (фото)

Блюдо готовится быстро и получается очень вкусным
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Шпинатные блины с рыбой и йогуртовым соусом: проверенный рецепт завтрака (фото)

Шпинатные блины с рыбой (фото: Styler)

Готовила дома шпинатные блины со слабосоленой рыбой. Рецепт достаточно прост в приготовлении и не требует много усилий.

Как приготовить такой завтрак, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Что понадобится на 2 порции

Для блинов:

  • Свежий шпинат - примерно 30 г.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Молоко - 150 мл.
  • Пшеничная мука - 50 г.
  • Соль - щепотка.
  • Масло - примерно 1 ч. л. для смазки сковороды.

Для начинки:

  • Слабосоленая рыба - 80 г.
  • Густой греческий йогурт 8% без сахара и добавок - 50 г.
  • Огурец - 50 г мякоти без семенной середины.
  • Укроп - 2 веточки.
  • Лимонный сок - ½ ч. л., по желанию.
  • Соль и черный перец - по вкусу.

Примерное время приготовления: 25-30 минут.

Как приготовить шпинатные блины с рыбой

1. Смешайте тесто

Шпинат промойте и обсушите. Взбейте блендером с молоком и яйцом. Добавьте муку и щепотку соли. Перемешайте до однородного жидкого теста без комочков.

2. Пожарьте блины

Разогрейте антипригарную сковороду (я использовала универсальную, диаметром 28 см) на умеренном огне и смажьте тонким слоем масла. Налейте немного теста и, наклоняя сковороду, равномерно распределите его по поверхности.

Когда поверхность блина перестанет быть жидкой, а лопатка будет легко подходить под него, переверните и готовьте еще примерно минуту. Готовые блинчики сложите стопкой и дайте остыть.

3. Подготовьте начинку

Нарежьте рыбу кусочками. Огурец вымойте, разрежьте вдоль и удалите ложкой водянистую середину с семенами. Мякоть обсушите и нарежьте тонкой соломкой.

Смешайте йогурт с измельченным укропом и перцем. По желанию добавьте немного лимонного сока. Соль добавляйте после вкушения вместе с кусочком рыбы: она уже может быть достаточно соленой.

4. Заверните начинку в блины

Смажьте охлажденные блины тонким слоем йогуртового соуса, оставляя края свободными. Выложите рыбу и огурец, сверните рулетиками и по желанию разрежьте пополам.

Подавайте сразу после сборки. К блинам можно добавить свежие помидоры, листья салата или другие овощи.

Шпинатные блины с рыбной начинкой на тарелке
Шпинатные блины с рыбной начинкой, которые я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Какую еще рыбу можно использовать

Для этого рецепта также подходит другая готовая к употреблению рыба без костей, которая вам подходит. Подойдут слабосоленый лосось или форель, консервированный тунец в собственном соке или запеченное и охлажденное рыбное филе без костей.

Если выбираете тунец, тщательно слейте жидкость и разомните его вилкой. Его можно смешать с йогуртом и укропом, а огурец выложить сверху перед сворачиванием.

Содержит яйца, рыбу, молочные продукты и пшеницу (глютен).

Раньше мы писали, как приготовить свинину с сушеными шиитаке и овощной смесью.

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