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Главная Люди Воевал против Украины: на фронте ликвидировали актера из "Ментовских войн" Ефима Старцева
Люди 23 октября 2026 · 13:24

Воевал против Украины: на фронте ликвидировали актера из "Ментовских войн" Ефима Старцева

О гибели 50-летнего актера стало известно только спустя три недели
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Воевал против Украины: на фронте ликвидировали актера из "Ментовских войн" Ефима Старцева

Ефим Старцев (фото: Styler)

Российский актер Ефим Старцев, снимавшийся в сериалах "Ментовские войны" и "Наш спецназ", погиб на войне против Украины. Ему было 50 лет.

Когда погиб Старцев, где его похоронили и какими ролями он известен, рассказывает Styler.

Что известно о гибели Ефима Старцева

Как сообщили росСМИ со ссылкой на оцепление актера, Старцев погиб 30 сентября 2026 года во время войны против Украины на стороне российских оккупационных войск.

О его смерти оккупанта стало известно 22 октября, хотя к тому моменту актера уже похоронили.

По словам близкого друга Старцева по имени Дмитрий, прощание состоялось 19 октября в Санкт-Петербурге. Актера похоронили на Городском Петергофском кладбище рядом с родственниками.

Когда именно Старцев присоединился к русской армии, на каком направлении воевал и при каких обстоятельствах погиб, неизвестно.

Кто такой Ефим Старцев и где он снимался

Ефим Старцев родился 21 мая 1976 года. Он получил актерское образование в Санкт-Петербурге и работал преимущественно в российских детективных и криминальных сериалах.

Его фильмография насчитывает 19 проектов. В частности, в девятом сезоне сериала "Ментовские войны" Старцев сыграл охранника Панайотова. В другом российском проекте "Наш спецназ 3" он исполнил роль бандита.

Также актер появлялся в следующих сериалах:

  • "Ленинград 46";
  • "Морские дьяволы. Смерч 2";
  • "Невский. Тень архитектора";
  • "Шеф. Мужская работа";
  • "Великолепная пятерка 5";
  • "48 часов";
  • "Стражи Отечества 3".

В сериале "Невский. Тень архитектора" он сыграл начальника охраны, а в "Великолепной пятерке 5" - директора спортзала Михаила Канавина.

Кроме кинематографа, Старцев имел театральный опыт. В 2015-2017 он был связан с учебным театром Балтийского института экологии, политики и права. В его актерской анкете отмечена роль Волшебника в спектакле "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца.

Среди последних указанных в фильмографии актера работ - сериалы "Филин 3" и "Наш спецназ 3", датированные 2024 годом.

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