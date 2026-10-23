Почему нельзя ложиться в гроб при жизни: ритуальная работница о похоронных предрассудках (видео)

Похоронные предрассудки передаются из поколения в поколение, а работу ритуальных агентств по-прежнему окружают многочисленные стереотипы. Однако за привычными ритуалами и представлениями об этой профессии скрываются истории , которые могут удивить даже давно работающих в сфере захоронений.

Почему в ритуальном агентстве перестали разрешать ложиться в гроб

Анна призналась, что лично не верит в похоронные суеверия. По ее словам, коллеги, с которыми она тесно работает, также не придают им особого значения. Однако одна история заставила команду пересмотреть отношение к необычной просьбе посетителей.

Раньше в агентстве разрешали желающим ложиться в пустой гроб. Люди интересовались, можно ли попробовать, а сотрудники не возражали. Но впоследствии один из людей, который так сделал, довольно скоро умер.

Анна подчеркнула, что не считает это мистическим знаком и воспринимает ситуацию как совпадение. Тем не менее после этого случая сотрудники стали осторожнее относиться к подобным просьбам.

Еще одна тема, которая особенно задевает сотрудницу ритуального агентства, - военные, которые иногда приходят в агентство и в шутку интересуются стоимостью собственных похорон.

Анна призналась, что ей больно слышать такие разговоры. Она просит защитников не думать об этом и напоминает им, что нужно жить.

Зачем в гроб кладут сигареты и алкоголь

Во время разговора ведущий поинтересовался, почему родственники иногда оставляют умершим сигареты, алкоголь и другие вещи, которыми те пользовались при жизни.

Анна подтвердила, что такая традиция действительно существует. Например, если человек курил, близкие могут положить ему в гроб сигарету. Эта традиция связана с желанием родственников оставить рядом с человеком что-то знакомое и важное для него при жизни.

Почему после смерти человека завешивают зеркала

Еще один распространенный обычай - завешивать зеркала в доме, где умер человек.

Существуют народные поверья, согласно которым душа умершего якобы может увидеть себя в отражении и испугаться. Анна объяснила, что это всего лишь суеверия, и не связывает такие действия с реальными последствиями.

Также во время интервью упомянули поверье, что умершего нельзя фотографировать или оставлять одного в комнате.

Сотрудница ритуального агентства рассказала, что в своей практике, наоборот, сталкивалась с просьбами оставить тело дома на ночь. В одном из случаев родственники даже спали в той же комнате.

По словам Анны, здесь важно учитывать не суеверия, а наличие подходящих условий для того, чтобы оставить тело дома. Она объяснила, что в жару естественные процессы в теле ускоряются. Поэтому сотрудники деликатно советуют родственникам воспользоваться специальными помещениями для хранения тела.

Можно ли заранее спланировать собственные похороны

Ведущий также спросил, может ли заблаговременная организация собственных похорон накликать смерть. Анна опровергла это поверье и рассказала о прижизненном планировании погребения.

По ее словам, человек может еще при жизни обсудить с ритуальным агентством, какой он хочет видеть церемонию прощания. Пожелания могут касаться музыки, атмосферы и даже одежды. Например, кто-то хочет, чтобы его похоронили не в официальном костюме, а в повседневной одежде.

Анна объяснила, что такие пожелания можно обсуждать заранее и это не означает, что человек приближает собственную смерть.

Действительно ли ритуальные агентства навязывают дорогие услуги

Отдельную часть интервью посвятили стереотипам о похоронном бизнесе.

Один из них заключается в том, что ритуальные агентства якобы самостоятельно решают, где и когда хоронить человека.

Анна объяснила, что сотрудники могут помочь с выбором места, если семья в этом нуждается. Однако если у близких есть конкретные пожелания, например они хотят похоронить человека рядом с родственниками, агентство учитывает их.

Еще один стереотип касается навязывания дорогих услуг людям, которые находятся в состоянии шока после потери близкого человека.

По словам Анны, существуют люди, которые пытаются воспользоваться чужим горем и склонить родственников к услугам определенного агентства. Однако она подчеркнула, что не стоит отождествлять таких посредников со всеми сотрудниками ритуальной сферы.

Собеседница объяснила, что в ее агентстве сначала спрашивают о бюджете и пожеланиях семьи. Она заверила, что команда одинаково ответственно относится как к скромному прощанию, так и к дорогостоящей церемонии.

Могут ли сделать так, чтобы умерший выглядел лучше, чем при жизни

Существует мнение, что сотрудники ритуальных агентств могут сделать так, чтобы человек после смерти выглядел даже лучше, чем при жизни. Анна подтвердила, что внешность умершего действительно можно изменить, однако уточнила, что этим занимается отдельный специалист - танатопрактик.

По ее словам, такой специалист приводит тело в надлежащий вид, при необходимости занимается восстановлением его целостности и делает посмертный макияж.

Перестают ли сотрудники ритуальных агентств испытывать эмоции

Напоследок Анна прокомментировала распространенное представление о том, что люди, которые постоянно работают со смертью, со временем становятся равнодушными к чужому горю. Она категорически опровергла это.

По словам сотрудницы ритуального агентства, бывают похороны, во время которых плачет вся команда. И даже многолетний опыт работы не означает безразличия к человеческому горю.