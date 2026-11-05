Zi Faámelu объявила об изменениях в творческой жизни: чем займется участница "Фабрики звезд"

Звезда "Фабрики звезд" Борис Апрель, ныне известная под псевдонимом Zi Faámelu, объявила о запуске собственного токшоу. После продолжительного перерыва в публичной деятельности артистка решила попробовать себя в роли ведущей.

Как рассказывает Styler со ссылкой на Instagram артистки , Zi Faámelu представила первые кадры собственного токшоу, раскрыла дату премьеры и объяснила, почему решила запустить авторский проект.

Борис Апрель анонсировал собственное шоу

Zi Faámelu - именно такой творческий псевдоним сейчас Борис Апрель - представила авторский проект The Zi Faámelu Show, который будет выходить на YouTube. Премьера запланирована на 8 ноября 2026, а новые выпуски будут появляться каждое воскресенье.

Артистка призналась, что на протяжении многих лет мечтала о собственном токшоу. Ее всегда привлекали откровенные разговоры, личные истории гостей и атмосфера телевизионных студий.

Но с течением времени она поняла, что не обязательно ждать приглашения от продюсеров, ведь создать собственную площадку для общения можно самостоятельно.

"Эра социальной изоляции официально завершилась!" - написала Zi Faámelu в своем Instagram.

По словам исполнительницы, новый проект станет местом для искренних разговоров о любви, отношениях, личностных изменениях и поиске себя.

"Зачем ждать, пока кто-то даст мне сцену, если я могу создать собственную - место, где смогу быть собой по полной, самой настоящей и открытой?" - объяснила артистка.

Zi Faámelu также пообещала зрителям множество личных историй, юмора и неожиданных признаний.

Как выглядит артистка сейчас

Анонс нового шоу Zi Faámelu сопровождала свежими фотографиями и промороликом, в которых продемонстрировала свой нынешний образ.

Артистка сохранила узнаваемую светлую прическу, однако теперь предпочитает короткие волосы с объемной укладкой. Ее образ дополняют выразительный макияж и элегантный наряд.

Куда исчез Борис Апрель и что известно об артисте

Широкую популярность Борис Апрель приобрел в 2008 году благодаря участию во втором сезоне украинской "Фабрики звезд".

Исполнитель запомнился зрителям необычным сценическим образом, светлыми волосами и песнями "Звёздный воин" и "Космос, прием".

Борис Апрель ( фото из открытых источников)

В 2018 году артистка вернулась на украинское телевидение под именем Зианджа. Тогда она приняла участие в восьмом сезоне "Голоса страны" и открыто рассказала о своей гендерной идентичности.

Зианджа ( фото: 1+1 media)

Впоследствии исполнительница начала использовать новое творческое имя – Zi Faámelu.

В октябре 2026 года Zi Faámelu неожиданно напомнила о себе во время обновленной "Фабрики звезд", выходящей на платформе SWEET.TV. Артистка записала видеообращение к участникам четвертого прайм-шоу.

Zi Faámelu (фото: скриншот)

Она призвала молодых исполнителей не бояться экспериментировать, меняться и оставаться собой, несмотря на ожидания окружающих.