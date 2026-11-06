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Главная Гороскопы Овен взрывается, Скорпион помнит все: какие знаки Зодиака наиболее опасны в ссоре
Гороскопы 06 ноября 2026 · 12:01

Овен взрывается, Скорпион помнит все: какие знаки Зодиака наиболее опасны в ссоре

Не все кричат и хлопают дверью - некоторые способны напугать своим спокойствием
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Овен взрывается, Скорпион помнит все: какие знаки Зодиака наиболее опасны в ссоре

Девушка и парень ссорятся (коллаж: Styler)

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по поведению во время конфликтов. Одни быстро забывают обиды, другие не отступают до последнего, а некоторые способны превратить обычный спор в настоящее противостояние.

Styler рассказывает, кто из представителей зодиакального круга возглавил этот рейтинг.

12 место - Весы

Весы не любят конфликтов и обычно пытаются уладить спор мирным путем. Даже если их сильно разозлить, они скорее попытаются найти компромисс, чем пойдут в открытую атаку.

11 место - Рыбы

Рыбы часто избегают громких ссор и могут долго сдерживать эмоции. Однако не стоит путать их мягкость со слабостью: если задеть их чувства, они могут надолго исчезнуть из вашей жизни.

10 место - Телец

Тельцы долго терпят и не спешат выяснять отношения по пустякам. Но если их довести до предела, лучше отойти в сторону: убедить упрямого Тельца изменить свое мнение почти невозможно.

9 место - Близнецы

В ссоре Близнецы могут удивить быстротой реакции и умением находить аргументы. Они способны вспомнить все ваши предыдущие слова и так искусно выстроить диалог, что вы сами забудете, с чего начался конфликт.

8 место - Водолей

Водолеи не всегда реагируют на провокации эмоционально, но их холодная логика может изрядно вывести оппонента из равновесия. В ссоре они легко отстраняются и могут просто вычеркнуть человека из своей жизни, если считают конфликт нелепым.

7 место - Стрелец

Стрельцы не привыкли ходить вокруг острых углов и говорят все, что думают. Их прямолинейность иногда болит сильнее любой обиды, ведь они могут сказать правду именно тогда, когда ее меньше всего хочется слышать.

6 место - Дева

Девы опасны своей внимательностью к деталям: в разгар ссоры они способны вспомнить каждую вашу ошибку. Их аргументы обычно четки, логичны и настолько точны, что спорить становится все сложнее.

5 место - Лев

Львы не терпят неуважения и особенно остро реагируют на попытки задеть их гордость. Если разозлить представителя этого знака, готовьтесь к громкой эмоциональной речи, в которой он точно не обойдет вниманием никакой обиды.

4 место - Рак

Раки могут казаться спокойными, но за их чувствительностью скрывается сильный характер. Они хорошо запоминают образы и могут напомнить о них в самый неожиданный момент, особенно если почувствуют, что их чувства обесценили.

3 место - Овен

Овны не умеют долго молчать, когда их что-то возмущает. Они мгновенно загораются, не боятся открытой конфронтации и могут превратить даже незначительный спор в настоящий словесный поединок.

2 место - Скорпион

Скорпионы не всегда ссорятся громко, но их способность замечать слабые места оппонента делает их особенно опасными соперниками. Они не забывают измены и обиды, а в конфликте могут быть настолько холодными и проницательными, что после разговора захочется еще долго все обдумывать.

1 место - Козерог

Козероги возглавляют рейтинг благодаря железной выдержке, холодному расчету и невероятному упрямству. Пока другие переходят на эмоции, они собирают доводы и методически доказывают свою позицию. Победить Козерога в ссоре непросто: он может не повысить голос ни разу, но последнее слово часто оставит за собой.

Ранее Styler писал, какие знаки Зодиака становятся более привлекательными с возрастом.

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