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Главная Люди Ирина Сопонару назвала истинную причину, почему ушла из "Квартала" после почти 10 лет работы
Люди 06 ноября 2026 · 17:44

Ирина Сопонару назвала истинную причину, почему ушла из "Квартала" после почти 10 лет работы

Актриса призналась, что долго не решалась на перемены
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Ирина Сопонару назвала истинную причину, почему ушла из "Квартала" после почти 10 лет работы

Ирина Сопонару рассказала о решении покинуть "Квартал-95" (коллаж: Styler)

После почти десяти лет работы в "Квартале-95" Ирина Сопонару решилась на серьезные изменения в профессиональной жизни. Решение далось ей непросто, и для этого были свои причины.

О том, как долго актриса решалась на этот шаг и кто поддержал ее в важный момент, она рассказала в интервью программе "Ожинове морозиво. Styler передает подробности.

Трудное решение насчет важных изменений

Артистка призналась, что после почти десяти лет в шоу ей захотелось попробовать себя в чем-нибудь новом. В то же время она понимала: пока остается на обычном месте, вряд ли решится начать собственное дело.

"Ну, вы сами ответили на этот вопрос. Почти 10 лет. Я хотела заниматься чем-то своим. Но понимала: пока я там, в своей так называемой зоне комфорта, я ничего не начну делать, потому что я очень ленивая. Мне нужно себя "подталкивать". А когда появляется столько времени и ты понимаешь: "Так, нужно что-то делать" - уже и силы откуда-то берутся, и энергия", - объяснила Ирина.

По словам Сопонару, решение не было спонтанным. Она обдумывала его примерно год, а может быть, даже дольше.

Реакция близких

Перед тем как окончательно уйти из шоу, актриса совещалась с мужем и мамой. Они поддержали ее, но не пытались убедить остаться.

"С мужем советовалась. Он поддерживал, конечно. С мамой советовалась. Не помню, чтобы кто-то прямо отказывал. Все мне говорили: "Сама решай. Это твое решение. Мы тебя поддержим в любом случае", - рассказала комикесса.

Первыми о своем намерении покинуть "Квартал" она сообщила девушкам из коллектива. Однако решиться на окончательный шаг было непросто: работа в шоу стала для нее обычной частью жизни.

"Я не знаю, понимали ли они меня, или не понимали. Но я долго не могла решиться. Потому что это для меня привычно, понятно. Но привычно и понятно - это как будто ничего другого не происходит в моей жизни, знаете. А хотелось чего-то новенького. Какого-то челленджа", - поделилась Ирина.

О своем решении артистка сообщила в конце года, после финального концерта.

Жалеет ли Ирина Сопонару о своем решении

Актриса заверила, что не жалела о своем выборе. Более того, она решила не просто уйти из "Квартала", а полностью изменить привычный рабочий ритм: оставила также все представления, в которых играла.

"Нет. Я ушла отовсюду. Я ушла не только из "Квартала". Я ушла со всех спектаклей. Это было какое-то желание обнулиться. Я уже не получала удовольствия. Хотелось какого-то нового материала. Ну, каких-то изменений хотелось", - призналась Сопонару.

Что известно об актерской карьере Ирины Сопонаре

Ирина Сопонару начинала свой путь в юмористических проектах и КВН, в частности выступала в составе команды "Вінницькі перці". Широкую популярность ей принесла роль Яринки в комедийных сериалах "Країна У" и "Одного разу під Полтавою". Также актриса работала в театре "Чорний квадрат", участвовала в шоу "Ліга сміху" и "Ігри приколів".

Позже Сопонару стала одной из участниц "Жіночого кварталу", где выступала почти восемь лет. Среди её работ в кино - комедии "Корпорат" и "Песики". Таким образом, за годы карьеры Ирина попробовала себя в разных жанрах - от театральных постановок и телевизионного юмора до полнометражного кино.

Напомним, как актриса Ирина Сопонару призналась, что мечтает об усыновлении ребенка.

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