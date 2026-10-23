Воював проти України: на фронті ліквідували актора з "Ментівських війн" Єфима Старцева

Російський актор Єфим Старцев, який знімався в серіалах "Ментовські війни" та "Наш спецназ", загинув на війні проти України. Йому було 50 років.

Коли загинув Старцев, де його поховали та якими ролями він відомий, розповідає Styler.

Що відомо про загибель Єфима Старцева

Як повідомили росЗМІ з посиланням на оточення актора, Старцев загинув 30 вересня 2026 року під час війни проти України на боці російських окупаційних військ.

Про його смерть окупанта стало відомо 22 жовтня, хоча на той момент актора вже поховали.

За словами близького друга Старцева на ім'я Дмитро, прощання відбулося 19 жовтня в Санкт-Петербурзі. Актора поховали на Міському Петергофському кладовищі поруч із родичами.

Коли саме Старцев приєднався до російської армії, на якому напрямку воював та за яких обставин загинув, наразі невідомо.

Хто такий Єфим Старцев і де він знімався

Єфим Старцев народився 21 травня 1976 року. Він здобув акторську освіту в Санкт-Петербурзі та працював переважно в російських детективних і кримінальних серіалах.

Його фільмографія налічує 19 проєктів. Зокрема, у дев'ятому сезоні серіалу "Ментовські війни" Старцев зіграв охоронця Панайотова. В іншому російському проєкті, "Наш спецназ 3", він виконав роль бандита.

Також актор з'являвся у таких серіалах:

"Ленінград 46";

"Морські дияволи. Смерч 2";

"Невський. Тінь архітектора";

"Шеф. Чоловіча робота";

"Чудова п'ятірка 5";

"48 годин";

"Стражі Вітчизни 3".

У серіалі "Невський. Тінь архітектора" він зіграв начальника охорони, а в "Чудовій п'ятірці 5" - директора спортзалу Михайла Канавіна.

Окрім кінематографа, Старцев мав театральний досвід. У 2015-2017 роках він був пов'язаний із навчальним театром Балтійського інституту екології, політики та права. У його акторській анкеті зазначена роль Чарівника у виставі "Звичайне диво" за п'єсою Євгена Шварца.

Серед останніх зазначених у фільмографії актора робіт - серіали "Филин 3" та "Наш спецназ 3", датовані 2024 роком.