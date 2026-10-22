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Люди 22 жовтня 2026 · 13:24

Тамара Яценко розповіла, як шахраї лякали її звинуваченнями в тероризмі та вимагали мільйони

Акторці зателефонував нібито поліцейський і пригрозив кримінальним переслідуванням. Однак розмова пішла зовсім не за сценарієм аферистів
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Тамара Яценко розповіла, як шахраї лякали її звинуваченнями в тероризмі та вимагали мільйони

Тамара Яценко розповіла, як телефонні шахраї намагалися її ошукати (колаж: Styler)

Українська акторка Тамара Яценко розповіла про дзвінок телефонних шахраїв, які представилися правоохоронцями та спробували залякати її вигаданими звинуваченнями в пособництві російському тероризму.

Styler з посиланням на інтерв'ю на Youtube-каналі Наталки Влащенко розповідає, як шахраї намагалися ошукати артистку та як у цій розмові опинився Володимир Зеленський.

Звинувачення у російському тероризмі

За словами акторки, дзвінок пролунав 19 серпня - у день її народження. Чоловік говорив українською мовою та представився поліцейським, назвавши себе полковником. Спочатку він запитував про ліки від тиску та серця, які Яценко колись замовляла через інтернет.

Потім розмова набула загрозливого характеру: співрозмовник почав звинувачувати артистку в нібито причетності до російського тероризму.

"А він: "А ви знаєте, що ви звинувачуєтесь у російському тероризмі? Ви - помічник російського тероризму!" Я кажу: "Не зрозуміла, поясніть", - розповіла акторка.

Чоловік продовжив тиснути на акторку та заявив, що їй доведеться заплатити штраф, інакше нею займатимуться правоохоронці. Він також назвав точну адресу та номер квартири Яценко й пригрозив, що вже наступного дня їй принесуть повістку.

"Я питаю: "А великі штрафи?" До двох мільйонів, сказав, штраф може бути", - додала вона.

Як акторка відповіла шахраям

Яценко зізналася, що спочатку не розуміла, звідки взялися такі звинувачення та який стосунок до них мають замовлені нею ліки. Однак згодом вона вирішила запитати співрозмовника, чи знає він, кому саме телефонує.

"І я згадую цей момент. І питаю: "А ви знаєте, кому ви дзвоните? Можна я зараз пораджусь із Володимиром Зеленським? Я якраз із ним знімалась нещодавно", - зі сміхом згадала артистка.

За словами Тамари, вона пов'язує зменшення кількості подібних дзвінків із викриттям масштабної шахрайської схеми.

Вона додала, що раніше такі дзвінки надходили їй часто, а зловмисники ошукали чимало людей.

"А я думаю, що таке, що вони перестали дзвонити. Раніше так часто було. І вони так дуже-дуже багатьох людей обманули…", - резюмувала артистка.

Що ще відомо про фінансові "схеми", в які потрапляла Яценко

Телефонні шахраї - не єдиний неприємний досвід артистки, пов’язаний із грошима. Тамара також згадувала, як під час поїздки до Москви на зустріч випускників театрального вишу опинилася в ситуації, коли довелося платити за інших.

Після зустрічі з колишніми однокурсниками компанія вирушила до ресторану. За словами Яценко, зрештою вона розрахувалася не лише за себе, а й за інших учасників вечері, однак обіцяних коштів назад так і не отримала.

Інший випадок стосувався її квартири. Акторка розповідала про майнову суперечку, через яку їй довелося відстоювати свої права в суді. Через індексацію грошей суми, яку їй обіцяли повернути, вже не вистачало на колишню покупку. Зрештою Яценко вдалося домогтися права власності на житло.

Раніше ми розповідали про те, як народна артистка України Тамара Яценко поділилася своїми фінансовими труднощами.

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