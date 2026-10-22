Тамара Яценко рассказала, как мошенники пугали ее обвинениями в терроризме и требовали миллионы

Украинская актриса Тамара Яценко рассказала о звонке телефонных мошенников, которые представились стражами порядка и попытались запугать ее вымышленными обвинениями в пособничестве российскому терроризму.

Styler со ссылкой на интервью на Youtube-канале Наталки Влащенко рассказывает, как мошенники пытались обмануть артистку и как в этом разговоре оказался Владимир Зеленский.

Обвинения в российском терроризме

По словам актрисы, звонок раздался 19 августа - в день ее рождения. Человек говорил на украинском языке и представился полицейским, назвав себя полковником. Сначала он спрашивал о лекарствах от давления и сердца, которые Яценко когда-то заказывала через интернет.

Затем разговор приобрел угрожающий характер: собеседник начал обвинять артистку в якобы причастности к российскому терроризму.

"А он: "А вы знаете, что вы обвиняетесь в русском терроризме? Вы - помощник российского терроризма!" Я говорю: "Не поняла, объясните", - рассказала актриса.

Мужчина продолжил оказывать давление на актрису и заявил, что ей придется заплатить штраф, иначе ею будут заниматься правоохранители. Он также назвал точный адрес и номер квартиры Яценко и пригрозил, что уже на следующий день ей принесут повестку.

"Я спрашиваю: "А большие штрафы?" До двух миллионов, сказал, штраф может быть", - добавила она.

Как актриса ответила мошенникам

Яценко призналась, что сначала не понимала, откуда взялись такие обвинения и какое отношение к ним имеют заказные лекарства. Однако впоследствии она решила спросить собеседника, знает ли он, кому именно звонит по телефону.

"И я вспоминаю этот момент. И спрашиваю: "А вы знаете, кому вы звоните? Можно я сейчас посоветуюсь с Владимиром Зеленским? Я как раз с ним снималась недавно", - со смехом вспомнила артистка.

По словам Тамары, она связывает уменьшение количества подобных звонков с разоблачением масштабной мошеннической схемы.

Она добавила, что раньше такие звонки поступали ей часто, а злоумышленники обманули немало людей.

"А я думаю, что такое, что они перестали звонить. Раньше так часто было. И они так очень много людей обманули…", - резюмировала артистка.

Что еще известно о финансовых "схемах", в которые попадала Яценко

Телефонные мошенники - не единственный неприятный опыт артистки, связанный с деньгами. Тамара также упоминала, как во время поездки в Москву на встречу выпускников театрального вуза оказалась в ситуации, когда пришлось платить за других.

После встречи с бывшими сокурсниками компания отправилась в ресторан. По словам Яценко, в конце концов, она рассчиталась не только за себя, но и за других участников ужина, однако обещанных средств назад так и не получила.

Другой случай касался ее квартиры. Актриса рассказывала об имущественном споре, из-за которого ей пришлось отстаивать свои права в суде. Из-за индексации денег суммы, которую ей обещали вернуть, уже не хватало на прежнюю покупку. В конце концов, Яценко удалось добиться права собственности на жилье.