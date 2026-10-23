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Гороскопи 23 жовтня 2026 · 12:03

Овен, Стрілець та Лев - найсамовпевненіші: чому ці знаки Зодіаку не бояться конкуренції

Чужі успіхи не змушують їх сумніватися в собі - навпаки, лише розпалюють азарт
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Овен, Стрілець та Лев - найсамовпевненіші: чому ці знаки Зодіаку не бояться конкуренції

Дівчина впевнено розповідає про свій проєкт колегам (колаж: Styler)

Астрологи пов’язують упевненість у собі з особливостями характеру різних знаків Зодіаку. Одні схильні сумніватися у власних силах, а інші готові змагатися за лідерство навіть у складних обставинах.

Styler розповідає, хто очолює цей рейтинг.

12 місце - Риби

Риби часто сумніваються у власних рішеннях і можуть надто перейматися думкою оточення. Навіть маючи талант і хороші здібності, вони іноді потребують підтримки, щоб повірити у власні сили.

11 місце - Рак

Раки чутливо реагують на критику, а невпевненість можуть приховувати за турботою про інших. Їм важливо відчувати емоційну підтримку, перш ніж наважитися на ризикований крок.

10 місце - Діва

Діви мають високі вимоги до себе й рідко бувають повністю задоволені власними результатами. Вони можуть довго аналізувати помилки та сумніватися у своїх досягненнях, навіть коли інші вже вважають їх справжніми професіоналами.

9 місце - Терези

Терези прагнуть гармонії та нерідко зважають на думку інших, перш ніж ухвалити рішення. Їхня невпевненість проявляється не в нестачі здібностей, а в бажанні врахувати всі варіанти й не розчарувати оточення.

8 місце - Телець

Тельці впевнені у своїх переконаннях і не люблять, коли хтось намагається нав'язати їм чужу думку. Проте вони не завжди прагнуть демонструвати свою перевагу, воліючи спокійно доводити власну правоту вчинками.

7 місце - Близнюки

Близнюки легко знаходять спільну мову з людьми й нерідко почуваються впевнено навіть у незнайомій компанії. Їхня дотепність і вміння підтримати розмову допомагають справляти враження людей, які знають собі ціну, хоча внутрішні сумніви їм теж знайомі.

6 місце - Козоріг

Козороги вірять у власні сили, особливо коли йдеться про роботу, кар'єру та досягнення амбітних цілей. Вони не завжди голосно заявляють про свої здібності, але зазвичай переконані, що наполегливість допоможе їм досягти бажаного.

5 місце - Скорпіон

Скорпіони часто справляють враження людей, яких майже неможливо збентежити. Вони не люблять демонструвати слабкість, довіряють власній інтуїції та можуть рішуче відстоювати свою позицію навіть під тиском.

4 місце - Водолій

Водолії не надто залежать від чужого схвалення й охоче відстоюють нестандартні погляди. Вони можуть бути переконані у своїй правоті навіть тоді, коли більшість думає інакше, адже для них незалежність важливіша за бажання всім сподобатися.

3 місце - Стрілець

Стрільці дивляться на життя з оптимізмом і часто впевнені, що зможуть упоратися з будь-якими труднощами. Їхня сміливість, любов до пригод і готовність ризикувати допомагають їм діяти без зайвих вагань, хоча іноді ця віра в себе межує із самовпевненістю.

2 місце - Овен

Овни звикли діяти першими й не чекати, поки хтось дасть їм дозвіл на успіх. Вони сміливо беруться за складні завдання, не бояться конкуренції та можуть сприймати перешкоди як додатковий стимул довести власну перевагу.

1 місце - Лев

Леви очолюють рейтинг завдяки природній харизмі, амбіціям і вмінню триматися впевнено в будь-якій компанії. Вони люблять бути в центрі уваги, не бояться демонструвати свої таланти й зазвичай вважають, що заслуговують на найкраще. Навіть критика не завжди здатна похитнути їхню віру у власну винятковість.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, які притягнуть достаток наприкінці жовтня.

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