Квашена капуста з буряком: рецепт Тетяни Літвінової та варіант із морквою

Квашена капуста з буряком виходить хрумкою, соковитою та набуває насиченого рожевого кольору. Особливість рецепта Тетяни Літвінової ще й у використанні розсолу від квашених огірків.

Як приготувати квашену капусту з буряком за рецептом Тетяни Літвінової та що додала у своїй версії редакторка Остапова Анастасія - читайте на Styler.

Квашена капуста "Пелюстка" з буряком

Рецептом квашеної капусти Тетяна Літвінова поділилася у своєму Instagram, а детальний спосіб приготування також публікувало кулінарне видання SHUBA .

Особливість цього варіанта "Пелюстки" полягає у використанні розсолу від квашених огірків. Буряк надає капусті характерного рожевого кольору, а насіння коріандру - пряного аромату.

Інгредієнти:

3,5 кг білоголової капусти

300 г буряка

20 г насіння коріандру

2 л розсолу від квашених огірків

1 л окропу

30 г солі.

Приготування

Для рецепта потрібно 3,5 кг капусти. В оригінальному рецепті окремо не уточнюється, чи йдеться про вагу до або після очищення, тому для дотримання зазначених пропорцій можна орієнтуватися на 3,5 кг уже підготовленої капусти.

Зніміть верхнє листя та наріжте капусту великими шматочками приблизно по 5-7 см. Такий розмір є орієнтовним, оскільки точних параметрів нарізання в рецепті не вказано.

Перекладіть капусту в каструлю, залийте окропом і доведіть до кипіння. Після цього воду одразу злийте.

Буряк очистьте та наріжте тонкими пластинками.

Для такої кількості овочів знадобиться велика чиста скляна, керамічна або пластикова місткість, призначена для харчових продуктів. Вона має вмістити овочі та приблизно три літри заливки, а зверху повинно залишитися трохи вільного місця.

На дно місткості викладіть половину буряка та насіння коріандру. Потім додайте капусту, а зверху розподіліть решту буряка.

Залийте овочі двома літрами розсолу від квашених огірків.

Окремо розчиніть 30 г солі в одному літрі окропу та додайте його до капусти.

Усі овочі мають залишатися повністю зануреними в рідину. За потреби притисніть їх чистою тарілкою або спеціальним гнітом.

Місткість накрийте, але не закривайте герметично. Залиште капусту кваситися за кімнатної температури.

У рецепті Тетяни Літвінової зазначено приблизно п'ять днів квашення. Після завершення квашення закуску переставте в холодильник.

Моя варіація рецепта з морквою

Я вирішила трохи змінити рецепт Тетяни Літвінової та додати до капусти моркву.

Для своєї версії я використала 3,5 кг капусти та приблизно 200 г моркви. Моркву очистила та нарізала тонкими кружальцями, щоб вона добре проквасилася разом з іншими овочами.

Кількість інших інгредієнтів я не змінювала: використала 300 г буряка, 20 г насіння коріандру, 2 л розсолу від квашених огірків, 1 л окропу та 30 г солі.

Капусту та буряк я підготувала так само, як в основному рецепті. Моркву додавала разом із буряком, викладаючи овочі шарами. Так вона рівномірно розподілилася між шматочками капусти.

Кількість заливки я також залишила незмінною - додатковий розсіл через моркву не готувала. Після заливання стежила, щоб капуста, буряк і морква залишалися повністю зануреними в рідину.

Капуста квасилася п'ять днів за кімнатної температури, після чого я переставила її в холодильник.

Мені сподобався результат: капуста залишилася хрумкою, а морква після квашення теж зберегла приємну текстуру. Вона додала закусці легкої природної солодкості, яка добре поєдналася з кислинкою капусти. Буряк при цьому забарвив і капусту, і моркву в насичений рожевий колір.

Ось так виглядає готова капуста з буряком та морквою:

Капуста з буряком і морквою за авторською варіацією рецепта (фото: Styler, Остапова Анастасія)

Що важливо знати про квашення та зберігання

Під час квашення овочі мають залишатися зануреними в розсіл. Для приготування варто використовувати чистий посуд, придатний для контакту з харчовими продуктами, а місткість під час активної ферментації не слід закривати герметично.

Важливо також враховувати, що огірковий розсіл може відрізнятися за концентрацією солі та кислотністю. Тому однакові пропорції інгредієнтів не обов'язково забезпечать абсолютно однаковий перебіг ферментації.

За рекомендаціями Національного центру домашнього консервування США , під час ферментації сіль впливає не лише на смак і текстуру продукту, а й на перебіг самого процесу. У перевірених рецептах ферментованих продуктів не рекомендують довільно змінювати пропорції солі.

Саме тому в авторській версії я залишила кількість розсолу, води та солі такою самою, як у рецепті Тетяни Літвінової. Водночас додавання 200 г моркви змінює початкове співвідношення овочів і заливки, тому цю версію варто сприймати саме як мій досвід приготування, а не як окремо перевірену технологію ферментації.

Після квашення готову капусту потрібно зберігати в холодильнику в чистій закритій місткості, стежачи, щоб овочі залишалися під розсолом.