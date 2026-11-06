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Главная Тренды Три пальто, которые сделают ваши повседневные образы более стильными: советы стилистки Кривицкой
Тренды 06 ноября 2026 · 12:57

Три пальто, которые сделают ваши повседневные образы более стильными: советы стилистки Кривицкой

Один фасон поможет собраться на ежедневные дела, другой придаст расслабленной элегантности, а третий превратит обычный выход в стильное событие
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Три пальто, которые сделают ваши повседневные образы более стильными: советы стилистки Кривицкой

Три фасона пальто, которые помогут создать стильные повседневные и элегантные образы (коллаж: Styler)

Пальто - это та вещь гардероба, которая способна кардинально изменить повседневный стиль. Правильно подобранный фасон придает образу характера, делает даже простые сочетания одежды более продуманными и помогает выглядеть элегантно без усилий.

Стилистка Анастасия Кривицкая в своем посте на странице в Instagram показала, как создать три красивых образа с разными фасонами пальто. Детальнее об этом расскажет Styler.

Пальто-пиджак - для активной повседневной жизни

Короткое пальто-пиджак - отличный вариант для тех, кто ценит комфорт и много двигается в течение дня. Такой фасон особенно удобен для активного городского ритма: в нем комфортно ездить за рулем, передвигаться по городу, встречаться с друзьями или решать повседневные дела.

В то же время это не просто практичная верхняя одежда. Четкие лацканы, структурированная форма и характерный силуэт придают образу собранности и чистоплотности. Даже обычные джинсы со свитером в сочетании с таким пальто выглядят гораздо стильнее и продуманнее.

Это тот фасон, который легко вписать в базовый гардероб и носить практически каждый день, не жертвуя элегантностью ради комфорта.

Пальто-халат - мягкая элегантность и расслабленность

Длинное мягкое пальто с поясом создает совсем другое настроение. Оно свободнее ложится по фигуре, красиво двигается во время ходьбы и придает образу непринужденности. При этом сохраняет классическую элегантность, которая делает его универсальным для разных стилистических сочетаний.

Такое пальто можно носить расстегнутым, создавая легкий и расслабленный силуэт или завязывать пояс, подчеркивая талию. В последнем случае образ становится более выразительным и женственным.

Особенно интересно пальто-халат сочетается с одеждой, которая сама по себе не претендует на особую изысканность. К примеру, даже простой спортивный костюм в комплекте с длинным пальто и поясом может выглядеть роскошно. Контраст между комфортной базой и элегантной верхней одеждой создает эффект стильного, продуманного образа.

Прямое пальто - для изысканных и статусных образов

Длинное прямое пальто с более структурированным силуэтом - выбор для тех, кто хочет добавить гардеробу выразительности и особого настроения. Четкая линия плеч, прямой крой и глубокий графитовый цвет делают его самодостаточной частью образа.

Такой фасон выглядит сдержанно, но очень эффектно. Он придает образу изысканности, элегантности и даже легкому ощущению статусности. При этом не нуждается в сложных стилистических решениях: достаточно правильно подобрать вещи, которые дополнят его четкий силуэт.

Особенно красиво прямое пальто смотрится в сочетании с юбкой и высокими сапогами. Такой комплект создает элегантный вечерний образ, подходящий для встреч, выходов в город или особых событий. Это пример того, как одна удачно подобранная вещь может сделать даже лаконичный гардероб гораздо более интересным.

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