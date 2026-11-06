Макс Барских объявил о творческой паузе и завершении 18-летнего сотрудничества с Аланом Бадоевым

Макс Барских и Алан Бадоев объявили о завершении многолетнего творческого союза прямо на сцене " Фабрики зірок ". Режиссер трогательно поздравил певца тортом со свечами, а сам артист сообщил о предстоящей паузе.

Прощание на сцене "Фабриці зірок"

В ходе восьмого прайма на "Фабриці зірок" Макс Барских и Алан Бадоев сообщили о завершении своего многолетнего творческого союза. В знак особого момента режиссер вынес артисту праздничный торт со свечами.

Бадоев также сказал фразу: "Всегда можно проститься с любовью". Эти слова стали символическим итогом многолетней совместной работы, сменившей карьеры обоих участников творческого тандема.

Сам Макс Барских объявил о намерении пойти на творческую паузу не менее года. Артист не планирует в ближайшее время возвращаться в активную концертную деятельность, а перед перерывом даст большое шоу в киевском Дворце "Україна".

Концерт состоится 8 декабря 2026 года и будет называться "Сьогодні має сенс". Он станет финалом всеукраинского тура Open Air Fest, последней совместной работой Барских и Бадоева и площадкой презентации нового полноформатного альбома певца.

Что известно о сотрудничестве Макса Барских и Алана Бадоева

История их творческого союза началась на "Фабриці зірок-2" в 2008 году. Тогда Макс Барских был участником музыкального шоу, а Алан Бадоев работал главным режиссером.

Во время проекта между артистом и организаторами возник конфликт из-за репертуара. Барских хотел исполнить свою композицию "Дождь", но ему не позволили этого сделать. Позже певец досрочно покинул шоу, а Бадоев в знак протеста также ушел из проекта. Позже они начали работать вместе.

Одной из ранних совместных работ стал клип на песню Lost In Love ("Теряю тебя"). Впоследствии Бадоев стал продюсером Барских и принялся за формирование его сценического образа. Режиссер работал над музыкальными видео, концертными постановками и творческими проектами певца. Среди них - хоррор-мюзикл Z.Dance, который презентовали в 2012 году.

За годы сотрудничества они создали немало работ, в том числе клипы на песни "Туманы", "Моя любовь" и "Кольє". Их партнерство включало не только музыку, но и визуальную концепцию, сценографию и масштабные концертные шоу.

В 2026 году Бадоев рассказывал об особенностях их рабочих отношений. По словам режиссера, за годы совместной работы они не раз ссорились и спорили, но сохраняли любовь и уважение друг к другу. Он тогда отмечал, что длится уже 19-й год их сотрудничества.

Кто такой Макс Барских

Макс Барских (настоящее имя - Николай Бортник) - украинский певец, композитор и автор песен. Родился 8 марта 1990 года в Херсоне. Широкую популярность приобрел после участия во втором сезоне "Фабрики зірок" в 2008 году.

За время музыкальной карьеры артист выпустил несколько студийных альбомов, создал ряд масштабных концертных шоу и стал одним из известнейших представителей украинской попсцены. Среди его самых известных песен - "Туманы", "Моя любовь", "Хочу танцевать", "Берега", а также украиноязычные композиции "Буде весна", "Мамо, не плач" и "Зорепад".

После начала полномасштабного вторжения певец начал активнее выпускать музыку на украинском языке и приобщаться к благотворительным концертам в поддержку Украины.