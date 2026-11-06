Диана Зотова снова на "Холостяке": Кравцов пригласил модель на реалити и разозлил участниц

В новом выпуске " Холостяка " за 6 ноября появилась героиня прошлого сезона. Модель Диана Зотова пришла на реалити и рассказала, жалеет ли об участии в шоу и разводе с избранником.

Что сказала Диана Зотова о своем участии в Холостяке и отношениях с футболистом, ради которого ушла из проекта и как она снова попала на проект, рассказывает Styler.

Диана Зотова появилась на Холостяке

Холостяк предложил участникам познакомиться с его жизнью поближе и провести благотворительный матч по баскетболу. Команда участниц играла против команды звезд, среди которых была еще одна звезда "Холостяка" - Анастасия Юзьвак .

Также к звездной команде присоединились:

Наталья Денисенко

Дмитрий Томашевский

Илья Парфенюк

Павел Текучев

Алексей Суровцев

Амадор Лопес

Марк Куцевалов

Артур Томашевский.

Тренировка перед матчем (скриншот)

Когда в зал вошли Зотова и Юзьвак, участницы нового сезона с Кравцовым были удивлены. Диана рассказала, как сложилась ее судьба после "Холостяка".

"Я просто была искренней... Даже не успела влюбиться. Я вообще не пожалела, что покинула проект... Но все сложилось не так, как я мечтала себе, мы находимся на этапе развода", - призналась Зотова.

По словам модели, она совсем не жалеет о том, как происходили события на "Холостяке". Тогда она честно призналась Цимбалюку, что не может строить с ним новую историю, ведь держалась за старую - отношения с футболистом Николаем Кухаревичем.

Тарас отпустил модель, после проекта она вышла замуж за избранника. Но летом 2026 года стало известно, что Зотова расстается со своим мужем , ради которого ушла из "Холостяка".

"Все произошло так, как должно было быть", - отметила Диана.

После игры, в которой победила команда участниц нового сезона с Кравцовым, прошел аукцион. Зотова и Юзьвак хотели купить мяч с отпечатком ладони Славы. Диана планировала выиграть и подарить лот брату. Но большую ставку сделала Настя.

Также Решетник предложил еще один лот - встречу с Кравцовым сразу после матча.

Девушки делали ставки, но когда Слава понял, что они готовы отдать за разговор с ним большие суммы, он принял неожиданное решение. Кравцов объявил, что даст за этот лот тройную сумму, а участницы "торгов" смогут с ним пообщаться.

Диана задавала Славе вопрос о спорте, а также заметила, что Анастасия заиграет в Кравцов.



"Она прям кокетничает к нему" - сказала Зотова.

Также Диана рассказала, почему расстается со своим мужем. Они заключали брак за границей, поэтому разорвать отношения официально сейчас не так просто. По словам Зотовой, она была разочарована, когда возобновила отношения с футболистом, потому что он не сдерживал обещаний, о которых говорил до этого.

"Сейчас мы точно разошлись", - подчеркнула Диана.

Диана Зотова в новом выпуске "Холостяк-15" (скриншот)

Кравцов отметил открытость и откровенность Зотовой относительно ее рассказа о бывшем браке.



Впоследствии зашел разговор о детях и Зотова поделилась тем, что из многодетной семьи, а также, что ее семья очень дружна. После этого Кравцов попросил девушек подождать и вернулся к ним с розой.

Холостяк подарил ее именно Диане и пригласил ее в проект. Девушка согласилась, хотя отметила, что это вряд ли обдуманное решение, и она уверена, что первое время ей будет тяжело.

"Я почувствовал с ней особый контакт" - объяснил свое решение Слава.

Участницы "Холостяка" даже не подозревали, что у них появилась еще одна конкурентка. Когда героини отправились в Карпаты, появление Зотовой все еще держалось в тайне.

Лишь позже Диана вошла в комнату с девчонками, а те уже не скрывали эмоций. Поступок Славы разозлил участниц, которые уже показали в анонсе накануне премьеры.

Кто такая Диана Зотова

Диана Зотова - украинская фотомодель из Николаева, участница конкурса красоты "Мисс Украина 2021" и чемпионка Украины по спортивно-балльным танцам. Она занималась художественной гимнастикой и развивает модельную карьеру, сотрудничая с международными брендами.

В 2025 году Диана приняла участие в 14-м сезоне "Холостяка", главным героем которого был актер Тарас Цымбалюк. Оказалось, они уже были знакомы: впервые пересеклись в 2021 году на конкурсе "Мисс Украина", где Тарас был ведущим. Впоследствии они общались в соцсетях, но до личной встречи дело тогда не дошло.

В пост-шоу "Холостяк-14" она заявила о помолвке с футболистом Николаем Кухаревичем, но сейчас известно, что пара разводится.

"Я не люблю выносить личное на публику. Но я устала скрывать. Устала каждый день получать одни и те же вопросы. Устала врать людям в глаза. Устала делать вид, что ничего не произошло. Устала объяснять чужие поступки", - высказалась о разводе она.