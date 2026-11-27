У сьомому випуску романтичного реаліті "Холостяк-15" В'ячеслав Кравцов влаштував для Любові Конате особливе вручення троянди. Романтичний сюрприз завершився їхнім першим поцілунком, після якого баскетболіст повіз учасницю до готелю.

Про те, як минуло романтичне побачення В'ячеслава Кравцова та Любові Конате і які сюрпризи головний герой підготував для дівчини, розповідає Styler.

Як минуло побачення Кравцова та Конате

Наприкінці шостого випуску "Холостяка" В'ячеслав Кравцов заінтригував глядачів, коли провів Любов Конате до автомобіля, не вручивши їй троянди, та поїхав разом із нею.

Дорогою пара обговорила непорозуміння, які виникали між ними протягом проєкту. Баскетболіст зазначив, що усвідомив, наскільки важливо проговорювати з Любов'ю моменти, які її бентежать.

Поступово розмова набула романтичного характеру. Кравцов почав робити учасниці компліменти та зізнався, що під час зустрічей з усіма дівчатами насамперед звертає увагу саме на неї.

"Ти кожен раз така гарна, коли приходиш. Коли виходите всі, я в першу чергу на тебе дивлюсь", - сказав В'ячеслав.

В'ячеслав Кравцов та Любов Конате (скриншот)

Кравцов влаштував романтичний сюрприз

Коли пара прибула на місце, Любов не змогла стримати емоцій від підготовленого для неї сюрпризу. На великому екрані висвітився надпис чи прийме вона троянду.

Кравцов вручив дівчині троянду, яку вона із задоволенням прийняла. Сам баскетболіст зізнався, що має теплі почуття до учасниці та хоче продовжити розвивати їхні стосунки.

"Всередині в мене дуже теплі відчуття до неї. Я хочу дати нам шанс", - поділився головний герой.

Романтичний момент завершився першим поцілунком В'ячеслава та Любові, який став другим для баскетболіста на проєкті.

Конате не приховувала захоплення від побачення та зазначила, що була переповнена емоціями.

"Мені здається, що це було дуже романтично", - зізналася учасниця.

Перший поцілунок В'ячеслава Кравцова та Любові Конате (скриншот)

Чому Кравцов повіз Любов Конате до готелю

Після поцілунку баскетболіст зізнався, що підготував для неї ще один сюрприз. Пара вирушила до готелю, де В'ячеслав забронював для учасниці окремий номер.

Кравцов пояснив, що помітив, наскільки Любові важко постійно перебувати в оточенні інших дівчат. Саме тому він вирішив дати їй можливість побути на самоті, відпочити та емоційно перезавантажитися.

Сама Конате зізналася, що не хотіла прощатися з баскетболістом, адже прагнула провести з ним більше часу, поспілкуватися та знову поцілуватися.

В'ячеслав Кравцов та Любов (скриншот)

Підбиваючи підсумки побачення, учасниця зазначила, що вчинки В'ячеслава допомогли їй переконатися в його симпатії. Для дівчини було важливо, що чоловік готовий прислухатися до неї, враховувати її потреби та дивувати.

"Сьогодні він показав, що я йому важлива", - підсумувала Любов.